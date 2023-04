Enfrentamientos en la cárcel más grande de Ecuador dejan al menos 12 víctimas mortales

La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso de doce reos después de una serie de enfrentamientos en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1. Las autoridades reportan que la riña inició la tarde del viernes 14 de abril y duró poco más de cuatro horas y media. Además, se encontraron municiones de armas de fuego y se confirmó el uso de pistolas nueve milímetros y fusiles. "Esperemos ya tener el control de todo esto después del levantamiento de cadáveres, para poder ingresar para hacer el conteo (de reos) en los pabellones", mencionó el encargado de la penitenciaría, Ronald Sánchez, en una rueda de prensa donde agregó que, hasta el momento, no se han registrado fugas de reos.Sánchez puntualizó que los enfrentamientos tuvieron lugar en los pabellones 3, 5, 8 y 9, añadiendo que se presume que el origen de los disturbios fue un conflicto entre tres bandas criminales dentro de la que esconocida como Penitenciaria del Litoral.La Fiscalía del país reaccionó a la situación a través de una publicación en Twitter. "La Fiscalía inició de oficio una investigación previa, para identificar a los responsables de la muerte de 12 personas privadas de la libertad, al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.", expuso la institución en su red social."Estoy aquí desesperado por saber si mi hijo está muerto o está vivo"Las autoridades correspondientes ya han entrado a las inmediaciones de la penitenciaria para realizar labores de reconocimiento de los cadáveres, mientras decenas de familias esperan en las afueras de las instalaciones esperando saber la identidad de las víctimas y esperando que no sean alguno de sus seres queridos."Estoy aquí desesperado por saber si mi hijo está muerto o está vivo. En el pabellón 3 está mi hijo", expresó el padre de uno de los reclusos, Jorge Quirola, en medio de los gritos de otros familiares que vocalizan su preocupación por el paradero de sus familiares."Tantos problemas que hay aquí, no sabemos si están vivos, están muertos, no nos mandan ni un listado de los muertos, de los heridos, nada se sabe", mencionó Alexandra Mansaba, esposa de otra persona privada de su libertad que cumple su condena en la Penitenciaria del Litoral.Estos enfrentamientos son parte de una serie de sucesos violentos ocurridos en los últimos días en las inmediaciones de la Penitenciaria del Litoral, que se suman a los problemas de hacinamiento y corrupción que diversos organismos internacionales han denunciado desde el 2020.Una crisis carcelaria sin precedentesEl miércoles, se encontraron seis reclusos ahorcados en el pabellón 5 de la Penitenciaria del Litoral. Hasta el momento, no se ha revelado si estos pertenecían a alguna agrupación criminal o si eran parte de los cientos de reclusos que están ingresados en calidad de prisión preventiva provisional.Un día después de los lamentables hallazgos, tres guardias de la prisión perdieron la vida después de ser acribillados en las inmediaciones de la prisión por presuntos sicarios.La violencia en las cárceles de Ecuador es un problema que ha sido señalado por organizaciones como Naciones Unidas desde el 2020, año en donde el país experimentó un alza en los altercados violentos dentro de sus centros de reinserción social.Las dificultades del Gobierno ecuatoriano para enfrentar la inseguridadSegún reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el periodo de diciembre de 2020 a mayo de 2022 se produjeron al menos 390 asesinatos dentro de cárceles ecuatorianas. Este año, el número se ha elevado hasta alrededor de 450 víctimas fatales por la violencia carcelaria.La violencia dentro de los centros penitenciarios es una de las aristas del creciente problema de inseguridad que atraviesa Ecuador, una situaciónque ha provocado que el Gobierno del país haya implementado diversas políticas para intentar apaciguar la violencia en la sociedad ecuatoriana.El presidente, Guillermo Lasso, tuvo como base de su campaña presidencial la lucha contra la inseguridad en el país.A principios de abril, el mandatario anunció que se facilitaría el porte de armas para la población civil en Ecuador, aunque el ministerio de Defensa del país reafirmó que el control de armas en Ecuador seguiría siendo estricto.La división interna en algunos sectores del gobierno y la inestabilidad política de Guillermo Lasso -objeto de un juicio político promulgado por el poder Legislativo ecuatoriano- no han beneficiado a la lucha contra la inseguridad, en un escenario que podría empeorar sustancialmente en un futuro cercano.Con Reuters, EFE y medios locales