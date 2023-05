Detenido el ex primer ministro pakistaní Imran Khan cuando comparecía ante un tribunal

Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán, fue detenido el martes 9 de mayo mientras comparecía ante un tribunal de Islamabad en una de las varias causas abiertas en su contra desde que fue despojado del poder en abril de 2022, según informó la policía. Khan, cuyas relaciones con los militares del país son extremadamente tensas, ha sido objeto de decenas de causas judiciales desde su destitución del poder el año pasado. El ex primer ministro pakistaní Imran Khan, que acababa de ser amonestado por el Ejército por hacer "acusaciones infundadas", fue detenido el martes 9 de mayo cuando comparecía ante un tribunal de Islamabad en el que se enfrenta a cargos de corrupción.Los líderes del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Imran Khan instaron a sus seguidores a salir a la calle, pero la policía advirtió que estaba en vigor una orden que prohibía las concentraciones de más de cuatro personas y que se aplicaría estrictamente.Las televisiones locales mostraron escenas de empujones a las puertas del tribunal, donde cientos de seguidores del PTI se enfrentaron a los guardias de seguridad."Imran Khan ha sido detenido en el caso Qadir Trust", anunció la cuenta oficial de Twitter de la policía de Islamabad, en referencia a un caso de corrupción.Imran Khan ha sido objeto de decenas de causas judiciales desde su destitución del poder el año pasado.Su detención se produce un día después de que el Ejército advirtiera contra las "acusaciones infundadas" vertidas por el ex primer ministro.En un mitin celebrado el fin de semana en la ciudad oriental de Lahore, Imran Khan volvió a afirmar que el general de división Faisal Naseer, un alto oficial de los servicios de inteligencia, estuvo implicado en su intento de asesinato a principios de noviembre de 2022. El ex primer ministro recibió un disparo en la pierna."Estas acusaciones fabricadas y maliciosas son extremadamente desafortunadas, deplorables e inaceptables", dijo el departamento de Relaciones Públicas Inter-Servicios (ISPR) del Ejército en un comunicado."Esta ha sido una tendencia constante desde el año pasado. Se está atacando a oficiales del Ejército y de los servicios de inteligencia con insinuaciones y propaganda llamativa para promover objetivos políticos", añadió."Sus acusaciones no se tolerarán"El primer ministro Shehbaz Sharif, a quien Khan también acusó de estar implicado en el plan de asesinato, declaró: "Sus acusaciones sin ninguna prueba contra el general Faisal Naseer y los oficiales de nuestra agencia de inteligencia no pueden permitirse y no se tolerarán", dijo en Twitter.Las críticas al estamento militar son poco frecuentes en Pakistán, donde los jefes del ejército ejercen una considerable influencia en la política interior y exterior. Desde hace tiempo se les acusa de interferir en el ascenso y la caída de los gobiernos.La advertencia del Ejército ilustra hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre Khan y los poderosos militares del país.En un principio, el Ejército le apoyó para que llegara al poder en 2018 antes de retirarle su apoyo, e Imran Khan fue destituido por una moción de censura en el Parlamento en abril de 2022.Desde entonces, el político presiona al frágil Gobierno de coalición para que convoque elecciones anticipadas antes de octubre.Rechazo a las conclusiones de la investigaciónOficialmente, el atentado contra Imran Khan fue obra de un pistolero solitario, que en un vídeo difundido por la policía confesó el ataque y se encuentra detenido.Estas conclusiones han sido rechazadas por Khan, que señala que las autoridades han rechazado sus intentos de presentar un primer informe de información (FIR) ante la policía para identificar a los "verdaderos culpables"."No hay razón para que me invente hechos", dijo el ex primer ministro en un vídeo publicado el martes.El ISPR afirmó que se reservaba el derecho a "emprender acciones legales contra declaraciones y propaganda descaradamente falsas y malintencionadas".Imran Khan ha sido objeto de decenas de procesos judiciales desde su destitución, una táctica utilizada por varios gobiernos pakistaníes para silenciar a sus oponentes, según los analistas.Los poderosos militares de Pakistán ejercen una inmensa influencia en el país y han dado al menos tres golpes de Estado desde la independencia en 1947, gobernando durante más de 30 años.A medida que se acercan las elecciones nacionales de octubre, los tribunales estudian un sinfín de acciones para garantizar el voto anticipado en las asambleas provinciales, que suelen celebrarse al mismo tiempo.Años de mala gestión financiera e inestabilidad política han llevado a la economía de Pakistán al borde del colapso, una situación agravada por una crisis energética mundial y unas inundaciones devastadoras que dejaron un tercio del país bajo el agua el año pasado. Con AFPEste artículo fue adaptado de su original en francés