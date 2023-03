En medio de las tensiones en Bakhmut, Wagner denuncia el abandono de Moscú en el frente

Este lunes 6 de marzo, Serguéi Shoigu estuvo visitando por primera vez la ciudad ucraniana en manos de Moscú desde el pasado mayo para revisar las tareas de construcción en un momento en el que la tensión entre los mercenarios del Grupo Wagner y el Kremlin se eleva debido a la falta de munición en el frente de Bakhmut. La batalla por la ciudad acumula meses de encarnizados combates que no han sido determinantes estratégicamente para Moscú. Los encarnizados combates que protagonizan desde hace siete meses Rusia y Ucrania por la ciudad de Bakhmut están haciendo cada vez más grandes las fisuras entre el Kremlin y el grupo paramilitar Wagner, uno de los mayores aliados militares de Moscú y quienes son actualmente la punta de lanza en el frente ucraniano.La situación escaló a tal punto que su líder, Yevgeny Prigozhin, ha llegado a insinuar una posible “traición” del ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, como el causante de que las municiones prometidas no están llegando al frente. El video del líder paramilitar fue grabado el pasado viernes en Bakhmut, pero no ha sido difundido hasta este lunes para contraprogramar la visita de Shoigu a la ciudad ucraniana de Mariúpol, la principal urbe tomada por los rusos desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania hace poco más de un año.Era la primera vez que el ministro visitaba las ruinas de que fue uno de los puertos más importantes de Ucrania y lo hizo con motivo de supervisar las tareas de reconstrucción que se están llevando a cabo. Es por eso que el mensaje de Prigozhin sea lanzado este día no es casualidad. Su relación con Shoigu es especialmente controvertida y ya el pasado 22 de febrero la tensión alcanzó un máximo cuando el líder de Wagner publicó un video de soldados de su escuadrón muertos para denunciar que la falta de armas era la causante de su elevado número de bajas. El Ministerio de Defensa ruso prometió más armas, pero dos semanas después siguen sin llegar.Bakhmut, una batalla que se extiende por siete meses sin claros avancesWagner denuncia abandono de las autoridades rusas en el frente y ha advertido que su retirada del mismo podría causar un colapso del avance ruso en Bakhmut y el Donbass. Estos mercenarios entraron de lleno a la guerra de Ucrania luego de acumular casi diez años de experiencia en combate en varios países de África y, especialmente, en Siria. Han sido parte fundamental en el frente del Donbass y en la toma de ciudades como Mariúpol o Soledar, sin embargo, las bajas que acumulan en las últimas semanas son enormes. Varias fuentes apuntan a que la compañía, que tiene tendencia arraigada en el ultranacionalismo ruso y la extrema derecha, está siendo usada como “carne de cañón” en batallas cruentas como la de Bakhmut para reducir los números de bajas del ejército regular ruso. Sin embargo, su desempeño está haciendo que su capacidad de influencia sea cada vez mayor dentro del sector nacionalista ruso y que las críticas contra el Kremlin aumenten. La batalla por esta localidad de la región de Donetsk ha supuesto un desgaste para los intereses del Kremlin, que lleva siete meses con sus tropas atascadas para tomar una localidad que antes de la guerra tenía poco más de 70.000 habitantes. Bakhmut ha servido como un cuello de botella en el frente para Moscú. Era una plaza sin apenas valor estratégico ni militar que, sin embargo, se ha llevado la vida de miles de rusos y ha significado la pérdida de una cantidad ingente de material bélico. Una situación que ha estancado cualquier tipo de intento de ofensiva rusa en el Donbass y que, desde luego, aleja la idea de que se pueda llegar a controlar Ucrania de forma parcial o total. Para Ucrania también ha supuesto una pérdida notable de vidas, pero ha servido para reforzar posiciones en otros puntos del frente y para que los esfuerzos ofensivos de Moscú se centren exclusivamente ahí. Varios expertos bélicos, analistas e incluso el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, han resaltado el valor “simbólico” de la ciudad, pero han descartado que su perdida suponga “un punto de inflexión”."La caída de Bakhmut no significará necesariamente que los rusos hayan cambiado la marea de esta lucha", afirmó el funcionario estadounidense en una visita a Jordania este lunes.Informes de inteligencia señalan que una retirada de Ucrania de la ciudad para reforzar posiciones en otras localidades sería lo más conveniente tras haber causado un gran número de bajas rusas. Sin embargo, Kiev niega a ceder y este lunes anunció el envío de más tropas a la zona. Las fuerzas ucranianas controlan solamente una vía de salida en la ciudad y el centro de la misma. Durante las últimas semanas se viven bombardeos constantes por parte de las fuerzas rusas y combates cuerpo a cuerpo por las noches. Para Vladimir Putin tomar Bakhmut sería clave propagandísticamente tras meses de fracasos en el frente y a pesar de todo lo perdido. El suministro de obuses de la Unión Europea está más cercaLos ministros de Defensa de la Unión parecen estar cada vez más de acuerdo en destinar mil millones de euros a la compra de obuses para dar a Ucrania. Este desembolso, promovido por el primer ministro de Estonia, vendría por separado del plan de ayuda destinado a Ucrania y tendría el objetivo de suministrar a Kiev artillería en un momento en que están sufriendo escasez en frente. Tanto Rusia como Ucrania están disparando miles de proyectiles de artillería al día, pero Moscú puede disparar miles más debido a sus mayores suministros, según apuntan las fuentes de Kiev. Además, Ucrania está utilizando proyectiles más rápido de lo que Estados Unidos y los aliados de la OTAN pueden producirlos. Y las reservas de éstos están bajando notoriamente. De caer Bakhmut en las próximas semanas, la adquisición de más armas será fundamental para defender grandes ciudades del Donbass que todavía están bajo control ucraniano, como Kramatorsk, o incluso para llegar a plantear una ofensiva ucraniana en el futuro, a partir del verano, ante la concentración de tropas rusas en Bakhmut. Con AP, Reuters y EFE