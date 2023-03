El pulso entre Macron y los sindicatos amenaza con paralizar Francia

Analizamos la nueva fase en la que entra el pulso entre Macron y los sindicatos en Francia a propósito de la reforma de las pensiones. A partir de ahí, ampliamos la mirada para plantear si los debates sobre el trabajo han cambiado de paradigma en los últimos tiempos y, sobre todo, a partir de la pandemia. Los sindicatos amenazan con paralizar Francia a partir del martes 7 de marzo si Macron no echa marcha atrás con su controvertida reforma de las pensiones que recordemos, pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y aumentar a 43 años la exigencia para poder cobrar una pensión completa. Llevamos ya varias movilizaciones masivas en las calles desde enero que han expuesto una unión sindical que no se veía desde tiempos de Sarkozy. El gobierno no se ha echado atrás y ahora entramos en lo que parece una "fase 2" de endurecimiento de un pulso que marca este curso político en Francia Nos acompañan en esta edición: -Antonio Delgado, corresponsal de RNE-Florencia Ángeles, corresponsal de la doble U radio del grupo Prisa en Colombia-Javier Carbonell, doctorando en políticas en SciencePo en París En Primera Plana también está en las redes sociales.Coordinación editorial: Florencia ValdésProducción: Dànae RivadeneyraRealización: Souheil Khedir, Yann Bourdelas, Vanessa Loiseau.