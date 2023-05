En el Día de la Victoria, Macron resalta que 'la República es necesaria, vital y justa'

Este lunes 8 de mayo se conmemora el Día de la Victoria en Francia, fecha en la que hace 78 años llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. El presidente francés encabezó la tradicional ceremonia en los Campos Elíseos de París y también estuvo en Lyon, donde rindió homenaje a Jean Moulin, líder de la resistencia asesinado en 1943. El 8 de mayo de 1945 marcó oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. El presidente francés Emmanuel Macron conmemoró la fecha este lunes en los Campos Elíseos de la capital.Acompañado por la Guardia Republicana, a caballo y motorizada, el jefe del Estado recorrió los Campos Elíseos en su coche. Tras llegar al Arco del Triunfo, Macron presentó sus respetos ante la tumba del Soldado Desconocido, antes de reavivar la llama, como es tradición, después de lo cual una banda marcial tocó La Marsellesa.Sin embargo, la celebración tuvo lugar sin muchos espectadores, para decepción de algunos.Para impedir que la oposición se manifestara, el Gobierno había organizado un amplio perímetro de seguridad y se prohibieron todas las concentraciones alrededor de la avenida."Queríamos ver al presidente, estamos muy decepcionados. No entendemos a qué viene todo este lío", declaró Adrien Prevostot a AFP, que no pudo acceder a los Campos Elíseos."Las ceremonias militares están pensadas para que la población esté detrás de la bandera. Es una vergüenza para Francia", confió Stanislas.El homenaje a la Resistencia francesaTras el evento en la capital, Emmanuel Macron se desplazó a Lyon para rendir homenaje a Jean Moulin y a la Resistencia, un viaje también bajo alta vigilancia por el contexto social actual.El jefe de Estado estuvo en el Memorial de la cárcel de Montluc, donde estuvieron detenidos Jean Moulin y otras figuras de la Resistencia.Macron rindió homenaje a Moulin, antiguo prefecto y líder de la resistencia muerto bajo tortura en 1943, así como al historiador Marc Bloch, también torturado y fusilado en 1944.“Moulin y Bloch nos dicen que la República francesa no es por definición ni buena ni mala, es necesaria, vital y justa".Jean Moulin es una figura simbólica de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Se opuso a los ocupantes alemanes a partir de 1940 y creó, bajo la égida del general De Gaulle, el Consejo Nacional de la Resistencia.Jean Moulin "tenía la certeza íntima, fuerte, de que Francia en la que creía saldría victoriosa, de que otros, si no él, cosecharían los beneficios", dijo Emmanuel Macron.En cuanto a los nazis, el mandatario dijo que "se toparon con algo silencioso que humeaba en los pechos (...) el frágil y eterno espíritu de resistencia" que "caracteriza profundamente a nuestro pueblo".Finalmente, Emmanuel Macron subrayó la importancia de la memoria y llamó a continuar esta transmisión, a que "tengamos confianza en nosotros mismos y en los que nos seguirán".En cuanto a las manifestaciones organizadas en la ciudad, miles de personas se reunieron en Lyon en un ambiente tenso. Como estaba prohibida cualquier concentración en la zona alrededor del memorial, los participantes marcharon por el perímetro de esta zona.Hubo uso de gases lacrimógenos y algunos destrozos, como los cristales de la puerta del ayuntamiento del distrito. Con AFP