El Ejército y las fuerzas rivales en Sudán acuerdan una tregua temporal, tras presión de EE UU

Tras la ola de violencia que estalló el pasado fin de semana, desde la noche de este martes 18 de abril entra en vigor un alto al fuego, de 24 horas, entre el Ejército de Sudán y las opositoras Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Las dos partes enfrentadas por el control del país acordaron la tregua temporal horas después del ataque a un convoy diplomático de Estados Unidos, en Jartum, la capital, lo que aumentó los llamados de Washington a cada uno de los bandos para detener las hostilidades. Luego de varios días de enfrentamientos en Sudán, las armas serían silenciadas por al menos 24 horas.A partir de las 18:00, hora local, de este martes 18 de abril, inicia un cese al fuego, según lo acordado por los dos comandantes que se enfrentan por el poder: el general del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y el general Mohamed Hamdan, quien dirige a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).Los grupos de los dos militares y antiguos aliados en sucesivos golpes de Estado, en los últimos años-que codirigen el denominado Consejo Soberano para la transición a la democracia-están sumergidos en una espiral de violencia desde el pasado sábado 15 de abril.La disputa esencialmente estalló tras desacuerdos sobre la eventual integración de las FAR en la institución castrense, como parte de un plan respaldado internacionalmente para la conformación de un Gobierno con partes civiles.Desde entonces, los tiroteos, los asaltos con artillería y los ataques aéreos han golpeado áreas residenciales de Jartum, la capital, y se han extendido a otras ciudades. Una situación que deja hasta el momento más de 185 personas muertas y al menos 1.800 heridos, según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Sin embargo, la cifra puede ser mayor debido a que los combates han impedido a los equipos de emergencia trasladarse a algunas zonas del país para atender a los lesionados y trasladar a los cadáveres.La violencia ha despertado el fantasma de una guerra civil justo cuando los sudaneses intentaban revivir el impulso por una Administración civil y democrática, después de décadas de mandato militar.Atacan convoy diplomático de EE. UU. y Blinken intercede entre las partes enfrentadasEl cese de hostilidades de 24 horas llega poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se comunicara por separado con cada uno de los generales de los bandos enfrentados.El máximo representante de la diplomacia estadounidense medió vía telefónica por el alto al fuego temporal, como base para una tregua más larga y el regreso a las negociaciones.En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el general del Ejército sudanés confirmó que aprobó el breve cese de hostilidades tras su conversación con Blinken.En los últimos días, la Administración de Joe Biden había urgido a detener la violencia, pero el ataque a un convoy diplomático volvió a prender las alertas en Washington. El hecho provocó la advertencia directa de Blinken, quien aseguró a los comandantes enfrentados que cualquier peligro para los diplomáticos de su país no sería tolerado.Luego del asalto, que tuvo lugar el lunes 17 de abril y no dejó víctimas, Blinken señaló que este habría sido perpetrado por combatientes asociados a las Fuerzas de Apoyo Rápido, algo que describió como una acción “imprudente” e “irresponsable”."Puedo confirmar que ayer tuvimos un convoy diplomático estadounidense que recibió disparos (…) Dejé muy claro que cualquier amenaza de ataque, peligrosa planteada a nuestros diplomáticos, es totalmente inaceptable", sostuvo el secretario de Estado desde Japón, donde asiste a una reunión de ministros de Exteriores del G7.Entre las víctimas mortales que ha dejado la violencia de los últimos días se encuentran tres trabajadores humanitarios de Naciones Unidas.Aún no están claras las condiciones para una posible extensión de la tregua y posibles negociaciones.La actual fricción llega a un punto crítico luego que se quebrara el plan para impulsar un Gobierno civil. Estaba previsto que se firmara un pacto final a principios de este mes, en el cuarto aniversario del derrocamiento del autócrata Omar al-Bashir.Pero para ello, tanto el Ejército como las FAR estaban obligados a ceder el poder y dos asuntos resultaron particularmente polémicos: el cronograma para que las FAR se integraran a las fuerzas armadas regulares del país y determinar cuándo el Ejército estaría formalmente bajo supervisión civil.Con Reuters y AP