Empiezan evacuaciones de ciudadanos extranjeros de Sudán en medio de combates

Gobiernos de varios países empezaron a evacuar los trabajadores de sus embajadas y sus ciudadanos de Sudán mientras continúan los mortíferos enfrentamientos entre el ejército regular y los paramilitares de FAR. Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita empezaron las operaciones de rescate, seguirán Grecia, Turquía e Italia. Tanto las fuerzas armadas sudanesas como las paramilitares FAR desde ayer prometieron “garantías de seguridad" para permitir esta operación. Sin embargo, en las primeras horas del día sábado los Gobiernos extranjeros aseguraron que no era posible proceder, sobre todo porque no existía claridad sobre qué grupo tenía el control de cada aeropuerto.Este panorama fue cambiando en la tarde de ayer.París inició este domingo 23 de abril una "operación de evacuación rápida" de sus nacionales y personal diplomático, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores. Aproximadamente 250 franceses viviendo en Sudán podrían ser atendidos, así como ciudadanos europeos y de "países aliados asociados", según una fuente diplomática que consultó AFP.Arabia Saudita declaró el sábado que había evacuado con éxito a 157 personas, entre ellas 91ciudadanos saudíes.Por su parte, el ejército estadounidense llevó a cabo una operación aérea para extraer a 70 funcionarios de su embajada en la capital Jartum.

“Hoy, a petición mía, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una operación para sacar al personal del gobierno estadounidense de Jartum", dijo el presidente Biden en un comunicado a última hora del sábado.

Pero Washington afirma que el terreno sigue siendo demasiado peligroso para llevar a cabo una evacuación masiva de los centenares de ciudadanos presentes en el país.

"No tenemos previsto coordinar una evacuación gubernamental del resto de ciudadanos en este momento", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado, John Bass.

En la misma línea, otros países anunciaron su intención de expulsar a sus nacionales. Turquía "garantizará el regreso al país" de unos 600 turcos presentes en Sudán y algunas personas de otros países deberían estar incluidas en esta evacuación.

Sin embargo, una operación prevista para el domingo a las 6 de la mañana fue aplazada "hasta nuevo aviso" debido a una explosión cerca del lugar de reunión, como comentó la embajada turca en Jartum.

Italia se estaría preparando a repatriar 140 ciudadanos del país, de los cuales muchos se han refugiado en la embajada. Roma envió aviones militares a Yibuti para la operación.

Tanto Grecia como Países Bajos también enviaron fuerzas aéreas a países de la región en preparación a misiones de rescate. "Nos solidarizamos profundamente con los holandeses en Sudán y haremos todo lo posible para evacuar a la gente donde y cuando sea posible", declaró la ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren.

Continúan los combates

La escalada en la lucha por el poder entre el ejército sudanés, dirigido por el general Abdel-Fattah Burhan, y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigido por el general Mohammed Hamdan Dagalo, se lleva a cabo desde hace nueve días en el país.

En 2021, estos dos generales rivales habían derrocado a los lideres civiles del país y tomado el poder con un golpe de estado, el problema ha aparecido después con la idea de la transición a la democracia y la fusión de estos dos bandos para tal fin. Las diferencias entre las dos cabezas tienen la situación fuera de control en este momento en Sudán y paralizada cualquier idea de unidad de Gobierno.

A pesar de la tregua decidida para coincidir con los tres días de fiesta musulmana de Eid al-Fitr, los combates continuaron en el país. De hecho, recientemente, tiroteos y explosiones se intensificaron en Omdurman, ciudad situada al otro lado del Nilo, frente a Jartum.

"Esta trágica violencia en Sudán ha cobrado ya cientos de vidas de civiles inocentes. No tiene sentido y debe terminar", declaró el presidente Joe Biden el sábado.

El conflicto también ha dejado a millones de sudaneses sin hogares, sin electricidad, alimentos o agua suficientes. La mitad de la población ha huido de la capital, afirmó Atiya Abdalla Atiya, secretario del Sindicato de Médicos.

Para completar, este domingo, el país experimentó un "colapso casi total" de la conexión a Internet y de las líneas telefónicas en todo el país, según anunció NetBlocks, un servicio de vigilancia de Internet.