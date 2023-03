¿En qué consiste la posible acusación contra Donald Trump?

Donald Trump podría ser el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un proceso penal. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, sería el encargado de anunciar la posible acusación vinculada a un supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. ¿Cómo sería el proceso?, ¿por qué marcaría la historia de Estados Unidos? La vida parece transcurrir con normalidad en la agitada ciudad de Nueva York. Pero algunos preparativos de las autoridades empiezan a llamar la atención. Barricadas rodeando la sede de la Fiscalía de Manhattan, cortes de algunas de las arterias de la ciudad y grupos reunidos frente al edificio de la Organización de Trump. Movimientos y pistas de que, por primera vez en la historia del país, un expresidente podría ser acusado formalmente en un caso penal.El protagonista de la escena que se vive en Nueva York tiene nombre propio: Donald Trump. El republicano podría ser acusado por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg,por un presunto pago del magnate a la estrella porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016.En la ciudad estadounidense no se puede esconder la tensión desde el fin de semana cuando Trump sorprendió al avisar que sería “arrestado” este martes. Acto seguido, llamó a sus seguidores a protestar. Unas declaraciones que revivieron el temor de repetir escenas como las de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de unos llamados similares del magnate después de asegurar, sin pruebas, que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas.Nueva York se resiste a vivir el temor que se extendió por Washington. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, declaró que la Policía estaba monitoreando las redes sociales y vigilando las "acciones inapropiadas".Pero a pesar de los distintos llamados a la calma ―el Departamento de Policía de Nueva York dijo que no se conocían amenazas creíbles― la urbe sería el lugar al que Trump tendría que desplazarse para hacerse la toma de sus huellas dactilares y otros tipos de procedimientos que se derivarían de ser acusado. Otra escena al mejor estilo de Hollywood, a las que el expresidente está más que acostumbrado y que marcaría un nuevo hito en la historia política de Estados Unidos.Una acusación históricaNunca antes un expresidente o presidente de Estados Unidos ha sido acusado formalmente en un proceso penal.Bragg tiene en sus manos el que podría ser el primer caso criminal en contra de un exmandatario.El Departamento de Justicia estadounidense prohíbe la acusación federal de un presidente en el cargo. Pero el caso de un expresidente es diferente. Dos años alejado de la Casa Blanca dejan a Trump sin ese “escudo legal”, tal como afirma ‘The Washington Post’ (WP).El medio asegura que “la decisión de acusar al expresidente Donald Trump por los pagos de dinero secreto realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016 recae en un gran jurado de Manhattan que ha estado escuchando pruebas en secreto durante semanas”.Además de su carácter histórico, la acusación llegaría en un momento tenso para el líder republicano. Trump ha asegurado querer lanzarse a la carrera presidencial para las elecciones de 2024 y se enfrenta a múltiples investigaciones en su contra.El Departamento de Justicia está indagando el caso de Mar-a-Lago, la mansión del expresidente en Florida, donde supuestamente retuvo unos documentos gubernamentales. En paralelo, Trump está siendo investigado por su responsabilidad en la insurrección del 6 de enero de 2021.Además, un jurado especial en Georgia apunta a que Trump pudo haber interferido en las elecciones del estado de 2020.A pesar de las investigaciones en curso, todo parece indicar que será el fiscal de Manhattan el que marque el primer antecedente de ese estilo en la historia del país.¿De qué se acusaría a Trump?Bragg acusaría a Trump por un delito relacionado a su pago de 130.000 dólares a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels justo antes de las elecciones de 2016. Una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial.En el centro del meollo está su exabogado, Michael Cohen, quien fue el encargado de enviar el dinero de Daniels. En 2018, Cohen se declaró culpable de violación en el financiamiento de campañas federales y admitió que ayudó a organizar la transacción.Tal como resalta 'The New York Times' (NYT)― citando el expediente judicial de Cohen—,la Organización Trump reembolsó al profesional un monto “en el transcurso de 2017”.El medio asegura que “el negocio de Trump ocultó el verdadero propósito de los pagos, según el documento, al registrarlos como si fueran para un anticipo legal que no existía”.Y añade: “Es probable que una condena dependa de que los fiscales demuestren que Trump reembolsó a Cohen y falsificó registros comerciales cuando lo hizo, posiblemente para ocultar una violación de la ley electoral”.¿Qué cargos podrían caer sobre el expresidente?Los cargos específicos que caerían sobre Trump todavía están por verse. Según 'The Washington Post', “implicarían la supuesta falsificación de registros comerciales, que se deriva de que Trump enumeró sus reembolsos a Cohen como ‘gastos legales’”.Una información con la que parece coincidir el 'Times'.“El caso puede incluir un posible cargo de falsificación de registros comerciales en virtud del artículo 175 de la Ley Penal de Nueva York . Una condena por una versión de delito grave de fraude contable conlleva una sentencia de hasta cuatro años”, asegura el medio.Para que pueda ser acusado de este delito, los fiscales deben demostrar que Trump actuó con conocimiento para que “sus subordinados hicieran una entrada falsa en los registros de su empresa ‘con la intención de defraudar’”, añade 'NYT'.Ahora bien, el caso podría ir más allá. La Fiscalía de Manhattan estaría buscando inculpar al expresidente de un delito grave y no menor; para lo que necesitan demostrar que el expresidente falsificó los registros comerciales con la intención de cometer otro delito.Ese segundo delito, tal como muestra 'WP'―haciendo referencia a un análisis de‘Just Security’― podría estar ligado a “la violación del financiamiento de la campaña federal establecida por Cohen”.Queda por ver, asegura el medio, “si la ley de Nueva York permite que el delito relacionado sea federal o si tiene que violar una ley estatal”.Más detalles sobre el caso de DanielsEl vínculo entreStephanie Gregory, el nombre de nacimiento de Daniels, y el expresidente Trump, se remonta años atrás. Los primeros encuentros documentados entre los dos se dieron en 2006 en un torneo de golf en Nevada.Daniels, que entonces tenía 27 años, y Trump, de 60, fueron fotografiados en el lugar, como dio a conocer ' Wicked Pictures '.Además, como relata el NYT, “se vieron al menos dos veces más en 2007, en una fiesta de lanzamiento del Trump Vodka de corta duración y en el Hotel Beverly Hills”.Tras esa serie de encuentros, Daniels buscó en repetidas ocasiones vender su historia a varios medios de comunicación, incluso antes de que Trump se lanzara a la carrera presidencial por la que fue elegido para ocupar la Casa Blanca.Sin embargo, el punto más complejo llegó justo en 2016. En octubre de ese año, 'WP' publicó el video conocido como‘Access Hollywood’ que causó una de las tormentas mediáticas más fuertes y una ola de críticas que tocaron al expresidente.Como documentó 'NYT', “las personas que rodeaban a Stormy Daniels se dieron cuenta de inmediato que la nueva vulnerabilidad de Trump la convertía en una amenaza mayor y, por lo tanto, le dio valor a su historia”.Entonces, Cohen entró en la escena y tres días después del lanzamiento de la cinta acordó pagar130.000 dólares a Daniels. Un pago que no se concretaría hasta un tiempo después.Este lo haría efectivo el propio Cohen, como evidencian unos mensajes de texto del abogado con el representante de Daniels. “Espero que estemos bien”, marcaba uno de ellos.¿Por qué el caso es tan controvertido?El caso de Daniels ha dividido la opinión de los seguidores y de los detractores de Trump. Para muchos de estos últimos, este es el caso de menor notoriedad y relevancia de los que el expresidente está siendo acusado. Y, aseguran, le quitaría legitimidad a investigaciones de mayores dimensiones como la de Mar-a-Lago.Entre el Partido Republicano también ha habido reacciones encontradas, sobre todo a los pedidos de Trump de manifestaciones en caso de ser acusado. Mientras que tres presidentes de comités republicanos pidieron al fiscal Bragg detalles sobre la investigación, otros se mostraron más distantes.Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los posibles contendores de Trump en las primarias republicanas a las elecciones de 2024, cuestionó los motivos políticos del fiscal de Manhattan, pero agregó: “No sé lo que implica pagar dinero por el silencio a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura”.Una declaración que derivó en la ira de Trump, que dijo se enterará de las falsas acusaciones “a medida que crezca, sea más sabio y sea más conocido”.Por su parte, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, restó importancia a las posibles manifestaciones. “No creo que la gente deba protestar por esto”, sentenció.¿Cómo afecta el caso a los fines políticos de Trump?Más allá del espectro legal, la trama política sobre el caso también está por conocerse. Los analistas políticos tienen versiones encontradas sobre cómo este caso podría perjudicar o, por el contrario, mejorar la imagen de Trump con miras a su objetivo de volver a la Casa Blanca."Creo que esto fortalecerá la determinación de sus seguidores", aseguró Ford O'Connell, un estratega republicano que representó a Trump, para la agencia Reuters.En ese caso, sería una gran ayuda para el republicano que debe ampliar su respaldo electoral.Sin embargo, Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, sentenció: “No es bueno para Trump, la pregunta es qué tan malo es”.Por su parte, Trump, que había mantenido un perfil más bajo en los últimos meses, ha vuelto a su discurso incendiario del pasado mientrasel fiscal de Manhattan quita el velo a la posible acusación. Con medios locales, Reuters y AP