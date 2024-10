Para hacerle frente a la creciente dependencia de las apuestas online en Brasil, desde el 12 de octubre ha sido suspendida esta actividad en más de 2.000 sitios web ilegales. Únicamente seguirán funcionando 210 portales inscritos en la lista creada por el Ministerio de Hacienda para poner orden en el sector. FRANCE 24 le da una mirada a la situación desde su historia, los componentes de la ilegalidad, la relación con el programa social Bolsa Familia y la afectación de la adicción al juego en la salud de los brasileros.

Brasil le ha declarado la guerra a las apuestas online para hacer frente a la creciente dependencia que cada vez más personas están desarrollando en relación con el juego.

Desde el 12 de octubre ha sido suspendida la actividad de más de 2.000 sitios ilegales de apuestas en línea , es decir, el 90% de las empresas que operaban de forma irregular en el país tropical. Solamente podrán seguir funcionando 210 sitios web, que se inscribieron regularmente en la lista creada por el Ministerio de Hacienda para poner orden en el sector.

La medida fue anunciada en septiembre, cuando fue lanzada una convocatoria tanto para las empresas que funcionaban fuera de la legalidad, como para los usuarios que quisiesen recuperar el dinero depositado en estas aplicaciones para apostar.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explicó:

Muchos de estos sitios no están en territorio nacional, no tienen dirección en Brasil. Las personas que se conectan a Internet podrían estar haciendo una apuesta en un paraíso fiscal. De hecho, las personas pueden incluso estar realizando una apuesta en lo que creen que es una casa de apuestas, y no lo es. Es sólo un fraude. Por eso se están tomando medidas, porque la gente está siendo inducida al equívoco