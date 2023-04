En medio de ola violenta en Haití, residentes linchan a una docena de presuntos pandilleros

Más de una docena de presuntos miembros de bandas armadas fueron asesinados por los residentes de un barrio de Puerto Príncipe, la capital haitiana, según la policía y testigos. Esta última escalada de violencia mortal se produjo mientras la policía detenía a los señalados de pandilleros, en medio de una gran tensión entre fuerzas del orden, bandas y residentes. Naciones Unidas expresó su alarma por un nivel de inseguridad comparable al de un "conflicto armado". La situación empeora en Haití. El lunes 24 de abril, 13 presuntos miembros de bandas fueron apedreados y quemados por residentes de un barrio de Puerto Príncipe, según la policía nacional y testigos. En un comunicado, la policía declaró haber confiscado armas y otros materiales "durante el registro de un minibús en el que había individuos armados", y añadió que "más de una docena de individuos que viajaban en este vehículo fueron desgraciadamente linchados por miembros de la población". El comunicado no precisaba el número exacto de víctimas, ni detallaba las condiciones en las que la policía perdió la custodia de estos sospechosos, que posteriormente fueron asesinados por los habitantes del barrio de Canapé-Vert, en Puerto Príncipe.Más tarde ese mismo día, al menos otros tres presuntos miembros de bandas fueron asesinados y quemados, según fotos y vídeos que se compartieron en Internet. La violencia comenzó antes del amanecer, cuando los miembros de las pandillas irrumpieron en varias zonas residenciales de la capital, saqueando casas y atacando a los residentes, según los testigos. "Fue el sonido de los proyectiles lo que nos despertó esta mañana. Eran las 3:00 a.m. y las bandas nos invadieron. Hubo disparos y disparos", declaró a la agencia de prensa AFP, un habitante del barrio de Turgeau, cerca de Canapé-Vert. Una capital atrapada en una espiral de violencia"Si las bandas vienen a invadirnos, nos defenderemos, también tenemos nuestras armas, tenemos nuestros machetes, cogeremos sus armas, no huiremos", sentenció otro residente. "Las madres que quieran proteger a sus hijos pueden enviarlos a otra parte", añadió. Según periodistas de la AFP, decenas de familias abandonaron las zonas, sumidas en esta espiral de violencia. Hombres, mujeres y niños huyeron a pie, cargados con bolsas con sus pertenencias. La inseguridad en la capital haitiana ha alcanzado niveles "comparables a los de países en situación de guerra", señaló la ONU en un informe publicado este lunes, en el que destacó un aumento significativo de los homicidios y secuestros en el país. "El pueblo haitiano sigue hundido en una de las peores crisis de derechos humanos en décadas y en una grave emergencia humanitaria", describió el informe del secretario general António Guterres. "Con el elevado número de muertes y la extensión cada vez mayor de las zonas controladas por las bandas armadas, la inseguridad en la capital ha alcanzado niveles comparables a los de países en conflicto armado", añadió.De hecho, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el número de homicidios registrados en el país aumentó un 21% en comparación con el trimestre anterior (815 frente a 673), y el número de secuestros, un 63% (637 frente a 391). Las bandas armadas "siguen luchando por el control del territorio en el área metropolitana de Puerto Príncipe y se están extendiendo a barrios hasta ahora a salvo", señaló igualmente el informe, que calificó los enfrentamientos entre las bandas y la policía como "más violentos y frecuentes". Como consecuencia, "la situación de las personas que viven en zonas controladas por las pandillas sigue siendo bastante terrible" y "en las zonas que han sido recientemente objetivo de las bandas, la situación se está deteriorando drásticamente". Según el comunicado, sólo entre el 14 y el 19 de abril, los combates dejaron cerca de 70 muertos, entre ellos 18 mujeres y al menos dos menores. Unas bandas armadas extremadamente poderosasLa situación también tiene graves consecuencias humanitarias. En enero, Helen La Lime, jefa de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh), señaló que "las bandas han bloqueado intencionadamente el acceso a los alimentos, el agua y, en medio de una epidemia de cólera, a los servicios sanitarios". La profesional precisó que "casi cinco millones de personas se enfrentan a una hambruna aguda". Según un análisis de Frédéric Thomas - investigador del Centro tricontinental (Cetri, ONG con sede en Bélgica) y especialista en Haití - recogido por el medio de comunicación 'Réforme', "siempre ha habido bandas armadas en Haití, pero nunca antes habían sido tan poderosas. Su espectacular ascenso, en respuesta al gran levantamiento popular contra la corrupción y la desigualdad, se remonta al año 2018. El mundo político y empresarial recurrió entonces a las bandas para "reprimir con sangre la movilización de la sociedad civil", examina Thomas, que apunta que las bandas armadas juegan también en favor de sus propios intereses y que "se desarrollan en el terreno de la pobreza, de la falta de empleo y de horizontes para una población predominantemente joven, para la que cada vez es más difícil migrar"."Algunos jóvenes encuentran en las bandas recursos económicos, pero también formas de afirmarse en la sociedad", prosigue el investigador.Al mismo tiempo, otro flagelo afecta al país: los secuestros, cuyo número se ha duplicado, teniendo además en cuenta que muchos no se denuncian. La economía también está en ruinas: la moneda local, la gourde, se ha hundido y la inflación supera el 40%.La situación política refleja todo lo demás: Haití está ahora gobernado por Ariel Henry, un primer ministro nombrado dos días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y que carece de legitimidad popular, ya que nunca fue elegido. Además, desde la expiración del mandato de los diez últimos senadores en ejercicio, el 9 de enero, Haití ya no cuenta con ningún político electo en funciones. En este contexto, el secretario general de la ONU reiteró en su informe que "es urgente desplegar una fuerza armada internacional especializada", en particular para ayudar a la policía a restablecer el orden. En octubre, Guterres transmitió una petición de ayuda de Henry solicitando al Consejo de Seguridad el envío de esta fuerza. Pero desde entonces no hubo resultados: si algunos países han manifestado su voluntad de participar en la fuerza, ninguno parece querer tomar la iniciativa. Además, esta propuesta no cuenta con el apoyo unánime de la sociedad haitiana. Desde la independencia del país en 1804, una parte de los haitianos lucha contra las injerencias extranjeras, en particular de Estados Unidos y Naciones Unidas, a las que achacan la situación del país. Con AFP y medios locales