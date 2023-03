Entre milagros y sorpresas, así avanza el Clásico Mundial de Béisbol

Ya se encuentran en acción todos los grupos de naciones involucrados en el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba, después de comenzar con mal paso, se considera el "milagro" del grupo A, mientras que Japón, uno de los favoritos, fue el primero en clasificar a octavos de final. Venezuela golpea la mesa y también se afianza como favorito. Continúa la fiesta de los amantes del béisbol. El Clásico Mundial avanza y al 14 de marzo ya están en acción todos los grupos.Como se mencionó en la apertura de esta serie, “la pelota es redonda y viene en caja cuadrada”, una especie de axioma popular entre los amantes del béisbol como analogía para una sorpresa o un milagro. Y este fue el que protagonizó Cuba al quedar primera de su grupo luego de dos derrotas y dos victorias.La sorpresa también la protagonizó Venezuela,considerada hoy una de las favoritas, en la primera semana de juego al vencer de manera convincente a República Dominicana, “un equipo de puros monstruos (estrellas)”, como lo calificó Luis Méndez, uno de los especialistas deportivos de France 24 en Español.México, después de sufrir una zancada por parte de los colombianos, se recuperó batiendo a Estados Unidos con un marcador para el olvido, mientras que Gran Bretaña dio un golpe sobre la mesa de Colombia.Rumbo a MiamiLos grupos con sede en Asia ya tienen definidos quiénes son sus cuatro mejores exponentes. Cuba e Italia por el grupo A y Japón y Australia, por el conjunto B.En este mismo orden se definen los enfrentamientos en ronda eliminatoria con vistas a la semifinal. La cabeza de grupo se enfrenta al segundo del otro. En este sentido, quedarían definidos los duelos de la siguiente manera: Cuba enfrentaría a Australia y Japón se vería con Italia.La chispa de humor de los cubanos no dejó pasar esta oportunidad. Después de dos derrotas consecutivas y el milagroso renacimiento gracias a las matemáticas y a los resultados de sus oponentes, los caribeños enfrentarán a un Australia que, si bien ha sido un 'hueso duro' en sus últimos partidos contra Cuba, ya conoce la derrota frente a los antillanos.La estrella japonesa Sohei Ohtani es el jugador que presenta todas las papeletas para lanzar en el partido de pase a semifinales, por lo que los cubanos se alegran de no enfrentar a uno de los mejores peloteros de la actualidad.Lo cierto es que el 'team asere'*, como muchos llaman al equipo caribeño, ha dado pasos discretos, pero que le han resultado en un posible boleto rumbo a Miami.Las cuatro naciones con base en Asia ya se encuentran entrenando en el estadio Tokyo Dome.Los grupos de AméricaLos grupos C y D, con acción en Arizona y Florida respectivamente, tienen en silencio a los que siempre se han atrevido a pronosticar un resultado en el ámbito beisbolero. El grupo C tiene a Estados Unidos como líder con dos victorias y una derrota, mientras le siguen los pasos Canadá, Colombia y México, todos con potencial de avanzar.En el D, muchos prefieren esperar hasta el final para comentarlo. Este es considerado el grupo más difícil y cualquier pronóstico puede quedar destrozado por la calidad de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.De los diez equipos que ven acción en Arizona y Miami, Venezuela es el único que se sabe en octavos de final, mostrándose invicto hasta el momento con tres sonrisas en la cuenta.