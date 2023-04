El Toulouse gana la Copa de Francia de fútbol con protestas como telón de fondo

El Toulouse goleó al Nantes en un partido atravesado por la polémica alrededor de las protestas contra la reforma pensional de Macron. Las autoridades policiales querían prohibir la manifestación alrededor del estadio, pero el Tribunal Administrativo de París falló este sábado en contra de la restricción. Este sábado 29 de abril, el fútbol y la protesta social que atraviesa francia desde hace meses se dieron una cita en Saint-Denis, donde se disputó la final de la Copa de Francia. El club de Toulouse ganó 5-1 frente al Nantes, en un partido histórico para el país ya que, hasta ahora, el Toulouse sólo había ganado esta Copa una vez. El Nantes la había ganado en cuatro ocasiones.La presencia del presidente Emmanuel Macron en el evento avivó las protestas contra su cuestionada reforma pensional. Es por eso que sindicatos y organizaciones civiles decidieron aprovechar el partido para volver a mostrar su rechazo a la ley, que ya fue promulgada el pasado 15 de abril.De hecho, con motivo del partido, el prefecto de París pidió prohibir las manifestaciones sociales alrededor del Estadio de Francia, ubicado en las afueras de la capital en Saint Denis. Pero tanto Macron como las autoridades policiales sufrieron un revés cuando el Tribunal Administrativo de París falló en contra de la decisión al considerar que no amenazaban la seguridad del evento.El prefecto de policía, Laurent Núñez, no aportó "elementos suficientes sobre los riesgos de perturbación del orden público o dificultades concretas para mantener el orden", frente a unos manifestantes que sólo habían anunciado una "simple distribución de octavillas contra la reforma de las pensiones por un número limitado de personas", señaló el tribunal en su decisión.Los sindicatos y la Liga de Derechos Humanos, que habían llevado el caso a los tribunales, tienen por tanto "derecho a alegar que el prefecto de policía ha atentado de forma grave y manifiestamente ilegal contra la libertad de manifestación", añadió el tribunal, que suspendió en consecuencia la orden de la autoridad policial.Nuñez había justificado la suspensión de cualquier manifestación en los alrededores del estadio por el "flujo de espectadores enorme" de 78.000 personas.Los representantes sindicales describieron la decisión de "victoria del respeto de las libertades".Los franceses se manifiestan desde hace meses en contra de la reforma de las pensiones que fue promulgada el 15 de abril por el presidente y sube de 62 a 64 la edad legal de jubilación.Protesta social moderadaLos sindicatos pudieron distribuir miles de tarjetas rojas y silbatos a la salida de las estaciones de metro situadas cerca al estadio. Querían que los espectadores pudieran mostrar su descontento con el jefe del Estado. Sin embargo, los silbatos, que están prohibidos en el interior del estadio, fueron confiscados en gran mayoría en la entrada del lugar.Se preveía que se utilizaran los silbatos en el minuto 49 del encuentro, en referencia al número del artículo de la Constitución que empleó el Gobierno de Macron para sacar adelante su reforma sin someterla al voto de la Asamblea Nacional.Sin embargo, la movilización pasó bastante desapercibida en el minuto 49. Según reportes de los periodistas, desde el palco de prensa se escucharon escasos silbidos y apenas se vieron tarjetas rojas blandidas por los espectadores.Emmanuel Macron, a pesar de eso, decidió ser cauto y evitó exponerse en solitario y en público ante los espectadores. El mandatario no saludóa los jugadores en el terreno de juego antes del inicio del partido pero los saludó antes de que entraran en el campo. Tampoco entregó la Copa al ganador desde el terreno de juego, como viene siendo habitual desde hace tres años, sino que lo hizo desde la tribuna.Masivo dispositivo de seguridadUnos 3.000 policías y gendarmes fueron movilizados el sábado en torno al estadio parisino. El dispositivo fue "un 50% más importante", según el entorno del ministro del Interior, que el movilizado el 28 de mayo de 2022 para la última final de la Liga de Campeones que opuso el Real Madrid a Liverpool (1-0).La final de la Liga de Campeones tuvo entonces que retrasarse 36 minutos. Las escenas de caos en las afueras del Estadio de Francia dieron la vuelta al mundo, con miles de aficionados que no pudieron entrar y miles que entraron con falsos tiquetes. París fue ampliamente criticada por la gestión del evento y la policía acusada de uso desproporcionado de la fuerza con los fans.Esta vez, la final de la Copa de Francia se llevó a cabo sin incidentes.Con EFE y AFP