El Congreso de Perú rechazó por quinta vez el adelanto de las elecciones generales

El Congreso peruano rechazó este martes 14 de marzo la iniciativa para adelantar las elecciones generales para diciembre de este año, uno de los reclamos de los manifestantes que protestan desde hace tres meses tras la salida del poder de Pedro Castillo. La imposibilidad, por quinta vez, de lograr un acuerdo en este asunto demuestra la actual ingobernabilidad del país. La presidenta Dina Boluarte aún no ha logra encontrar salida a la crisis social y política que sacude al país. Con 12 votos en contra, nueve a favor y ninguna abstención, la comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó por quinta vez la propuesta de adelantar las elecciones generales a finales de año. El actual periodo presidencial está previsto que termine en el año 2026 y el adelanto electoral es una de las peticiones centrales de los manifestantes.El debate del adelanto de elecciones se dio este martes 14 de marzo luego de que el Parlamento ratificara su decisión de analizar nuevamente la propuesta. Se pedía que se convocaran elecciones el segundo domingo de diciembre y que la presidenta concluya su mandato el 30 de abril de 2024.El nuevo presidente debía empezar su mandato el 1 de mayo y terminarlo el 28 de julio. Los congresistas también habrían sido reemplazados en mayo de 2024.Los congresistas que votaron contra el proyecto indicaron que antes se tuvo que discutir las reformas que acompañarían las nuevas elecciones y que se considere el plazo mínimo de abril de 2024 para la organización de nuevos comicios.Si bien el debate sobre el adelanto de estos comicios retornó a la Comisión de Constitución con el respaldo de 69 de los 130 legisladores, se alejan las posibilidades de llegar a un acuerdo.Desde la detención de Pedro Castillo tras intentar disolver el Congreso y la llegada a la Presidencia de Dina Boluarte el pasado 7 de enero, Perú sigue sacudido por intensas protestas. Los manifestantes piden un adelanto electoral, la destitución del Congreso, la dimisión de Dina Boluarte y la organización de un referendo para una asamblea constituyente.Sin embargo, el Congreso no se ha puesto de acuerdo para aprobar las proposiciones de adelantar los comicios que fueron presentadas dos veces por el Ejecutivo y otras dos por parlamentarios fujimoristas.Tres meses sin solución a la crisisLuego de tres meses en el cargo, la presidenta Dina Boluarte no ha logrado detener las masivas protestas que se han dado en todo el país y que han dejado más de 60 muertos por la violencia de la respuesta policial.La presidenta, junto al actual primer ministro Alberto Otálora y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, están investigados por posible responsabilidad en las muertes de manifestantes.Además, los cinco intentos fallidos de adelantar las elecciones han demostrado la profunda ingobernabilidad del país. El propio Gobierno de Boluarte no ha logrado convencer a los congresistas para que se pongan de acuerdo.En febrero, el nivel de desaprobación del Congreso llegó al 90 % -el más alto desde que inició el mandato- mientras que el rechazo hacia la presidenta subió al 77 %, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).El 9 de marzo, el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción. El expresidente ya se encuentra en prisión por su intento de disolver el Congreso y además se le acusa de obstaculizar la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos. Con EFE