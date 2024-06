Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ya empezó la primera Cumbre por la Paz impulsada por Ucrania, que se realiza en Buergenstock, en el centro de Suiza. Los más de 90 países que participan buscan presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este sábado 15 de junio que la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para un alto el fuego en Ucrania no es una negociación, sino que supondría la "rendición" de Kiev. La representante estadounidense anunció, además, un millonario apoyo para la energía y la infraestructura que requiera Kiev. En el evento no están ni Rusia ni China; pero, en la víspera, Putin esbozó condiciones para poner fin a la guerra. En paralelo, ciudadanos partidarios de Ucrania están organizando una manifestación en la ciudad de Lucerna, en Suiza.

El Gobierno de Suiza, anfitrión de la Cumbre de Paz de Ucrania, espera que ese encuentro de líderes mundiales “sirva para construir confianza y los primeros pasos hacia un camino a la paz”, aunque reconoció que no será una tarea sencilla.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abrió junto a su homóloga suiza y anfitriona, Viola Amherd, la primera Cumbre por la Paz impulsada por Kiev con una apelación a la multilateralidad y a la unidad global, en torno a los principios de la Carta de Naciones Unidas, para poner fin a la guerra y lograr una “paz justa”. El evento culmina el 16 de junio.

A la cumbre, con representantes a distintos niveles de más de 90 países y organizaciones internacionales, pero sin la participación de Beijing ni el Kremlin, se llega luego de la presentación de la llamada "Fórmula de Paz" ucraniana en la cumbre del G20, celebrada en Bali en noviembre de 2022, y cuatro reuniones de consejeros de jefes de Estado y de Gobierno para hablar de este documento.

Kamala Harris rechaza propuesta de Putin y anuncia millonario apoyo a Kiev

En representación del presidente los Estados Unidos, Joe Biden, asiste Kamala Harris, la vicepresidenta de ese país -quien pasará menos de 24 horas en la reunión- mientras su presidente, quien en la cumbre del G7 – en Italia- firmó un acuerdo bilateral de seguridad con Ucrania, regresa a Estados Unidos para asistir en Los Ángeles a un acto de recaudación de fondos para su campaña de reelección.

Harris aseguró este sábado 15 de junio que la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para un alto el fuego en Ucrania no es una negociación, sino que supondría la "rendición" de Kiev.

"Ayer, Putin presentó una propuesta, pero tenemos que decir la verdad: no está convocando negociaciones (de paz), está pidiendo la rendición. Estados Unidos está del lado de Ucrania, no por caridad, sino porque es nuestro interés estratégico", aseveró la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, en la cumbre de paz sobre Ucrania, que se celebra en Suiza.

Putin planteó el viernes un inmediato alto el fuego en Ucrania si Ucrania retira sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el este y sur del país y renuncia a sus planes de ingresar en la OTAN.

"Si el mundo no responde cuando un agresor invade a su vecino, otros agresores se sentirán, sin duda, envalentonados. Lleva a la posibilidad de una guerra de conquista y caos que amenaza a todas las naciones, no al orden y la estabilidad", afirmó la vicepresidenta, la representante de más alto rango enviada por Estados Unidos a esta cumbre de 101 países y organizaciones internacionales.

Además, desde Suiza, la oficina de Kamala Harris anuncia 1.500 millones de dólares para Ucrania, que incluyen 500 millones de dólares en nuevos fondos para asistencia energética y la reorientación de 324 millones de dólares en fondos previamente anunciados hacia la reparación de emergencia de infraestructuras energéticas y otras necesidades.

También habló de más de 379 millones de dólares en ayuda humanitaria del Departamento de Estado y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional para ayudar a los refugiados y otras personas afectadas por la guerra con asistencia alimentaria, servicios sanitarios, refugio y servicios de agua, saneamiento e higiene de millones de ucranianos.

Harris únicamente se reunirá con Zelenski e intervendrá en la sesión plenaria de la cumbre. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca,Jake Sullivan, representará a Estados Unidos en la cumbre el domingo y ayudará a establecer grupos de trabajo sobre el retorno de los niños ucranianos desde Rusia y sobre seguridad energética.

Kiev y sus expectativas

El jefe del Estado ucraniano declaró:

Todo lo que se acordará en esta cumbre hoy será parte del proceso para conseguir la paz que todos necesitamos. Creo que seremos testigos de cómo se hace historia, en esta cumbre

Declaraciones consensuadas a favor de la liberación de los prisioneros de guerra de ambos bandos y de la vuelta a territorio controlado por el Gobierno ucraniano de todos los civiles detenidos y deportados, incluidos los menores de edad; así como un acuerdo que pida el retorno de la seguridad nuclear y alimentaria, violentadas con la invasión rusa de Ucrania, es lo que espera lograr Kiev.

El Canciller alemán, Olaf Scholz, calificó la reunión como un paso importante:

Se debatirán muchas cuestiones de paz y seguridad, pero no las más importantes. Ese fue siempre el plan.

Entre otros asistentes, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman está representado por su ministro de Exteriores y de India llegó una delegación de menor nivel.

La propuesta de Putin

En vísperas de la cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia sólo pondría fin a la guerra si Kiev accedía a abandonar sus ambiciones en la OTAN y a entregar cuatro provincias reclamadas por Moscú.

Kiev, que no acepta rendirse, rechazó estas propuestas, mientras que Scholz las describió como un intento de enturbiar las aguas y así lo declaró en una entrevista de televisión:

Todo el mundo sabe que no se trata de una propuesta seria, sino que tiene algo que ver con la conferencia de paz de Suiza

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que la propuesta de Putin había "mostrado el verdadero camino hacia la paz".

"Si quieren salvar el mundo, discutan la propuesta de Vladimir Putin (…). Sólo aquellos que no quieren la paz no pueden verlo, no pueden entenderlo", dijo la agencia de noticias TASS.

¿Y qué es lo que pasa con China?

China había dicho que consideraría participar en esta cumbre, pero finalmente declinó porque Rusia no estaría presente. No obstante, entregó un plan alternativo.

Zelenski acusó a Beijing de ayudar a Moscú a socavar las intenciones de paz, una acusación que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha negado.

"La cumbre corre el riesgo de mostrar los límites de la diplomacia ucraniana", declaró Richard Gowan, director del International Crisis Group en la ONU.

Y en las calles, los partidarios de Ucrania están celebrando las conversaciones con una serie de actos en la cercana ciudad de Lucerna para llamar la atención sobre los costos humanitarios de la guerra y tienen prevista una manifestación para pedir el regreso de los prisioneros y los niños llevados a Rusia.

Con EFE y Reuters