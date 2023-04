El sospechoso por la filtración de documentos secretos de EE UU comparece por primera vez

Este viernes, Jack Douglas Teixeira, el principal sospechoso por la filtración de documentos altamente clasificados y pertenecientes al gobierno de Estados Unidos, testificó ante un tribunal de Boston por primera vez. El acusado enfrenta penas de hasta diez años por cada uno de los dos delitos imputados: retención y sustracción de documentos clasificados que pueden comprometer la seguridad nacional. El aviador de 21 años tiene programada otra vista el próximo miércoles. Se llama Jack Douglas Teixeira y está acusado de sustraer y conservar ilegalmente material clasificado del gobierno de Estados Unidos. Este viernes, el sospechoso de la filtración de documentos de alto secreto a través de Internet compareció por primera vez ante un juez federal de Boston.Teixeira, joven de 21 años y miembro de la Guardia Nacional de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos fue detenido el jueves en su domicilio por un equipo de agentes del FBI tras descubrir que había robado y fotocopiado documentos clasificados de defensa. Cada delito que se le imputa puede acarrear hasta 10 años de prisión.En una denuncia de 11 páginas, un agente del FBI de la división de contrainteligencia de la oficina en Washington detalló gran parte de lo que ya se ha informado públicamente: que Teixeira difundió documentos confidenciales de seguridad nacional con marcas de "alto secreto" en un grupo de chat de la plataforma Discord, identificado en los documentos judiciales como "Social Media Platform 1".Uno de los testigos de lo ocurrido, identificado como "Usuario 1", aseguró que el acusado empezó a filtrar documentos en diciembre de 2022 y que, en enero de 2023, pasó a compartir fotografías.El material compartido es diverso, pero se centra específicamente en la guerra de Ucrania. El militar junior compartió desde documentos sobre el estado del conflicto, mapas de terreno o movimientos concretos de las tropas hasta discusiones sobre la capacidad de la vigilancia estadounidense para penetrar en el sistema de comunicación ruso y ucraniano. Es decir, los documentos filtrados revelan que Washington practica el espionaje con sus enemigos, pero también con sus supuestos aliados.Según sus amigos del grupo Thug Shaker Central, en la plataforma ‘Discord’, el aviador compartió los documentos para "mostrarles lo que era una guerra de verdad". Los testigos afirman que el grupo fue creado durante la pandemia para "sentirse acompañados" mientras jugaban a videojuegos belicistas. En el grupo había entre 20 y 30 personas, algunas de ellas localizadas en Ucrania."Todo el mundo respetaba a O.G. -alias de Teixeira -. Era el hombre, el mito. Y era la leyenda. Todo el mundo lo respetaba", afirmó uno de los testigos al periódico ‘The New York Times’."Cuando se enteró de que la historia se había hecho pública, dijo: 'Lo siento, chicos, recé todos los días para que esto no ocurriera. Recé y recé, y ahora sólo depende de Dios lo que ocurra después'", apuntó otro miembro no identificado del grupo.Se cree que esta es la brecha de seguridad más grande desde el caso de WikiLeaks en 2010, que compartió más de 700.000 documentos, vídeos y cables diplomáticos. La filtración comprometió gravemente a EE. UU. por su actuación en Afganistán, ya que entre los documentos había videos que mostraban cómo los soldados bombardearon a población civil a sabiendas.La autora de esta filtración, Chelsea Manning, soldado de primera clase del ejército estadounidense, fue condenada a 35 años de prisión. Más tarde, el expresidente demócrata Barack Obama conmutó su pena.En el caso actual, las autoridades estadounidenses aún están evaluando los daños causados por las filtraciones y las consecuencias a nivel estratégico y geopolítico.El Pentágono ha sostenido que la filtración fue un "acto deliberado y delictivo" y aseguró que los militares han tomado medidas para revisar las listas de distribución y asegurarse de quiénes eran las personas que recibieron la información.Muchos se preguntan por qué un soldado tan joven tenía acceso a datos tan confidenciales, algo a lo que el Pentágono ha respondido asegurando que la naturaleza de las fuerzas armadas "es confiar a miembros muy jóvenes niveles de responsabilidad elevados y a veces graves, incluidos altos niveles de habilitación de seguridad"."Confiamos a nuestros miembros mucha responsabilidad a una edad muy temprana. Piense en un joven sargento de pelotón de combate, y en la responsabilidad y la confianza que depositamos en esas personas para que dirijan a las tropas en combate", señaló Patrick Ryder, portavoz del Pentágono.En la sesión, Teixeira solo habló dos veces: en una contestó "sí" a su derecho de permanecer en silencio y, en la otra, para responder que "sí" había cumplimentado una declaración jurada necesaria para obtener un abogado de oficio.Tras la vista, la fiscal Nadine Pellegrini solicitó que Teixeira fuera detenido a la espera de juicio, y se ha fijado una nueva comparecencia por detención para el miércoles.Con AP y medios locales