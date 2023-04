El FBI arresta al principal sospechoso de filtrar documentos clasificados del Pentágono

En Estados Unidos, el FBI arrestó este jueves 13 de abril a Jack Teixeira, el principal sospechoso de filtrar múltiples documentos clasificados del Pentágono. Según la información preliminar, se trata de un joven de 21 años, que sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. El fiscal general Merrick Garland informó que Teixeira sería acusado de la sustracción no autorizada de información clasificada de defensa nacional. El FBI arrestó el jueves a un hombre que había trabajado en la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de EE. UU. por las filtraciones en línea de documentos clasificados del Pentágono en los que había detalles militares sobre la guerra de Ucrania y otra información delicada concerniente a varios aliados del país norteamericano como Corea del Sur e Israel.El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, informó que el FBI arrestó al hombre, Jack Teixeira, "en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional"."Esta investigación está en curso", agregó Garland. Por su parte, el Pentágono había asegurado que las filtraciones fueron un "acto criminal deliberado".La Administración del presidente estadounidense Joe Biden ha estado trabajando para evaluar las implicaciones diplomáticas y de seguridad nacional de la fuga de los documentos desde que se fueron expuestos por primera vez la semana pasada. Un portavoz del Pentágono declaró a la prensa a principios de esta semana que las filtraciones representan "un riesgo muy grave para la seguridad nacional". El Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una investigación penal tras la filtración de los documentos. Biden asegura que no hay "riesgo inmediato"Los documentos publicados revelaban la preocupación de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la viabilidad de una contra ofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas, debido a problemas de entrenamiento y de suministro. Un documento revisado por la agencia de noticias AFP describe el nerviosismo de EE. UU. sobre la capacidad de Ucrania para seguir defendiéndose de los ataques rusos.Biden reconoció el jueves que estaba "preocupado" por la filtración de los documentos, pero pareció descartar cualquier riesgo inmediato. "Me preocupa que esto haya ocurrido", afirmó Biden frente a la prensa poco después de reunirse en Dublín con el presidente irlandés, Michael Higgins. "Hay una investigación en curso" agregó el mandatario. Una que parece haber surtido efecto.La investigación de 'The Washington Post'Por otra parte, de acuerdo con revelaciones hechas anteriormente este jueves por el diario estadounidense, 'Washington Post', la filtración de los documentos del Pentágono fue obra de un joven de unos veinte años que habría trabajado en una base militar de Estados Unidos. Utilizando el seudónimo de "OG", publicó regularmente durante meses cientos de páginas de documentos copiados en la base militar en la que trabajaba y compartió la información en un grupo privado en línea."OG" habría moderado este grupo de chat de unas 20 personas —en su mayoría hombres y adolescentes— en un servidor de Discord (un servicio de chat para jugadores de videojuegos en línea), creado en 2020, durante la pandemia. El hilo conductor entre los miembros del grupo es su pasión por las armas de fuego, el material militar y Dios. El diario estadounidense recogió testimonios anónimos de dos de sus participantes. Según las dos fuentes, durante meses, "OG" publicó cientos de documentos que eran transcripciones completas de información clasificada recogida en la base militar donde trabajaba. Uno de los testigos, menor de edad, entrevistado por el 'WP', declaró al periódico que el hombre quería "mantener informados a los miembros de su grupo online" de las acciones del Gobierno. El testigo también dijo al periódico que "OG" nunca se posicionó como un denunciante. "No son filtraciones accidentales"El joven testigo también informó que estaba asombrado por la capacidad de "OG" para predecir acontecimientos importantes antes de que llegaran a las noticias. Unas informaciones que "sólo alguien con ese tipo de credenciales tan altas" podría haber sabido. El 'WP' reporta de que "OG" pasaba horas en una instalación segura en la que está prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Anotaba algunos de los documentos, traduciendo la jerga codificada para hacerla accesible a los miembros de su grupo Discord. A finales de 2022, "OG" supuestamente comenzó a publicar fotos de los documentos.El joven declaró al Washington Post que el sujeto es "una persona inteligente. Sabía lo que hacía cuando publicó estos documentos, por supuesto. No son filtraciones accidentales". Los dos testigos entrevistados por el periódico dijeron que conocían la identidad de "OG" y el estado en el que vivía. Una de las dos fuentes añadió que "está armado y entrenado". En un vídeo visto por el 'Post', el hombre se encuentra en un campo de tiro, lanza insultos racistas y antisemitas antes de disparar varias ráfagas. Ambos miembros del grupo Discord declinaron compartir más información sobre su identidad y se negaron a especificar la base sobre la que trabajaba. Por su parte, la plataforma Discord dijo en un comunicado que estaba cooperando con las fuerzas del orden. AP, AFP, Reuters y medios localesNoticia en desarrollo...