EE UU puso a sonar los maderos frente a Cuba y está en la final del Clásico Mundial

La selección estadounidense fue implacable en la primera semifinal y logró ganar el boleto para disputar la final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC por sus siglas en inglés) al imponerse a los cubanos con pizarra de 14 carreras por 2 en la ciudad de Miami. Su rival en el último partido se conocerá durante la noche del lunes cuando se enfrenten las novenas de México y Japón. Alfredo Despaigne, el capitán de la selección de Cuba en el Clásico Mundial de 2023, sabe que su liderato como máximo jonronero en la historia del torneo tiene sus días contados si Trea Turner, de Estados Unidos, mantiene el ritmo que lleva en este torneo y en los próximos.Turner, quien defendió el campocorto de los estadounidenses en el juego, bateó tres hits en cinco oportunidades que tuvo con el madero. Entre sus imparables, dos fueron cuadrangulares para impulsar un total de cuatro carreras y de esta manera llegar a cuatro batazos de vuelta completa en lo que va de torneo.Pero Turner no estuvo solo en la fiesta, ya que sus compañeros Paul Goldschmidt y Cedric Mullins también sacaron la pelota del parque en el compromiso. El trío de jonroneros impulsó nueve de las 14 anotaciones de Estados Unidos..En total, la ofensiva de Estados Unidos disparó 14 indiscutibles a lo largo del encuentro ante los siete lanzadores que utilizó el mánager cubano, Armando Johnson, para intentar frenar el poderío de los norteamericanos.La ofensiva se combinó con una buena actuación de los lanzadores estadounidenses que, a pesar de haber recibido hasta 12 inatrapables, pudieron limitar a dos carreras a la toletería caribeña con lanzamientos oportunos.El derecho de los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright, se apuntó la victoria desde el montículo en labor de cuatro episodios completos en los que permitió cincohits, recibió una carrera limpia y ponchó a un rival.Cuba no encontró el batazo oportunoSi bien el marcador luce abultado, la toletería cubana tuvo movimiento en las almohadillas en ocho de los nueve innings a la ofensiva.Sin embargo, la delegación antillana, que vale decir vino de menos a más en el torneo, no pudo batear con gente en las bases. En total fueron 11 jugadores los que se quedaron en circulación durante las oportunidades ofensivas, tres de ellos en posición anotadora.Esta fue la primera semifinal que alcanza el equipo cubano desde el año 2006, año en el que se celebró el primer torneo. En aquel entonces cayeron en la final frente a la selección de Japón por 10 carreras a seis.Preocupación por Nolan ArenadoDurante el partido, el tercera base de la selección estadounidense y miembro de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, abandonó a sus compañeros a la altura del quinto inning tras recibir un lanzamiento en su mano derecha.Arenado, de 31 años, fue revisado de inmediato y tras practicarse algunas radiografías no se reveló daño de consideración. A pesar de ello no volvió al partido, que para el momento de su salida estaba seis carreras por dos.“Nolan está bien”, dijo el mánager del equipo, Mark DeRosa, a la prensa después de la victoria. El impacto se produce un día después de que José Altuve, de Venezuela y los Astros de Houston, recibiera un pelotazo en su mano derecha que le provocó una fractura en su dedo pulgar y será sometido a una cirugía.Con EFE y AP