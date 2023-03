EE UU, Reino Unido y Australia relanzan acuerdo AUKUS con submarinos nucleares para Canberra

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico, Rishi Sunak y su homólogo australiano, Anthony Albanese, se reúnen este 13 de marzo, en San Diego, California, en una cumbre que reimpulsa el acuerdo de defensa AUKUS, en el Indopacífico. El pacto procederá a la venta de submarinos nucleares de Washington a Camberra, asunto que el año pasado causó fricciones con el Gobierno francés tras entorpecer un convenio previo entre París y Canberra para fabricar submarinos diésel. Una cumbre trilateral que apunta a fortalecer la alianza AUKUS, con la mirada puesta en la creciente influencia china en el Indopacífico.Estados Unidos y Australia adelantaron la confirmación de la compra de submarinos nucleares por parte del Gobierno australiano, en el marco del pacto de seguridad entre Washington, Londres y Canberra.Concluye así un proceso de 18 meses desde que en septiembre de 2021 los tres países anunciaron el pacto de defensa, en un intento por frenar la preponderancia de Beijing en la región.La ratificación sobre la adquisición de los sumergibles llega en medio de la reunión de este 13 de marzo entre el mandatario estadounidense, Joe Biden, el primer ministro británico Rishi Sunak y el premier australiano, Anthony Albanese, en San Diego, California.Durante el encuentro se dará a conocer "la vía óptima por la que Australia adquirirá submarinos nucleares", anticipó el viceprimer ministro y ministro de Defensa australiano, Richard Marles, el pasado 9 de marzo.Se construirá así una futura generación de submarinos de ataque de propulsión nuclearen el Reino Unido y en Australia con tecnología y apoyo de EE. UU.Washington también intensificaría sus visitas a puertos en Australia para proporcionar al país una mayor familiaridad con la tecnología de energía atómica antes de que tenga sus propios submarinos, anticiparon funcionarios de la Casa Blanca.De esta manera las tres partes corroboran el acuerdo negociado en secreto y que desató fricciones frente a Francia, ya que el pacto incluyó la cancelación por parte del Gobierno australiano de un contrato de 66.000 millones de dólares para una flota de submarinos convencionales construidos por París.La disputa diplomática desatada dentro de la alianza occidental tardó meses en repararse.La asociación permite ahora a Australia acceder a submarinos más sigilosos y más capaces que los buques de propulsión convencional, lo que resulta ser un contrapeso importante ante la acumulación militar de China en la zona.Además, la Administración de Albanese adquirirá hasta cinco barcos de clase Virginia, como parte de AUKUS, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.AUKUS, la alianza estratégica para frenar la expansión ChinaVarios expertos indican que Washington y sus aliados buscan formas de hacer retroceder el creciente poder e influencia de China, en particular su acumulación militar, la presión sobre Taiwán y los despliegues en el disputado Mar de China Meridional.Una flota de submarinos de propulsión nuclear permitiría a Australia realizar patrullajes más largos, dando a la nueva alianza una presencia más fuerte en la región del Indopacífico.Un paso audaz por parte de Canberra, dada la dependencia de su economía de China, que claramente Beijing considera una “provocación".El Gobierno chino ha argumentado que AUKUS viola el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sostiene que la transferencia de materiales para armas nucleares de un Estado con armas nucleares a un Estado sin armas nucleares es un incumplimiento “flagrante” del espíritu de ese convenio.Sin embargo, funcionarios del Gobierno australiano rechazan las críticas, al argumentar que están trabajando para adquirir submarinos de propulsión nuclear, no armas nucleares.“La pregunta es realmente cómo elige China responder porque Australia no se está retractando de lo que considera que está haciendo en su propio interés aquí”, señaló Charles Edel, asesor principal y presidente del Centro de Estrategia, Política y Estudios Internacionales, en Australia.Los expertos militares destacan que la fabricación de los mencionados sumergibles convertirá a Australia en el séptimo país con capacidad para operar un submarino de propulsión nuclear.Está previsto que Canberra también fortalezca su flota con submarinos de diseño británico, según reportó la prensa local.El diario ‘Sydney Morning Herald’ publicó el pasado jueves 9 de marzo que a largo plazo Australia agregará sumergibles basados en un nuevo diseño de Reino Unido, que serían ensamblados en el país oceánico y contarán con tecnología estadounidense.Rusia y China amenazan con crear “peligro y desorden global”: SunakEl primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió este lunes que aumentará el gasto en defensa, en alrededor de 6.000 millones de dólares, en los próximos dos años.La decisión de incrementar la financiación militar británica se produce en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y el “desafío histórico” que plantea China, señaló el dirigente de Downing Street.No obstante, el aumento está por debajo de lo que solicitaron los altos mandos militares británicos. Actualmente el país invierte en defensa un poco más del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) y Sunak afirmó que lo subirá al 2,5 % a largo plazo, pero los dirigentes de la institución castrense piden escalarlo al 3%.La cifra anunciada también causa decepción al interior del gobernante Partido Conservador, ya que muchos consideran que la cifra anunciada es “insuficiente” para apoyar a Ucrania sin dejar a Reino Unido en una situación vulnerable en elementos de defensa.Aun así, el primer ministro señaló que el dinero adicional se destinará, en parte, a reponer las reservas británicas de munición enviadas a Kiev para defenderse de Moscú y otra parte se reservará para la construcción de submarinos nucleares, bajo el marco de AUKUS."Lo que no se pudo prever por completo en 2021 fue el ritmo del cambio geopolítico y el alcance de su impacto en el Reino Unido y nuestra gente (…) Desde entonces, la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, la militarización de los suministros de energía y alimentos y la retórica nuclear irresponsable, combinadas con la postura más agresiva de China en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán, amenazan con crear un mundo definido por el peligro, el desorden y la división”, aseguró Sunak.Pero China sobresale como una de las mayores preocupaciones de Londres.El secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, aseguró este 13 de marzo ante el Parlamento que el tamaño y la importancia de China lo conectan "con casi todos los problemas globales".“No podemos estar ciegos ante el comportamiento militar y económico cada vez más agresivo del Partido Comunista Chino, incluido el aumento de las tensiones en el Estrecho de Taiwán”, remarcó.Con Reuters, AP y EFE