En agosto nos vemos: una novela inédita de Gabriel García Márquez será publicada en 2024

Con motivo del décimo aniversario de la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, se publicará una obra inédita del autor en 2024. La historia, titulada En Agosto nos vemos, está terminada, pero el autor, conocido por sus numerosas reescrituras, no tuvo tiempo de producir la versión final de la obra. La vida de Gabriel García Márquez terminó en 2014, pero su literatura, que le sobrevive y le sobrevivirá muchos años más, todavía tiene un fruto más que dar. Diez años después de su fallecimiento, en 2024, verá la luz una novela inédita del Nobel de literatura. Así lo anunció esteviernes 28 de abril la editorial Random House, que publicó todas las novelas del escritor.Todavía no se conoce la fecha exacta de publicación, pero se prevé que salga en todos los países de habla hispana, excepto México. Será el acontecimiento editorial más importante del próximo año, según anunció la editorial en un comunicado.Como explican sus hijos Rodrigo y Gonzalo García Barcha en el comunicado, la novela de 150 páginas es el resultado de un último esfuerzo del escritor por seguir escribiendo en la última parte de su vida."En agosto nos vemos fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea. Leyéndolo una vez más a casi 10 años de su muerte descubrimos que el texto tenía muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo: su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor, posiblemente el tema principal de toda su obra”, explican.Aunque García Márquez comentó en en una entrevista de 2004 de El País con la periodista Rosa Mora que se sentía “bastante satisfecho” del desarrollo de la protagonista, el autor no estaba totalmente satisfecho del resultado final del libro. García Márquez era conocido por reescribir numerosas veces sus novelas hasta estar plenamente contento con la versión final, y parece que, en esta ocasión, la constante revisión del texto se convirtió en interminable.Una novela centrada en el amorSegún lo describió la periodista Patricia Lara Salive para El Tiempo, la novela cuenta "la historia de una mujer cuya madre murió en una isla del Caribe. Y entonces, ella va todos los 16 de agosto, que es el aniversario de la muerte de la madre, a visitar la tumba. Ella está casada con un director de un conservatorio de música y llevan un matrimonio feliz, pero se vuelve una rutina que se quiebra el día de esa visita a la isla: ella le es infiel al marido”.Según El País, se supo por primera vez de la existencia de esta obra en 1999, cuando el autor hizo una lectura de uno de los relatos en la Casa América de Madrid. En este momento, la presentó como fragmento de una futura novela compuesta por cinco historias.Lo que leyó García Márquez en esta ocasión empezaba así:“Volvió a la isla el 16 de agosto en el transbordador de las tres de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y, como único equipaje, un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo viejo y carcomido por el salitre. El chófer la recibió con un saludo de viejo conocido y se lanzó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bahareque y techos de palma amarga, y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente”.El texto formaba parte del archivo personal de escritor, que pertenece al Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Este centro, especializado en las humanidades, adquirió el fondo por 2,2 millones de dólares: eran 20 cajas de cartón, con multitud de documentos, fotos y cuadernos, entre los cuales se contaban diez verisones de En agosto nos vemos.Gabriel García Márquez, periodista y escritor, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Fue el autor de una larga lista de cuentos y novelas, como Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago ola más popular de todas, Cien años de soledad. Según el Instituto Cervantes, es el escritor en lengua española más traducido y leído desde principios del siglo XXI.Con AFP y medios locales