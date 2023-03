En Senegal, la sociedad civil se rebela contra las declaraciones de Said sobre los migrantes

Tres semanas después de las incendiarias declaraciones de Kaïs Said sobre los inmigrantes subsaharianos y la violencia racista subsiguiente, la indignación no cesa en Senegal. Varias asociaciones y organizaciones de la sociedad civil exigen una disculpa pública del presidente tunecino. En las redes sociales también se han hecho llamados al boicot de los productos tunecinos. "Hay que poner fin rápidamente a la presencia de hordas de inmigrantes clandestinos en Túnez, fuente de violencia, delincuencia y actos inaceptables". Las polémicas declaraciones de Kaïs Said, realizadas el 21 de febrero, han provocado despidos, agresiones y expulsiones violentas de inmigrantes subsaharianos en Túnez. Una situación que está alimentando la ira en Senegal.Quince asociaciones se han reunido en un "colectivo de organizaciones y actores de la migración en Senegal" para exigir sanciones a la comunidad internacional tras la línea roja cruzada por Said."El colectivo recomienda al presidente tunecino que dé un paso atrás, retire sus declaraciones, se disculpe ante toda la comunidad africana y se comprometa a respetar y hacer respetar los derechos de las poblaciones africanas en su territorio", exige el comunicado del colectivo.El Ministerio de Asuntos Exteriores senegalés ha creado una célula de crisis. A diferencia de Costa de Marfil y Guinea, que ya han organizado vuelos para repatriar a sus nacionales que desean volver a casa, Dakar ha sido más comedido en su reacción: se ha abierto un registro para "inscribir a nuestros nacionales que desean volver a Senegal", según el Ministerio, que el 5 de marzo declaró que "no se ha registrado ningún incidente relativo a un compatriota en Túnez".Una manifestación prohibidaEl tímido intento de mediación de Umaro Sissoco Embaló, jefe de Estado de Guinea-Bisáu y actual presidente de la CEDEAO, no encontró el favor de los senegaleses. El dirigente acudió a Túnez para calmar los ánimos. "Todos somos africanos. Tú mismo eres africano, sea cual sea el color de tu piel... Todos somos hermanos", dijo, afirmando que las palabras del presidente tunecino habían sido malinterpretadas.Ahmadou Bamba Fall, presidente de la asociación Pueblo del migrante y miembro del colectivo de actores de la migración en Senegal, juzgó este enfoque "muy débil". "En un momento en que el Banco Mundial ha sancionado a Túnez, en que las asociaciones tunecinas se han manifestado contra su presidente, esperábamos más firmeza por parte de la CEDEAO. Esperábamos que Embaló denunciara los comentarios de Kaïs Said y le pidiera que los retirara, y que pidiera a los tunecinos que pusieran fin a sus acciones contra los subsaharianos", explica. El colectivo y otras organizaciones de la sociedad civil, como el Frente para una Revolución Antiimperialista Popular y Panafricana (Frapp), movimiento soberanista senegalés, esperaban hacer oír su voz durante una manifestación ante la embajada de Túnez en Dakar, el 3 de marzo, y mediante la entrega simbólica de una carta de protesta al embajador. Sin embargo, la manifestación fue prohibida por las autoridades senegalesas y 19 manifestantes fueron detenidos y puestos en libertad 24 horas después. Llamamiento al boicot de productos y serviciosGuy Marius Sagna, diputado de la oposición y secretario administrativo de Frapp, se encontraba entre los manifestantes. Ellos quieren iniciar un boicot a los productos procedentes de Túnez. "Hemos lanzado una campaña para boicotear todos los productos tunecinos, pero también todos los servicios tunecinos, desde Tunisair hasta los productos alimentarios de la marca de aceite Jadida. Pedimos a todos los senegaleses y a todos los africanos aquí o en la diáspora que boicoteen estos productos y servicios", declaró el diputado.La carta de protesta se presentó finalmente el jueves 9 de marzo. La carta denunciaba "la utilización de los Negros africanos como chivos expiatorios de la crisis social en Túnez". El sábado 11 de marzo estaba prevista otra manifestación contra el presidente tunecino y la violencia sufrida por los migrantes negros en la plaza del Recuerdo Africano de Dakar. Sin embargo, el prefecto decidió prohibirla, alegando "riesgos de perturbación del orden público" y "obstaculización de la libre circulación de las personas y sus bienes". Los manifestantes siguen reticentes a desafiar la prohibición. Para gran disgusto de Habib BurguibaA pesar de su inflexibilidad ante las declaraciones de Kaïs Said, el colectivo se mantiene firme. Sus miembros repiten una y otra vez que su antagonismo no se dirige contra el pueblo tunecino, sino contra su presidente, así como contra los tunecinos que han cometido actos de violencia contra los inmigrantes subsaharianos. Así, agradecieron la manifestación del 25 de febrero en Túnez, en la que la sociedad civil tunecina denunció las declaraciones de su presidente. Senegal y Túnez han mantenido en el pasado estrechas relaciones, especialmente tras la independencia. El padre de la nación tunecina, Habib Burguiba, era adorado por los senegaleses por su postura a favor de un "África libre", según historiadores entrevistados por France 24. Una gran avenida de Dakar lleva su nombre. Este artículo fue adaptado de su original en francés