El fin de la energía nuclear en Alemania: un paso adelante ecológico con un alto coste político

El fin de la energía nuclear en Alemania representa mucho más que el fin de una era. Se trata de un intento para profundizar el desarrollo de las renovables, aunque no todos valoran que caiga en el momento más adecuado. En el marco de la crisis energética, diversas voces de la oposición –e incluso de la propia coalición gobernante– la consideran una apuesta demasiado arriesgada. No obstante, el verdadero problema no radica en la seguridad energética en sí, sino en la falta de consenso. "Fukushima cambió mi visión de la energía nuclear."La frase pertenece a la excanciller alemana Angela Merkel. La pronunció frente al Parlamento Federal de Alemania en junio de 2011, tres meses después de la tragedia en Japón que conmocionó al mundo entero.La líder alemana justificaba su decisión alegando que el nivel de riesgo que veía aceptable en el pasado ya no era tal. Y por eso, proponía abandonar definitivamente la generación de la energía nuclear, un proceso que culminó el pasado 15 de abril cuando se desconectaron los últimos reactores activos.Lo que no se desactivó, sin embargo, fue la polémica, ya que el consenso alrededor de aquella decisión –si es que alguna vez existió– está ausente. Y, justamente, la razón de esta discordia es la misma que esgrimía la canciller: ¿está Alemania dispuesta a aceptar los riesgos de eliminar una fuente de energía en el contexto actual?El anhelo verde vs la guerra en UcraniaEl fin de los reactores nucleares en Alemania podría contabilizarse como una victoria histórica para todos aquellos que se opusieron desde sus inicios. Fueron protestas que hacia fines de los setenta e inicios de los ochenta dieron a luz lo que sería un nuevo partido político: Los Verdes.Y justamente es a un miembro de esa fuerza, el vicecanciller y ministro de Economía y Protección Climática, Robert Habeck (Bundnis 90/die Grünen), al que le ha tocado dar la orden final. El partido verde puede dar por ganada la extensa batalla.Para el líder de la oposición, Friedrich Merz (CDU), la sensación de felicidad muta en desencanto. Considera la decisión del Gobierno como un error garrafal. De hecho, llegó a calificar el 15 de abril como un "día negro para Alemania". Desde su punto de vista la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente crisis energética cambió completamente la valoración del escenario y por ello considera que la decisión "no tiene nada de racionalidad" y la califica de "ideológica".Su valoración negativa de la medida también posee cierta dosis de ideología. Y es que su partido, la Unión Demócrata Cristiana, ha sido históricamente una defensora de la energía nuclear. En su concepción se trata de una "tecnología puente" que garantiza un paso seguro de las fósiles a las renovables. Una posición abandonada por Merkel en 2011, pero que Merz recupera y lanza al debate actual.El impacto de la desconexión nuclearEl miedo a no disponer de suficiente energía en un país sumamente industrializado y con 82 millones de habitantes como Alemania apuntaló las críticas a la decisión desde el inicio del conflicto bélico. De hecho, el ministro Habeck envió una señal hacia esos sectores al posponer la desconexión en octubre de 2022, hasta que pasase el invierno.Pese a los temores de los críticos, el riesgo a que se produzcan "blackouts", tal como formuló hace algunas semanas uno de los vicepresidentes del Bundestag, Wolfgang Kubicki (FDP), pierde fuerza día a día frente a diversas acciones gubernamentales, como la diversificación de las fuentes de importación de gas, la construcción de nuevas terminales de gas licuado, la inversión y expansión de las energías renovables y el ahorro energético. El impacto real de la eliminación de la energía atómica se relaciona con el lugar que ocupa en la matriz energética del país. Según los datos aportados por la Oficina Federal de Estadística, en 2022 la energía nuclear representó el 6,4% del suministro eléctrico de Alemania y se ubicó entre las fuentes menos importantes en el grupo de las energías no renovables que incluyen el carbón (33,3%) y el gas (11,4%). El resto del suministro proviene de las fuentes renovables como la energía eólica (24,1%), la fotovoltaica (10,6%) y el biogas (5,8%), entre otras.Más allá de la seguridad del suministro energético, las críticas también apuntan a una externalidad derivada de la decisión. En efecto, la energía que no provenga de las centrales nucleares deberá llegar desde las fósiles. Con ello se prevé un aumento de las emisiones de CO2, al menos al principio, lo cual deja en claro que la solución al problema energético tiene mucho más que ver con la investigación e implementación de las energías renovables que con el mantenimiento del status quo.Cuanto más rápido se instalen los paneles solares, las turbinas eólicas y el resto de alternativas sustentables, menor será el daño causado por el uso de las fósiles para suplantar aquel 6,4% faltante. Solo así podrá Alemania conseguir una suficiencia energética que ahuyente los riesgos y otros fantasmas.El problema de la comunicaciónEs posible que, pese a los datos y las predicciones, el verdadero problema del Gobierno tripartito –conformado por socialdemócratas, liberales y verdes–, radique en la legitimidad de la decisión.La coalición gobernante no vive su mejor momento en términos de popularidad. El instituto de opinión pública Infratest dimap informó en abril de 2022 que apenas un 27% de los alemanes están contentos con la labor del Gobierno. Por el contrario, un 71% lo desaprueban. Y justamente en la lista de políticas sin apoyo mayoritario se encuentra la decisión de eliminar la energía nuclear. Si bien en 2011 el 54% sostenía que la medida era correcta, la situación se ha invertido y ahora, doce años más tarde, el 59% la rechaza.En este contexto, el Gobierno tiene varios frentes abiertos en pro de construir legitimidad. Por un lado, aparece el objetivo de lograr una tregua interna con el partido liberal (FDP) disconforme con la medida y preocupado por la caída en intención de voto que se profundiza semana a semana. Por otro lado, debe adoptar una actitud más proactiva a la hora de defender y comunicar las medidas relativas a la cuestión energética.De hecho, el canciller Olaf Scholz (SPD) pareciera estar ausente en este debate, dejando todo el protagonismo al ministro Habeck, especialmente frente a los medios de comunicación. Y finalmente, el Gobierno alemán debe reorientar sus metas principales con las que consiguieron ganar las elecciones y destronar a la Unión Demócrata Cristiana luego de 16 años en el poder. La guerra en Ucrania ha modificado el escenario imaginado en 2021 por los tres socios de la coalición cuando firmaron su alianza. Luego de más de un año de conflicto bélico ha llegado el momento de repensar la promesa de gobierno de cara al pueblo alemán. En caso contrario, es muy posible que la desconexión ya no sea solo la de la energía nuclear, sino la de los partidos gobernantes con sus votantes.