El primer ministro griego pide “máxima prioridad” para la investigación del accidente ferroviario

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió este lunes al la Corte Suprema del país en una carta que se dé máxima prioridad a la investigación sobre el accidente ferroviario que el pasado 1 de marzo, que dejó 57 víctimas mortales. En paralelo, se despejaron los restos del accidente, mientras que funcionarios públicos convocaron una nueva huelga para el miércoles. La indignación recorre Grecia, al tiempo que cerca al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis. El primer ministro escribió este lunes una misiva a la Corte Suprema del país para pedir “máxima prioridad” en la investigación sobre el accidente ferroviario que el pasado 1 de marzo dejó 57 fallecidos en el norte del país, muchos de ellos estudiantes."El pueblo griego quiere que se esclarezcan de inmediato los incidentes criminales relacionados con este trágico accidente (…) Le pido que dé prioridad a estos casos y, si lo considera necesario, dedique una investigación al más alto nivel posible sobre lo sucedido", escribió en la misiva el primer ministro. Mitsotakis también habló de la búsqueda de posibles "errores sistemáticos en el sector ferroviario".Una alocución obligada dada la gravedad de un accidente que ha evidenciado el decadente estado del sistema ferroviario del país y que ha alentado la indignación por todo el país, aún más después de que en un primer momento Mitsotakis aludiera a un error humano como causa del accidente.Ciertamente, lo hubo y el jefe de estación, que no desvió uno de los trenes que chocaron frontalmente, ya ha reconocido dicho fallo. Pero la sociedad griega exige mayores responsabilidades ante la falta de modernización y el funcionamiento correcto de las estructuras ferroviarias.Por ello, el domingo el primer ministro tuvo que pedir perdón en su perfil de la red social Facebook ante esas primeras declaraciones. "No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano", señaló Mitsotakis.Levantamiento de los restos y petición de ayuda europeaEntretanto, los equipos de recuperación ya han retirado las últimas secciones de los restos materiales que dejó el accidente en Tempe, a 375 kilómetros al norte de Atenas. A su vez, el Gobierno griego ha pedido ayuda a sus vecinos europeos para mejorar los procedimientos de seguridad de su red ferroviaria. Buscarán también fondos europeos para mejorar la infraestructura.Ante este llamado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó en su perfil de Twitter, que había discutido esta ayuda con el primer ministro griego y que esta misma semana un grupo de expertos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea visitará el país.Nuevas protestas en GreciaEste lunes el sindicato de los funcionarios públicos convocó a un nuevo paro de 24 horas para el miércoles, Uno en el que buscan pedir que el Estado asuma su responsabilidad en el accidente y para alzar la voz contra las privatizaciones en el sector ferroviario.En paralelo, ya se cumplió el sexto día consecutivo de huelga ferroviaria, por la que los trenes no circulan por el territorio griego.Más tarde, la Federación Panhelénica de Marineros se sumó también al paro nacional, por lo que los barcos no saldrán de puerto en todo el país el miércoles.En la convocatoria se incluye una gran marcha por el centro de la capital Atenas. Todo ello en medio de las críticas por la violencia policial durante las diversas protestas tras el accidente.Con EFE, AP y medios locales