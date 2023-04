El Milan vuelve a unas semifinales de Champions League después de 16 años

El Real Madrid y el AC Milan alcanzaron este martes las semifinales de la Champions League al vencer al Chelsea y al Napoli, respectivamente. Para el conjunto italiano se trata de una hazaña que no conseguía hace 16 años. El AC Milan selló su paso a la semifinal de la Champions League tras 16 años de ausencia al empatar 1-1 en el campo del Napoli (luego de llevarse un 1-0 en la ida).Así, una de las semifinales podría ser un derbi milanés. Uno que se lograría si el Inter no se deja sorprender por una victoria del Benfica en San Siro —el conjunto dirigido por Simone Inzaghi se quedó con un 2-0 en la ida—.El AC Milan cumplió con su parte del trato. Este martes mantuvo la cabeza fría en el fervoroso y repleto estadio Diego Armando Maradona de Napoli, anfitrión de unos cuartos de final del torneo más importante de Europa por primera vez en su historia.Los rojinegros sufrieron desde el inicio. Se veían asfixiados por la presión del Napoli. Pero supieron sortear las incomodidades y adelantarse en el marcador con un tanto de Olivier Giroud en el minuto 43.El nombre del francés apareció en el marcador por quinta vez en esta versión de la Champions. Pero la diana de hoy lleva el sello de Rafael Leão, tras un pase decisivo y exacto aprovechado por '9'.El Real Madrid también cumplió. Y venció al Chelsea 2-0 con dos tantos del brasileño Rodrygo (58', 80').En la siguiente instancia, se pronostica un choque entre el conjunto liderado por Karim Benzema y el Manchester City, que ya goleó al Bayern Múnich (3-0) y que parece tener las de ganar el miércoles en el partido de vuelta. Penaltis falladosEl joven delantero portugués fue derribado en el área generando un penalti que Giroud falló en el minuto 22 frente a Alex Meret, el guardameta napolitano, que también hizo una parada salvadora en el minuto 28.El Napoli también desperdició un penalti lanzado por Khvicha Kvaratskhelia (82'). O mejor: el guardameta francés Mike Maignan, experto en la materia, lo detuvo. El fervor de los aficionados no fue suficiente para el Napoli, ni tampoco lo fue el regreso de su delantero estrella Victor Osimhen —que había sido sustituido en el partido de ida— y que marcó un gol tardío (90+3). La última esperanza del conjunto azul de hacer historia.Los Azzurri no pudieron contar con André Franck Anguissa y Kim Min-jae, sancionados, y tampoco tuvieron suerte con las lesiones de Mario Rui y Matteo Politano en la primera parte del encuentro.El AC Milan —cuarto de la Serie A por delante del Inter— vuelve a las semifinales de la máxima competición europea de clubes por primera vez desde 2007, año de su último título.Para el Real Madrid, el club más laureado de la competición con 14 títulos, se trata de una postal familiar. Es la tercera vez consecutiva que la 'Casa Blanca' alcanza las semifinales—la undécima desde la temporada 2010/11—. Los defensores del título, avasallados en Stamford Bridge, lograron sorprender al club inglés con un doblete letal de Rodrygo, replicando el marcador de la ida en el Bernabéu.Ni N'Golo Kanté ni Marc Cucurella lograron batir a los españoles con dos grandes disparos al arco.Se trató del último suspiro para el Chelsea —que se proclamó campeón en 2021—, que se jugaba su temporada en este duelo. Fue la cuarta derrota desde el regreso de Frank Lampard al banquillo y un fracaso estrepitoso para los propietarios estadounidenses, que han invertido mucho dinero, pero ahora están fuera de la Champions y lejos de los puestos europeos.Con AFPEste artículo fue adaptado de su original en francés.