Delegación del ELN en Cuba: ¿qué se espera de los diálogos de paz con el gobierno colombiano?

La delegación de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya llegó a la capital cubana de La Habana, donde mantendrá el mes próximo el tercer ciclo de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. Se espera que las negociaciones se enfoquen en un cese el fuego bilateral, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad civil en el proceso. La delegación negociadora del ELN llegó a Cuba, como confirmó en Twitter este viernes 28 de abril. Publicó una foto de ocho de sus miembros, entre ellos el jefe negociador Pablo Beltrán, junto a la estatua del padre de la independencia de Venezuela, Francisco de Miranda. Gran parte de la delegación del Gobierno colombiano, encabezada por su jefe negociador, José Otty Patiño, también se encuentra en La Habana pero no se han organizado encuentros formales hasta el arranque oficial de las conversaciones el próximo martes 2 de mayo.Este tercer ciclo de negociaciones entre el grupo guerrillero y el gobierno se centrará en los alivios humanitarios, la participación de la sociedad civil en el proceso y el cese al fuego bilateral y cese de hostilidades entre el Ejército y el ELN.El comienzo del tercer ciclo se ha visto retrasado por las diferencias en las posiciones negociadoras de ambas partes y las acciones violentas. A finales de marzo, un ataque del ELN a una unidad del ejército dejó 10 muertos. Igualmente, el gobierno colombiano ha decidido seguir las negociaciones.Esperanzas de cese el fuego bilateralDe los ocho meses que lleva el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, la violencia generada por el ELN y otros grupos armados no ha logrado ser reducida. En Cuba, se buscará negociar un cese el fuego bilateral además de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, así como acciones humanitarias en las regiones de combates más intensos. El objetivo es que las comunidades afectadas puedan ver una mejora de sus condiciones de vida y participar en el proceso de paz.Parar la violencia más inmediata es la principal meta de Petro y su delegación negociadora. Sin embargo, este intento ya falló en el pasado, cuando intentó mantener un cese bilateral de las hostilidades durante seis meses a partir del 1 de enero de 2023, truncado por la posterior declaración del ELN de que tal acuerdo no existía.El jefe de Estado también espera llegar a un cese de hostilidades para parar, entre otras cosas, la extorsión, la persecución a las comunidades y el reclutamiento forzado.“El tema del reclutamiento forzado es un delito, y lo hay en el sentido de que esos niños llegan allá por circunstancias que no consultan ni sus derechos ni su voluntad, en ese sentido podemos hablar de que hay un reclutamiento, y desde luego hay que hacer todo lo posible para la desvinculación de esos niños de la guerra. A esa edad, desde luego, ningún niño debe estar en la guerra “, declaró a la prensa el jefe negociador Otty Patiño.Sin embargo, el comandante máximo del ELN, Antonio García, afirmó que no hay menores de edad dentro de las filas de su grupo.Tres rondas de diálogosLas negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN se retomaron tras la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, que apunta a la “paz total” con la retoma de conversaciones con las fuerzas armados que siguen activas en el país como punta de lanza de su proyecto.La primera ronda de diálogos entre el Ejecutivo y la guerrilla tuvo lugar en noviembre de 2022 en Caracas y se concluyó con un acuerdo para promover alivios humanitarios en algunas de las regiones más golpeadas por la violencia del conflicto.Durante el segundo ciclo, que empezó en febrero en la Ciudad de México, parte del gobierno reconoció el estatus político al ELN como "organización armada rebelde". También se registraron avances respecto al alcance de un acuerdo para un cese al fuego bilateral.La elección de Cuba como sede de la tercera ronda de discusiones es simbólica. En 2016, fue en la isla que se firmó el acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que era entonces el mayor grupo guerrillero del país.La última guerrilla de ColombiaEl ELN fue fundado en 1964 como un grupo armado inspirado en la revolución cubana y con la ambición de tomar el poder por la fuerza para establecer un "gobierno democrático y popular". En seis ocasiones se ha intentado sellar la paz entre la organización y el Estado, sin éxito.Es también en Cuba que el gobierno de Iván Duque, el predecesor de Petro, y el ELN negociaban un potencial acuerdo de paz cuando un guerrillero eleno estrelló un carro bomba contra una escuela de cadetes en Bogotá, dejando 23 muertos. El suceso interrumpió de manera abrupta el diálogo y dejó a los jefes negociadores guerrilleros varados en Cuba, sin garantías de que no iban a ser detenidos al llegar a Colombia, incumpliendo así uno de los puntos que sostenían los diálogos.A diferencia de las extintas FARC, el ELN no tiene un mando tan centralizado, lo que hace más difícil las negociaciones y el respeto de los ceses el fuego. Actualmente, el grupo armado opera en más de 200 municipios de Colombia y podría tener entre 2.000 y 4.000 integrantes, según las autoridades.Con EFE y medios locales