El Senado uruguayo aprueba aumentar la edad de jubilación de los 60 a los 65 años

La reforma pensional uruguaya fue largamente debatida durante los últimos meses a raíz de las críticas de los propios socios del Gobierno de Luis Lacalle Pou. Además, se ganó el rechazo de la oposición y de los sindicatos, que argumentan que alargar la vida laboral de los uruguayos no es la respuesta ante el potencial déficit del sistema de pensiones. Este jueves 27 de abril, el Senado uruguayo aprobó el aumento de la edad de jubilación de los 60 a los 65 años. Esta reforma, que plantea que el cambio se de de forma progresiva, era una de las apuestas del Gobierno del presidente conservador Luis Lacalle Pou. Sin embargo, su camino hasta la aprobación fue tortuosa y provocó tensiones dentro de la coalición que conforma el Ejecutivo.La ley llegó al Legislativo en octubre de 2022 impulsada por el Partido Nacional, la organización del mandatario, pero tuvo que renegociarse a raíz de las críticas por parte del Partido Colorado y Cabildo Abierto, integrantes de la coalición gobernante. Lacalle Pou resumió así la situación frente a los medios de comunicación locales: "Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Si fuera agua, ya no impulsaríamos la reforma".Además de los disensos entre los propios aliados del Gobierno, la reforma también se ganó las críticas de los sindicatos y de la oposición del Frente Amplio, el partido de centro-izquierda que dirigió Uruguay durante 15 años. De hecho, miles de personas se movilizaron el pasado martes en un paro general para mostrar su descontento con la ley. El vocero de la central sindical PIT-CNT, Sergio Sommaruga, citado por la agencia de noticias EFE, arguyó que la reforma “no es ni justa ni democrática ni mucho menos solidaria pero además es socialmente ineficiente”. Sommaruga resaltó además que este plan hará que la mayoría de trabajadores “tenga que reventarse hasta los 65 años” para poder obtener la jubilación.Uno de los argumentos principales del Gobierno es que la población uruguaya está envejeciendo: con una tasa de natalidad cada vez más baja y una esperanza de vida que ha crecido hasta los 80 años, puede ser cada vez más difícil que los trabajadores activos sostengan las pensiones de los jubilados.Sin embargo, la oposición y los sindicatos rebaten que se pueden barajar otras opciones de financiación para cubrir el déficit potencial en las pensiones sin necesidad de elevar la edad de jubilación. Según la consultora ‘Cifra’, el 54 por ciento de los uruguayos no está de acuerdo con los cambios aprobados.Con EFE y medios locales