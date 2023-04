El intercambio de prisioneros entre hutíes y el gobierno en Yemen abre la puerta al diálogo

Este viernes, los rebeldes hutíes y el gobierno nacional en Yemen iniciaron un intercambio de prisioneros que durará tres días y en el que se estima se liberarán cerca de 900 personas. Este canje, el mayor desde 2020, es una señal del avance de los diálogos de paz entre los rebeldes y el gobierno, en una mediación dirigida por Naciones Unidas y países como Arabia Saudita y Omán. Algunos llevaban años sin ver a sus familiares hasta hoy. Este viernes, cerca de 300 prisioneros pudieron volver a sus casas en Yemen tras un intercambio de prisioneros entre el gobierno nacional y los rebeldes hutíes. La idea es que, a lo largo de tres días, se intercambien unos 900 presos entre los aeropuertos de Saná -controlado por los rebeldes- y de Adén -manejado por el gobierno-, según informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)."El primer vuelo procedente de Saná ha partido", declaró a la agencia AFP Jessica Moussan, asesora de prensa del CICR.En Saná, decenas de liberados fueron recibidos con una banda de música y bailarines tradicionales yemeníes. El aeropuerto de la ciudad también fue testigo de los recibimientos con besos, abrazos y lágrimas de los familiares; junto a ellos estuvo una comitiva de dirigentes políticos hutíes.El acuerdo, negociado durante meses bajo mediación de organismos como Naciones Unidas, se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y conseguir un cese al fuego entre las dos partes. En las negociaciones, la intervención de países como Omán o Arabia Saudita -alineados con el gobierno yemení- también tiene un fuerte peso. El jefe de la delegación de los hutíes, Mohammed Abdulsalam, agradeció a ambos su implicación y ayuda."Luego de discusiones serias y positivas, hubo avances en algunas cuestiones y tenemos la esperanza de seguir estudiando los asuntos que han quedado pendientes en otro momento (…) Gracias a las delegaciones por sus esfuerzos responsables para superar las dificultades y apoyar la opción de paz", apuntó Abdulsalam en un mensaje a través de redes sociales.Según fuentes locales, las conversaciones entre sauditas y hutíes se centraron en un alto el fuego, la reapertura total del aeropuerto de Saná y los puertos controlados por los rebeldes, el pago pertinente de salarios a los funcionarios del sector público, la reconstrucción del país y la retirada de las fuerzas extranjeras de Yemen.Los puntos más conflictivos para un posible acuerdo son el reparto de los ingresos del petróleo entre el norte y el sur del país, la fusión de las dos sucursales del banco central o el uso de los recursos del sur para pagar salarios a funcionarios.Yemen, la guerra que provocó una de las peores crisis humanitarias del mundoEl conflicto de Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y gran parte del norte del país. En medio de la insurrección, el gobierno reconocido internacionalmente huyó al sur del país para después exiliarse en Arabia Saudita.Meses más tarde, cuando los hutíes se alinearon oficialmente con Irán en 2015, se creó una coalición liderada por Arabia Saudita -rival regional de Teherán por aquel entonces- para combatir a los rebeldes yemeníes. Desde entonces, muchos expertos señalan que el auténtico trasfondo de la guerra se ha movido en torno a los intereses regionales de las dos grandes potencias metidas en el conflicto, Arabia Saudita e Irán -regímenes sunita y chiíta respectivamente-, más allá de las dos partes oficiales de la guerra.Otras naciones, como Estados Unidos, también intervinieron. Washington le proporcionó inteligencia al gobierno oficial de Yemen y a Arabia Saudita para combatir a los rebeldes, pero cuando Riad empezó a bombardear masivamente a la población civil -con muchas críticas de la comunidad internacional- decidió retirar sus tropas e inteligencia.Ahora el contexto del conflicto ha cambiado y, tras el restablecimiento de lazos entre Irán y Arabia Saudita el mes pasado, ahora Riad aboga por un cese al fuego a pesar de todos sus ataques hasta el momento."Con este acto de buena voluntad, cientos de familias desgarradas por el conflicto se reúnen durante el mes sagrado del Ramadán, un rayo de esperanza en medio de un gran sufrimiento. Nuestro profundo deseo es que estas liberaciones den impulso a una solución política más amplia, que lleve a que aún más detenidos regresen con sus seres queridos", apuntó en un comunicado Fabrizio Carboni, director regional de la Cruz Roja para Oriente Próximo y Oriente Medio.No obstante, el conflicto es polifacético y la salida de Arabia Saudita de este podría no ser suficiente para darlo por zanjado. En Yemen, los hutíes son la autoridad de facto en el norte, el gobierno -exiliado- es la autoridad reconocida internacionalmente y, en el sur, domina el Consejo de Transición del Sur (STC), enemigo de los hutíes. Según los expertos, una negociación entre todas estas partes es altamente improbable."Veo perspectivas de paz temporal entre los sauditas y los hutíes, pero una escalada de la violencia dentro de Yemen. Los hutíes no se han mostrado dispuestos a transigir para alcanzar la paz con otros grupos yemeníes", afirmó Nadwa Dawsari, académica no residente del Middle East Institute, a la agencia de noticias AP.Yemen también enfrenta otros problemas como la extrema pobreza, la desnutrición o la inseguridad. Además, en el país sigue operando el grupo terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga.Entre combatientes y civiles, la guerra se ha cobrado la vida de más de 150.000 personas y ha desembocado en uno de los peores desastres humanitarios del mundo.Con AP, AFP y Reuters