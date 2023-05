Entre celebraciones y liberaciones, el después de la coronación de Carlos III

Cientos de barrios en territorio británico albergarán fiestas callejeras en sus avenidas para celebrar la coronación del nuevo rey del Reino Unido, Carlos III. Se espera que los hermanos del rey, el príncipe Eduardo y la princesa Ana; al igual que el primer ministro británico Rishi Sunak, se unan al concierto privado de hoy. "Llueva o haga sol, miles de amigos y vecinos se reúnen este fin de semana para colocar los banderines, servir el té y cortar el pastel en fiestas callejeras y actos comunitarios por todo el Reino Unido", mencionó en un comunicado Rishi Sunak.Según la agencia Reuters, se estima que aproximadamente 50.000 fiestas callejeras tendrán lugar en el país, después de la coronación de Carlos III ayer en el palacio de Buckingham.También se espera que los nuevos reyes del Reino Unido, Carlos y Camila asistan al "Concierto de Coronación" en el castillo de Windsor, queincluirá la participación de artistas como Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli, entre otros cantantes, con un público estimado de 20.000 asistentes, según Reuters.Liberación de activistas antimonárquicosMientras miles de ciudadanos británicos celebrar a sus nuevos reyes, decenas de miembros de grupos en contra de la monarquía son liberados paulatinamente de custodia policial, después de ser apresados más de 16 horas por las fuerzas del orden del país.Más de 51 individuos fueron arrestados en el centro de Londres el sábado, con el argumento de que la policía habría recibido información de que los detenidos tenían la intención de manifestarse en contra del rey durante su proceso de coronación."Ahora estoy fuera de la comisaría... No se equivoquen. Ya no existe el derecho a la protesta pacífica en el Reino Unido", declaró Graham Smith, uno de los detenidos y líder del grupo antimonárquico 'República', a través de una publicación en su cuenta de Twitter.Un día antes de la coronación, el jefe de la policía londinense, Mark Rowley, mencionó que su departamento tomaría acciones si algún manifestante intentaba "obstruir el disfrute y la celebración de las personas", haciendo referencia a la coronación.Numerosas detenciones durante la coronaciónSiguiendo esa lógica, y en un incidente separado a la detención masiva de activistas antimonárquicos, las fuerzas del orden londinenses reportaron el sábado la detención de tres personas que, según información recibida por el departamento de policía de la capital, tenían planeado irrumpir en la coronación.Sin embargo, el consejo local de Westminster denuncia que, entre los detenidos, se encuentran algunos voluntarios para el turno nocturno del esquema de seguridad de la coronación."Nos preocupan profundamente las noticias sobre la detención nocturna de nuestros voluntarios del programa Night Stars", dijo Aicha Less, consejera local de Westminster, que añadió que están "trabajando con la Policía Metropolitana para establecer exactamente lo que ocurrió".La actitud de la policía durante el proceso de coronación ha sido criticada por la bancada del partido Laborista. Wes Streeting, legislador por el partido de oposición, mencionó para la agencia Reuters que la policía de Londres: "Tendría que rendir cuentas en cuanto a si su enfoque general de la coronación fue proporcionado".Con Reuters