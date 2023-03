El ex ministro de Salud, acusado de desoír consejos de los expertos durante la pandemia

El Reino Unido fue el país más afectado de Europa Occidental por la pandemia de Covid-19, con más de 3.000 muertes por millón de habitantes. Con el entonces gobierno conservador de Boris Johnson bajo investigación por su gestión de la crisis, el tabloide Daily Telegraph ha revelado mensajes del ex ministro de Salud que demuestran que hizo caso omiso de los consejos de los expertos. Por Emeline Vin, corresponsal de RFI en LondresEl Daily Telegraph acusa al entonces Secretario de Sanidad, Matt Hancock, de ignorar el consejo del Jefe Médico, principal consejero gubernamental en materia de sanidad. The Daily Telegraph, uno de los principales periódicos y tabloides británicos, ha podido acceder a 100.000 mensajes de WhatsApp de Matt Hancock, intercambiados en su momento con su personal, otros miembros del Gobierno y sus asesores.En ellos se demuestra que Matt Hancock tardó en someter a la prueba a todas las personas que llegaban a la residencia. La recomendación se había publicado el 14 de abril de 2020 y el ministro pareció apoyarla inicialmente. Esto fue al principio de la crisis del Covid-19 y el conocimiento de la transmisión era limitado. Pero al día siguiente anunció que solo se realizarían pruebas a las personas procedentes de hospitales: las pruebas generales, dijo, "confundirían la señal".En aquel momento, Matt Hancock prometía realizar 100.000 pruebas al mes a la población general del Reino Unido, y parecía preocuparle que la ampliación de las pruebas a las residencias de ancianos le impidiera alcanzar su objetivo.Estos mensajes también ponen de manifiesto su aparente indiferencia ante las restricciones a las visitas a residencias de ancianos, a pesar de la fuerte oposición de uno de sus Secretarios de Estado. Un total de 46.000 residentes en residencias de ancianos han muerto a causa de Covid-19 en el Reino Unido.

Acuerdo de confidencialidad roto en nombre del "interés público”

Una investigación muy lenta sobre la respuesta del Gobierno a Covid-19

Aunque a veces se critican las prácticas de la prensa británica, especialmente de los tabloides, el propio Matt Hancock transmitió estos mensajes a un periodista del Daily Telegraph. Pero la historia no acaba ahí. La periodista Isabelle Oakeshott, conocida por su postura contraria al confinamiento, había trabajado con el ex ministro en sus memorias, Diarios de una pandemia. Entonces firmó un acuerdo de confidencialidad... que decidió romper en nombre del "interés público" publicando los "Lockdown Files".Estos métodos fueron por supuesto criticados por Matt Hancock, que hoy sigue siendo diputado. Sus portavoces afirman que no tuvo ocasión de defenderse, al habérsele notificado "a última hora de la tarde" de la víspera de la publicación. Según él, Isabelle Oakshott no mencionó todo lo que ocurrió en torno a los mensajes de WhatsApp: por ejemplo, las múltiples reuniones. A Matt Hancock se le dijo que el control universal en las residencias de ancianos no era factible.Aunque Boris Johnson ya no es Primer Ministro, el Partido Conservador sigue en el poder. Como parte del mismo, una investigación independiente está examinando la respuesta del Gobierno a la pandemia. La pesquisa ya va muy retrasada: los más pesimistas esperan que tarde 10 años. La comisión ya se ha negado a considerar varias cuestiones, como las desigualdades raciales, a pesar de que el virus ha sido aún más mortífero para las minorías étnicas.Mientras la investigación se extiende, algunos temen que los resultados lleguen tan tarde que las personas clave implicadas ya no estén en el cargo, y demasiado tarde para extraer conclusiones útiles. Es por este retraso por lo que Isabelle Oakeshott ha querido publicar los mensajes.