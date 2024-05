Your browser doesn’t support HTML5 audio

En vísperas de las elecciones en República Dominicana, las principales preocupaciones de la población cobran más fuerza: migración, economía o inseguridad son algunos de los problemas a los que el próximo mandatario deberá enfrentarse. A continuación, un repaso sobre estos temas y su impacto en el país con miras a los comicios del 19 de mayo.

En el debate presidencial del 24 de abril en República Dominicana fueron varios los temas que estuvieron sobre la mesa: migración, seguridad, educación, entre otros.

Con un minuto para responder a las preguntas de los moderadores, el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (socialdemócrata), Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (progresista), y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (centroizquierda) —los tres favoritos, según las encuestas— intentaron explicar a la audiencia cómo planean gestionar diversos temas en caso de salir vencedores de las elecciones de este 19 de mayo.

Si los ponemos en orden, según la encuesta más reciente de la empresa ‘Gallup’, los asuntos que más preocupan a los dominicanos son el control del crimen y la inseguridad –63,6 %–, la inflación y el alto costo de la vida –61,9 %– y el desempleo y la falta de trabajo (19,6 %). Aunque también hay otros presentes que no figuran en esta lista, como lo son la situación en la vecina Haití o la educación, entre otros.

Por eso, a continuación, hablamos sobre los principales temas que preocupan a la ciudadanía y que centran las agendas de los políticos.

Migración: ¿existen derechos por encima de otros?

Es uno de los temas más polémicos y también uno de los más repetidos durante el debate del 24 de abril: la migración.

"Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal, porque no hacerlo sería la anarquía", sentenció Luis Abinader, presidente y favorito para estas elecciones, durante el cara a cara televisado.

Curiosamente, este es uno de los puntos que contó con el consenso entre los candidatos: todos abogan por la deportación y aseguran que no es su deber responder ante migrantes —ni siquiera refugiados— de cara a la comunidad internacional.

De hecho, el candidato de centroizquierda y tres veces presidente del país Leonel Fernández fue muy claro al respecto.

“Quieren convertir la República Dominicana en un campo de refugiados y nosotros tenemos el derecho y la soberanía para decidir si queremos acoger migrantes o no”, sostuvo durante una de sus intervenciones.

Un tono similar al adoptado por el candidato Abel Martínez.

“El problema lo tenemos ahora que tenemos ilegales, depredando nuestros bosques, y además millones en estatus migratorio irregular en nuestro territorio, que no sabemos cómo se llaman, cometen crímenes, delitos y no podemos perseguirlos porque no tenemos manera de hacerlo”, apuntó Martínez.

No obstante, varios estudios –como este del Pew Research Centre–apuntan que asociar migración y delincuencia –además de tener un tinte xenófobo– también es erróneo.

Durante 2023, el país otorgó 47.000 permisos de residencia a extranjeros. Aunque el flujo de turistas y dominicanos que han salido y entrado del país supera los 4 millones, todo según datos proporcionados por el Gobierno.

En el caso de República Dominicana, todas estas alusiones al tema migratorio tienen un nombre y apellido, que ocupa nuestro siguiente apartado: Haití.

Haití: en boca de todos los dominicanos

La República Dominicana comparte su territorio insular con otro país, Haití. Para definirlo, inestabilidad política e inseguridad son las palabras que utilizan los tres favoritos para ocupar la Presidencia. También en lo que basan su retórica para apostar por las deportaciones y por no recibir a migrantes haitianos.

“Está al borde de una guerra civil y es un Estado fallido”, fueron las palabras del presidente Abinader en febrero ante Naciones Unidas, en Nueva York.

“Tenemos el derecho a decir que la crisis de Haití no es nuestro problema”, aseguró el candidato y exmandatario dominicano Leonel Fernández en una entrevista con la periodista Noor Mahtani para el periódico ‘El País’.

Pero, ¿significa esa situación que los DD. HH. de las personas expiren? Para las organizaciones humanitarias, desde luego, no. Algo que incluye a los haitianos.

Varias organizaciones, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han señalado a República Dominicana por la implementación de políticas migratorias y fronterizas que tildan de “racistas” y “discriminatorias” con los haitianos.

Solo en 2023, República Dominicana deportó a cerca de 251.000 personas de vuelta a Haití, según datos oficiales. Eso quiere decir que el país dio residencia a menos de una quinta parte de personas de las que expulsó.

“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250.000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Pero parece que República Dominicana va justo en la dirección contraria a esa demanda. De ser reelegido, Luis Abinader ha prometido terminar de construir el muro fronterizo con Haití para contener a los migrantes haitianos. Un plan criticado por la comunidad internacional, pero que, una vez más, defienden los tres candidatos a la Presidencia.

"Haití ahora mismo representa la mayor amenaza para la seguridad de la República Dominicana y República Dominicana no tiene la capacidad para poder absorber la crisis multidimensional que tiene Haití. No tenemos la capacidad para absorber esa cantidad de migrantes ni para, siendo nosotros también un país de renta media, poder asumir a un país que está en extrema pobreza, como es el caso de Haití", apunta Nathaniel Concepción, director del Observatorio Político Dominicano.

“La migración descontrolada de nacionales haitianos, representa no solamente una violación de nuestra soberanía territorial, además es causa del colapso, a lo largo y ancho del sistema social y democrático de nuestro país. Poniendo en riesgo la salud, los empleos y la seguridad de la ciudadanía dominicana”, apuntó también al respecto Leonel Fernández.

Una fina línea entre el derecho a la soberanía y el derecho a asilo y refugio ya que, según los expertos en derecho internacional, el primero no se contradice con el segundo.

Pero hay temas en los que la República Dominicana no puede desvincularse de Haití, además del flujo de exportaciones e importaciones, también comparte con el país la administración de la isla La Española. Por lo que el futuro de una de las dos naciones siempre tendrá repercusiones sobre la otra.

Seguridad, preocupación principal

Si le preguntas a un dominicano, hay una gran probabilidad de que te responda que lo que más le preocupa es la seguridad en su país. Así lo indican los sondeos de empresas como Gallup o Enhogar, que sitúan esta como la principal preocupación de los haitianos.

"Los ciudadanos tienen temor de salir a las calles", lanzó Leonel Fernández durante el debate.

En el caso de Martínez, asegura que durante su –hipotética– Administración los delincuentes tendrían “miedo de salir a las calles”.

No obstante, Abinader ha defendido su gestión al respecto. Con una reforma policial en camino y otras medidas —como la implantación de más luces en los barrios durante la noche— asegura que los cambios son palpables.

A pesar de que los datos gubernamentales indican que la delincuencia ha bajado en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, los problemas de seguridad siguen en la mente de los dominicanos.

Tampoco es que sea un miedo sin justificación: en 2022 la tasa de homicidios en República Dominicana se situó en 13,1 por cada 100.000 habitantes, la más alta en comparación con los 8 años anteriores.

Además, se han llevado a cabo varias críticas por la gestión del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI). Ya que el organismo, encargado de recabar, consolidar y procesar información relevante sobre la seguridad ciudadana, no publica datos regularmente.

“Esto plantea la pregunta: ¿Está cerrado el CADSECI, o simplemente se mantiene en silencio para no dar a conocer las estadísticas reales de criminalidad en la nación?”, requiere Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (fundada por Leonel Fernández), en una columna de opinión en el diario ‘El Día’.

Además, la población se ratifica en que tiene miedo.

"Si no me cuido yo, ¿quién me cuidará? La delincuencia tiene que bajar la mano porque la tiene muy alta", dice Pablo Flores, un comerciante de Santo Domingo, al medio ‘CNN en Español’.

Una preocupación que tendrá que enfrentar, sea quien sea, el siguiente presidente de la nación.

Economía, el bienestar de la población

Las noticias en materia económica parecen positivas para República Dominicana. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la economía dominicana creció un 2,5% en 2003 y se prevé un crecimiento de 5,1% para el 2024.

"Este fenómeno ha sido impulsado por los efectos retardados de la flexibilización de la política monetaria y el aumento de la inversión pública", sostiene el organismo.

Pero no es todo oro lo que reluce. Este crecimiento económico no se ha traducido en una disminución de la desigualdad, algo que han acusado varios de los candidatos de estos comicios presidenciales.

"Se deben implementar medidas y esfuerzo para obtener igualdad de oportunidades", dice el exmandatario y candidato Leonel Fernández, quien aseguró que los datos proporcionados por el Gobierno son "inexactos".

"Cientos de miles de dominicanos no tienen la certeza de qué van a comer mañana", advierte Martínez, por su parte.

Pero, Abinader se refugia en los datos positivos, como en que República Dominicana se ha convertido en la séptima economía de América Latina -algo influenciado en gran parte por el turismo-.

Por su parte, los ciudadanos también están preocupados por el aumento del costo de vida y el desempleo. Lo que los dominicanos quieren, como la gente de todo el mundo, es que el Estado garantice el bienestar y una vida digna para sus ciudadanos.

