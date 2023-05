Cumbre entre Japón y Corea del Sur: una reunión para descongelar sus tensas relaciones

En Seúl se reunieron este domingo 7 de mayo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol. Un encuentro que se da luego des 12 años de que un mandatario de Japón visitara Corea del Sur. La reunión tiene como objeto destrabar las relaciones de los dos países y llegar a acuerdos de cooperación internacional. En su visita a Corea del Sur, el primer ministro, Fumio Kishida, expresó que le "duele el corazón" cuando piensa en el sufrimiento y el dolor que causó el gobierno colonial de su país. Sus declaraciones hacen referencia a las disputas históricas que tienen los dos países y que se remontan a hace décadas.Kishida renovó con su homólogo surcoreano su determinación de superar agravios históricos y fortalecer la cooperación frente a desafíos compartidos como el programa nuclear de Corea del Norte.Esta es la primera visita de un líder japonés a Corea del Sur tras 12 años y es una respuesta al viaje previo a territorio nipón que hizo en marzo el presidente coreano, Yoon Suk Yeol. Ante los periodistas, Kishida no ofreció ninguna disculpa oficial por las acciones que se cometieron durante la ocupación que duró 35 años, entre 1920 y 1945, aunque afirmó que su Gobierno mantiene las posturas de administraciones anteriores."Para mí, personalmente, me duele el corazón cuando pienso en las muchas personas que soportaron un sufrimiento y un dolor terribles en las difíciles circunstancias de la época", afirmó el mandatario.Por su parte, Yoon aseguró que los problemas históricos sin resolver no deberían significar que no se puedan tomar medidas para profundizar los lazos actuales.Un alto funcionario de la oficina de Yoon comentó que las declaraciones de Kishida no fueron previamente acordadas y que el líder surcoreano le agradeció por "mostrar su posición sincera a pesar de que no hubo tal solicitud" y dijo que sería "muy útil para la cooperación futura".Estados Unidos ha recibido con beneplácito los deseos de cooperación de ambos países, ya que es una manera de enfrentar las amenazas de Corea del Norte y la competencia de China."La cooperación y la coordinación entre Corea del Sur y Japón son esenciales no solo para los intereses comunes de los dos países, sino también para la paz y la prosperidad mundiales", aseguró Yoon en las declaraciones de apertura de la reunión.La visita no estuvo ajena a la controversia. Voces como la del opositor Partido Demócrata coreano criticaron a Yoon por ser sumiso, "ajeno a la historia" y participar en la "diplomacia de la humillación".Por su parte, el portavoz del partido, Kang Sun-woo, afirmó en una sesión informativa: "¿Por qué el requisito previo para restaurar la diplomacia bilateral debería ser renunciar a nuestra historia?".Disputas de un sigloLas diferentes disputas de vieja data entre los dos países podrían ser un palo en la rueda para las nuevas relaciones bilaterales.En los gobiernos anteriores las relaciones cayeron los niveles más bajos en décadas. Según las acusaciones de los surcoreanos, Japón obligó a las mujeres a trabajar en burdeles de guerra para el Ejército japonés, además de utilizar personas en trabajos forzosos, entre otros abusos.En una decisión de los tribunales de Corea del Sur se ordenó a estas empresas japonesas a que pagaran una indemnización en los casos de trabajo forzoso en 2018. Tras este fallo, Japón restringió las exportaciones de material de alta tecnología de Seúl, por lo que este último amenazó con retirarse del acuerdo de intercambio de inteligencia militar con Tokio.En sus esfuerzos por mejorar las relaciones con Japón, Yoon propuso que las empresas surcoreanas compensen a las víctimas del trabajo en tiempos de guerra, esta iniciativa le ha generado una lluvia de críticas.Según las encuestas, la mayoría de los surcoreanos no creen que Japón haya hecho lo suficiente para expiar y disculparse.El domingo, se reunieron unas 50 personas para manifestarse a favor y en contra de la visita de Kishida, pero no hubo grandes protestas tras su visita.El profesor de la Universidad Ewha de Seúl resaltó que la cumbre tiene un simbolismo y un valor para los dos países. Y resaltó: "El público estará seguro de que las banderas coreana y japonesa ondean una al lado de la otra, los himnos nacionales suenan juntos y los líderes se hospedan en cenas amistosas con sus cónyuges".Con Reuters y AP