Ejército de Sudán y FAR dan luz verde a la evacuación de extranjeros en plena batalla de Jartum

El líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, anunció hoy que "en las próximas horas" empezará la evacuación de ciudadanos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China por vía aérea desde Jartum, luego que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunciara hace unas horas que ayudaría a la reapertura "parcial" de los aeropuertos sudaneses para proceder a la evacuación de los extranjeros. El panorama en este momento es completamente impredecible.Primero porque se desconoce qué controla cada grupo en la capital, ya que ambas partes enfrentadas claman tener el control de las mismas instalaciones; y segundo porque los disparos y los ataques aéreos resuenan en Jartum, debido a que los bandos enfrentados no han cumplido la promesa de cesar el fuego durante tres días, con motivo de la festividad islámica de Eid al-Fitr, tras una semana de enfrentamientos. Y ahora los dos bandos han expresado que colaborarán con las evacuaciones.La declaración del jefe del ejército, Abdel Fatteh al-Burhan, se produjo tras las promesas del líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) rivales, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, de abrir los aeropuertos para las evacuaciones."Se espera que comience el proceso de evacuación de todas las misiones cuyos países así lo soliciten en los próximas horas, ya que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China evacuarán a sus diplomáticos y sus ciudadanos por vía aérea con aviones de transporte militar pertenecientes a sus Fuerzas Armadas desde Jartum. Y está previsto que dicho proceso comience de inmediato", dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, Nabil Abdulá, en un comunicado.Aclaró además que árabes saudíes y jordanos estaban saliendo por vía aérea a través de Port Sudan, a 650 km (400 millas) de Jartum.Burhan dijo que el ejército estaba proporcionando rutas seguras, pero que algunos aeropuertos, incluidos los de Jartum y Nyala, la mayor ciudad de Darfur, seguían siendo problemáticos.Por su parte, el jefe de las FAR, Hemedti, expresó en Facebook, a primera hora del sábado, que había recibido una llamada telefónica del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la que "enfatizaron la necesidad de adherirse a un alto el fuego completo y proporcionar protección a los trabajadores humanitarios y médicos".Razón por la cual, la FAR se declaró dispuesta a abrir parcialmente todos los aeropuertos para permitir las evacuaciones. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Jartum ha quedado atrapado en los combates y no está clara la situación de los demás aeropuertos ni el control sobre ellos.Habitantes de Omdurman y Bahri, ciudades hermanadas con Jartum, afirmaron que los combates se intensificaron a última hora de la mañana del sábado tras una relativa calma, con ataques aéreos cerca de la emisora estatal y tiroteos en varias zonas.Por otro lado, las imágenes de televisión en directo mostraron una enorme nube de humo negro, que se elevaba desde el aeropuerto de Jartum y el sonido de disparos y estampidos de artillería.Con EFE y Reuters