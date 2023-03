El CEO de TikTok comparece ante el Congreso de EE UU por preocupaciones de seguridad

El director ejecutivo de la red social china, Shou Zi Chew, es interrogado este jueves 23 de marzo en un comité del Congreso de Estados Unidos, en momentos en que los legisladores evalúan un posible veto a la red de videos cortos por preocupaciones de seguridad. TikTok asegura que ha invertido millonarias sumas para garantizar la privacidad de los datos de sus usuarios. Los expertos señalan que la compañía se ve envuelta en la amplia batalla geopolítica y comercial entre Washington y Beijing. La red social china TikTok en la mira del Congreso de Estados Unidos.El CEO de la plataforma de videos cortos, Shou Zi Chew, enfrenta este jueves 23 de marzo un intenso interrogatorio por parte del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, en momentos en que evalúan prohibir la red social en el país por considerarla una amenaza potencial para la seguridad nacional.La red y su empresa matriz ByteDance, conmás de 150 millones de usuarios estadounidenses, enfrentan acusaciones de los legisladores relacionadas con el presunto riesgo de que los datos de quienes utilizan sus servicios sean compartidos con el Gobierno chino.Además, los congresistas que se oponen a la aplicación consideran que esta no protege a los menores de edad de eventuales daños mediante la plataforma.Los temores desde Washington también se centran en que la plataforma podría usarse para promover propaganda e información errónea a favor de Beijing.Shou Zi Chew, por su parte, intenta demostrar que la popular aplicación no debería ser prohibida en la nación, al argumentar que crea valor económico y apoya a la libertad de expresión.Como principal mecanismo de defensa, el representante de TikTok apela a su “riguroso” programa de protección de datos denominado ‘Proyecto Texas’, con alrededor de 1.500 empleados a tiempo completo para almacenar los datos de los usuarios de EE. UU. Una iniciativa en la que la compañía asegura que ha invertido más de 1.500 millones de dólares.Asimismo, la empresa sostiene que revisa de forma exhaustiva el contenido que pudiera afectar a los niños.Pero por el momento, las explicaciones de los representantes de TikTok no han convencido a los congresistas.“Está claro que TikTok dirá cualquier cosa para asegurarse de que no esté prohibido en Estados Unidos”, declaró previamente al medio local ‘Fox News’, la republicana y presidenta del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Cathy McMorris Rodgers.¿Por qué aumentan los temores de seguridad frente a TikTok?Una de las principales advertencias llega desde el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión Federal de Comunicaciones. Ambos señalan que TikTok podría compartir con las autoridades chinas tanto datos de sus usuarios como el historial de navegación, la ubicación y los identificadores biométricos.Si bien esta red social no sería la única que recopila grandes cantidades de información de sus suscriptores, las autoridades estadounidenses destacan que la compañía, con sede en Beijing, se vería forzada a entregar esa información al Gobierno de su país en virtud de una ley de 2017, que obliga a las empresas a entregar cualquier tipo de datos personales que sea considerado relevante para la seguridad nacional china.Las preocupaciones se elevaron el pasado diciembre cuando ByteDance indicó que despidió a cuatro empleados que accedieron a datos de periodistas de ‘Buzzfeed News’ y de ‘The Financial Times’ mientras intentaban rastrear la fuente de un informe filtrado sobre la empresa.Washington ya ha tomado las primeras medidas. La Casa Blanca ordenó a las agencias federales que eliminen TikTok de todos los dispositivos móviles emitidos por el Gobierno.En este sentido, el Congreso y las fuerzas armadas de EE. UU. ya han prohibido la aplicación en los dispositivos móviles de sus empleados.En medio de los señalamientos, la plataforma ha intentado mostrarse distante de un presunto control de las autoridades chinas, al sostener que el 60% de su empresa matriz es propiedad de inversores institucionales globales como Carlyle Group.“Permítanme decir esto inequívocamente: ByteDance no es un agente de China ni de ningún otro país”, destacó Chew en los últimos días.Pero los temores no solo provienen de Estados Unidos. El Parlamento Europeo prohibió TikTok en los teléfonos de su personal, el pasado febrero, siguiendo los pasos de dos importantes instituciones normativas de la Unión Europea y subrayando la creciente inquietud sobre la aplicación china para compartir videos cortos y quién accede a los datos de usuarios.Reino Unido anunció la misma medida el pasado 16 de marzo.¿Reforma para las redes sociales en vez de prohibición?Algunos expertos políticos resaltan que la prohibición de la red social china podría ser perjudicial para los demócratas que han utilizado la plataforma para llegar a los votantes más jóvenes.De hecho, tres legisladores de ese partido en la Cámara de Representantes se reunieron con los creadores de TikTok en el Capitolio el miércoles 22 de marzo para demostrar su rechazo a la prohibición.El congresista demócrata en la Cámara Baja de EE. UU., Jamaal Bowman, abogó por una reforma en la legislación para abordar la seguridad de las redes sociales, dejando de lado una medida más estricta como el veto."¿Por qué la histeria y el pánico y la orientación de TikTok? (…) Hagamos lo correcto aquí: una reforma integral de las redes sociales en lo que respecta a la privacidad y la seguridad", remarcó Bowman.Aún así, muchos más legisladores estadounidenses insisten en que la plataforma china se prohíba.Algunos expertos destacan que la red social se ve salpicada en medio de la amplia batalla geopolítica, comercial y tecnológica entre Washington y Beijing.De hecho, la semana pasada TikTok aseguró que la Administración del presidente Joe Biden exigió a sus propietarios chinos vender sus participaciones o de lo contrario se enfrentarían a una posible prohibición.La audiencia de su CEO ante el Congreso también llega después de que el pasado 14 de marzo la estadounidense Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, informara una nueva ronda de despidos de 10.000 trabajadores.Entre las razones, la compañía estadounidense citó la competencia de empresas como TikTok que inciden en sus resultados financieros y la disminución de la publicidad online.Con Reuters, AP y medios locales