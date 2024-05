Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ejército israelí anunció este jueves 16 de mayo que enviará más tropas a Rafah con las que busca "intensificar" su operación en la zona densamente poblada, pese a sus llamados de "evacuación". Los asaltos han obligado alrededor de 600.000 personas ya desplazadas a salir de Rafah en los últimos días, según las estimaciones de Naciones Unidas. En paralelo, los tanques israelíes entraron al corazón de Jabalia, el mayor campo de refugiados en el norte del enclave. Entretanto, ante la CIJ, donde se celebran audiencias por una nueva solicitud de Sudáfrica para que el tribunal emita medidas cautelares contra Israel que detengan las hostilidades, Pretoria denunció que existe una "impunidad institucionalizada" frente al caso.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anuncio este jueves 16 de mayo que tropas adicionales se unirían a la ofensiva terrestre en un área de Rafah, en el sur de Gaza.

Paralelamente, el Ejército insiste en que sus operaciones en la zona son "limitadas", en medio de los llamados de la comunidad internacional a abstenerse de una escalada a gran escala, debido a la magnitud aún mayor de víctimas mortales que puede causar.

Esta actividad se intensificará

Gallant aseguró que la ofensiva de sus militares está "desgastando" a Hamás.

"Esta operación continuará a medida que entren fuerzas adicionales (en el área). Nuestras tropas han destruido varios túneles en el área y pronto se destruirán más túneles", aseguró en un comunicado el líder de la cartera de Defensa.

"Esta actividad se intensificará: Hamás no es una organización que pueda reorganizarse, no tiene tropas de reserva, no tiene reservas de suministros ni capacidad para tratar a los terroristas a los que apuntamos. El resultado es que estamos desgastando a Hamás", agrego.

Por separado, el portavoz del Ejército israelí, Nadav Soshani, remarcó este jueves que "la operación en Rafah aún es limitada en territorio y en objetivos”.

“Estamos operando en lugares específicos determinados por nuestros servicios de Inteligencia y en donde sabemos que se esconden los terroristas de Hamás”, afirmó Soshani, aludiendo también a los túneles que, según Israel, utiliza el grupo para desplazarse por el enclave y esconder sus municiones.

ONU: al menos 600.000 gazatíes han huido de Rafah en los últimos días

Hasta el 6 de mayo, Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, representaba el último refugio para los desplazados palestinos, aproximadamente 1,4 millones de personas según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La localidad estaba siendo bombardeada pero los tanques israelíes no habían entrado, contrariamente a como en las otras zonas del enclave.

Los equipos médicos palestinos alertaron que un misil israelí había aterrizado en una plaza en el centro de un barrio en el este de Rafah, matando a una persona e hiriendo a otras.

Israel dio órdenes de "evacuación" a la población civil, lo que la ONU calificó como desplazamiento forzado, un crimen de guerra. El jueves, residentes de Rafah reportaron decenas de casas, a las afueras de las zonas declaradas por los militares como seguras, habían sido destrozadas por el Ejército israelí.

Al menos 600.000 palestinos han abandonado Rafah desde el 6 de mayo, según la más reciente estimación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Tropas israelíes recrudecen sus ataques en el campo de refugiados de Jabalia

Simultáneamente, el Ejército de Israel bombardea activamente la plaza del mercado de Jabalia, el densamente poblado campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, según reportaron sus residentes.

Varias tiendas se incendiaron, y según periodistas del medio catarí 'Al Jazeera', presentes en el terreno, una bomba israelí cayó sobre una ambulancia rumbo al hospital Al-Awda. No se conoce aún el número de víctimas y heridos. Los equipos médicos palestinos señalaron que la intensidad de los bombardeos y las batallas en curso les impedían asistir a las víctimas civiles.

El norte de la Franja de Gaza fue el foco de las primeras incursiones terrestres del Ejército israelí en el enclave, en octubre de 2023. Tras haber abandonado la zona, las tropas justificaron su regreso alegando que se trata del área donde se reagrupan los militantes de Hamás, el grupo islamista palestino que controla el enclave.

“Están bombardeando todo como locos, destrozando casas y el principal mercado del campamento”, describió uno de los residentes a la agencia de noticias Reuters por una aplicación de mensajes.

El brazo armado de Hamás aseguró que sus militantes habían logrado destrozar un vehículo de transporte de tropas con un cohete antimisiles. Sin embargo, esa información no ha sido verificada de forma independiente y las autoridades israelíes aún no se han pronunciado al respecto.

Los residentes también alertaron que los tanques israelíes estaban dirigiéndose hacia la entrada de la ciudad Beit Hanoun y que las excavadoras del Ejército estaban destrozando fábricas en la zona.

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 16 de mayo, al menos 35.272 gazatíes han sido asesinados por ataques del Ejército israelí, en su mayoría mujeres y niños, según cifras del Ministerio de Salud del enclave, emitidas este 16 de mayo. Pese a los cuestionamientos de Israel sobre el número de víctimas mortales, recientemente las cifras fueron validadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La guerra en curso- en medio de décadas del conflicto israelí-palestino-detonó el pasado 7 de octubre tras los ataques múltiples de Hamás en el sur de Israel, donde asesinó cerca de 1.200 personas. Además, el grupo secuestró alrededor de 250 personas, incluidos niños, de acuerdo con los datos del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Sudáfrica denuncia "impunidad institucionalizada" por "genocidio" en gaza

Este jueves y el viernes 17 de mayo se celebran audiencias por una nueva solicitud de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que emita medidas cautelares contra Israel que detengan las hostilidades en curso.

El pasado diciembre, Pretoria entabló una demanda ante la Corte, en la que acusa a Israel de cometer "genocidio" por los actuales ataques en la Franja de Gaza.

El genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo

Ante el alto tribunal Pretoria pidió la imposición de medidas de empergencia al Estado de mayoría judía, tras destacar que la ofensiva de Rafah está siendo "parte del final en el que Gaza queda completamente destruida".

"El genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo y acaba de alcanzar una etapa nueva y horrible", sostuvo el embajador de Sudáfrica, Vusimuzi Madonsela, a los jueces del alto tribunal.

Asimismo, el equipo legal de Sudáfrica ante la CIJ denunció "impunidad institucionalizada" frente a este caso, lo cual permite a Israel continuar con la “aniquilación del pueblo palestino” y “reducir a escombros la mayor parte” de la Franja de Gaza.

Sudáfrica subrayó que el Gobierno de Benjamin Netanyahu y su Ejército están ignorando las medidas cautelares previamente impuestas por el tribunal con las que le pidió "evitar un genocidio".

Israel refuta las acusaciones y asegura que se trata de acciones de "legítima defensa" tras el ataque de Hamás de hace más de siete meses.

Un daño irreparable a los derechos del pueblo palestino en Gaza

Sudáfrica presentó el caso ante la corte el 29 de diciembre de 2023 y en enero, mientras la CIJ estudia el caso, la corte dio la orden a Israel de tomar acciones para prevenir el genocidio.

La semana pasada, Sudáfrica dijo que pedirá a la CIJ que ordene el cese inmediato de la operación del Ejército israelí en Rafah y se tomen medidas adicionales de emergencia para proteger a la población civil gazatí. El 16 de mayo Sudáfrica también pedirá el acceso sin restricciones de los trabajadores humanitarios de la ONU en la Franja de Gaza, de periodistas y de investigadores.

"La situación provocada por el asalto israelí en Rafah, y el riesgo extremo que representa para los suministros humanitarios y los servicios básicos en Gaza, para el sistema médico palestino, y para la supervivencia misma de los palestinos en Gaza como grupo, no solo es una escalada de la situación prevaleciente, sino que da lugar a nuevos hechos que están causando un daño irreparable a los derechos del pueblo palestino en Gaza”, argumentó Sudáfrica.

La CIJ escuchará los argumentos de Israel el viernes.

ONU: “La distribución de ayuda es casi imposible”

Cuando Israel inició la incursión militar en Rafah también cerró el paso de Rafah, vital punto de acceso de la ayuda humanitaria en el enclave.

“Desde hace días, los pasos hacia Gaza han estado cerrados, es inseguro accederlos, o no son logísticamente viables. La distribución de ayuda es casi imposible sin insumos constantes de combustible, telecomunicaciones inestables y batallas en curso. El impacto es devastador para más de dos millones de personas”, publicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en X.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos anunció que ya fue anclado un muelle flotante en una de las playas de la Franja de Gaza, con el objetivo de que pueda ser utilizado para recibir ayuda humanitaria por vía marítima.

Sin embargo, aún no se sabe cómo se podrá distribuir esa ayuda humanitaria, dados los obstáculos que reportan constantemente las agencias de la ONU y grupos defensores de derechos humanos, especialmente la falta de combustible para los camiones que la transportarían dentro del enclave.

Siete meses de guerra han expuesto a la población civil gazatí a altos riesgos de hambruna total y a falta de acceso a medicinas e infraestructuras médicas.

“Una vez que entras la comida o los insumos de ayuda en la Franja de Gaza, que sea por el muelle o por uno de los pasos, no hay seguridad y… no hay combustible”, aseguró Bob Kitchen, vicepresidente de Emergencias del Comité Internacional de Rescate.

El proyecto del muelle fue anunciado por Joe Biden en marzo, mientras Estados Unidos pedía a Israel que mejorara el acceso de la ayuda humanitaria en el enclave.

Con Reuters, EFE y medios locales