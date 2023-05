En Israel, el presidente de la Cámara Baja de EE UU promete invitar a Netanyahu a Washington

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, retó a la Casa Blanca durante una visita oficial en Israel, prometiendo que invitaría a Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si el presidente Joe Biden no lo hace. La Casa Blanca afirmó que habrá una reunión con el mandatario "en algún momento", sin embargo, todavía no hay nada concreto en la agenda. Una visita que incomoda. Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habló ante el Parlamento de Israel en un momento de tensas relaciones entre el Gobierno israelí y la Administración de Joe Biden, que aún no ha hecho la invitación de Estado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.McCarthy y Netanyahu elogiaron el apoyo bipartidista de Estados Unidos a Israel en el 75 aniversario de su creación. Pero muchos críticos señalan que la visita de McCarthy al Parlamento representa un desafío para Biden.El republicano es el segundo presidente de la Cámara de Representantes que se dirige a la Knesset, como se conoce al Parlamento israelí, antes lo hizo Newt Gingrich en 1998.Allí el líder estadounidense fue recibido con gran ovación. "Espero que la Casa Blanca invite al primer ministro a una reunión, especialmente por el 75 aniversario de Israel", sentenció McCarthy. La oficina de Biden había asegurado que no tenía la intención de invitar Netanyahu a Washington a "corto plazo".Según McCarthy, de no concretarse la invitación por parte de la Casa Blanca, él mismo la extendería a Netanyahu para que sostenga reuniones bipartidistas en la Cámara de Representantes.

"Los líderes israelíes tienen una larga tradición de visitas a Washington. El presidente Biden y el primer ministro Netanyahu se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. Espero que el primer ministro nos visite en algún momento", reaccionó el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Netanyahu enfrenta una profunda polarización social en Israel a raíz de una polémica reforma judicial que impulsa su Gobierno , considerado uno de los más derechistas de la historia del Estado judío.

Según los detractores, de aprobarse la reforma, daría mayor poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, y tiene preocupados a sus aliados occidentales, entre ellos a Estados Unidos.

Se cree que esta crisis interna que enfrenta Netanyahu ha sido el motivo por el que la invitación a Washington no llega. En 2015, Netanyahu habló frente al Congreso de Estados Unidos tras una invitación de los republicanos, sin consultar a los demócratas ni al entonces presidente Barack Obama, rompiendo una costumbre de vieja data.

Un "grave daño" a los lazos entre Israel y Estados Unidos

"Solo Israel puede decidir lo que quiere hacer. En una democracia, quieres controles, equilibrios y una separación de poderes… pero dejamos que ustedes decidan sobre ello", comentó McCarthy en una conferencia de prensa en Jerusalén.

Multitudinarias manifestaciones en contra de la reforma llevaron a Netanyahu a suspender, por ahora, los trámites legislativos desde finales de marzo y comenzar negociaciones con la oposición.

Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la ley de selección de jueces, que da al Gobierno un poder casi total sobre el comité que los nomina, al tiempo que reduciría la capacidad del Supremo para anular legislaciones.

El estadounidense aseguró que su país "aprecia su vínculo inquebrantable" con Israel y prometió reforzar el financiamiento en seguridad. Además, aseguró que los países deben "seguir firmes" en su compromiso "de que Irán nunca adquirirá un arma nuclear".

Por su parte, el líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, aseguró que la amistad entre Estados Unidos e Israel se funda en "valores comunes, como la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho". También sentenció que promoverá que Israel sea "un lugar con libertad de expresión y religión, protección de las minorías, prensa libre, un sistema judicial fuerte e independiente".

Para Eytan Gilboa, experto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, existe un "grave daño" en los lazos de Israel con Washington, y que el propio Netanyahu "rompió el bipartidismo" que rodea a Israel.

"Netanyahu piensa que si McCarthy viene aquí, presionará a la Casa Blanca para que le invite", comentó Gilboa.

"Los republicanos se disputan quién es el mayor defensor de Israel", agregó.

El experto afirmó que otro punto delicado en este momento es el desaire de la Casa Blanca frente a Israel, cuya controversial reforma ahoga al partido Likud en las encuestas de opinión pública.

Los otros desafíos en la agenda de Netanyahu

En las próximas semanas, Netanyahu se enfrenta a otros retos, como la aprobación de un presupuesto en un momento complejo para la economía y elevada inflación. Una medida de la que depende la continuidad de su Gobierno.

También en julio vence un plazo judicial que exige que el Gobierno legisle una ley de reclutamiento militar sobre las exenciones casi totales de que gozan los miembros de la comunidad ultraortodoxa de Israel.

La norma permitiría que los hombres ultraortodoxos, en lugar de servir obligatoriamente al Ejército —como la mayoría de los judíos laicos— podrían estudiar textos religiosos. Algunos expertos afirman que este sistema mantiene enclaustrada a la creciente comunidad y no fomenta su integración en la población activa.

Netanyahu es juzgado por corrupción, y sus aliados creen que la revisión judicial es necesaria para frenar a un sistema jurídico que regularmente interviene y resta poder a los políticos electos. Pero los críticos aseguran que la reforma golpearía el sistema israelí de controles y equilibrios, así como los cimientos democráticos.