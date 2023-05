Crisis en Sudán: inminentes diálogos en Arabia Saudita en pro de una tregua seria y estable

Se espera que representantes del Ejército sudanés y de los paramilitares de las FAR mantengan conversaciones en la ciudad saudita de Jeddah, por iniciativa de los gobiernos de Riad y Washington. Es la primera vez que las partes intentarán buscar un cese al fuego verdadero, además de corredores humanitarios para los civiles, aunque la ONU se ha mostrado moderada en cuanto a los resultados. Los dos generales en conflicto en Sudán enviaron sus respectivos delegados a Arabia Saudita, para iniciar diálogos serios encaminados a consolidar una tregua estable, después de tres semanas de enfrentamientos e inestabilidad, y más de 430.000 desplazados internos y externos.Se espera que estas negociaciones sean las primeras entre las partes –entre el Ejército sudanés, dirigido por el general Abdel-Fattah Burhan, y las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido, comandadas por el general Mohammed Hamdan Dagalo–, desde que estalló la violencia, el pasado 15 de abril.De acuerdo con los tres delegados –dos altos mandos militares y uno de su rival paramilitar–, las conversaciones tendrán lugar en la urbe costera de Jeddah (en el Mar Rojo) e intentarán abordar la apertura de corredores humanitarios en Jartum y la ciudad adyacente de Omdurman, que han sido escenarios principales de las batallas.El comandante Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', expresó en un comunicado previo que espera que las charlas "alcancen los objetivos previstos" de paso seguro para los civiles.Las disputas por el control de Sudán han llevado a una crisis de migrantes y desplazados, que se han movido dentro de la nación africana, o han cruzado las fronteras hacia países vecinos como Egipto, Chad, Sudán del Sur, la República Centroafricana y Etiopía, según las agencias de la ONU.Esfuerzos diplomáticos transatlánticos para alcanzar un cese al fuegoEste primer acercamiento se concreta gracias a los esfuerzos diplomáticos de Riad, pero también de Washington, además de otras potencias internacionales, para presionar a los bandos sudaneses enfrentados.Tras las evacuaciones de ciudadanos extranjeros –entre ellos más de mil europeos–, líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz o el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hicieron llamados para alcanzar un alto el fuego y buscar una mediación a través de Arabia Saudita.Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, contactó por teléfono al ministro de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, para "expresar su apoyo a las conversaciones", a la par que expresó su "gratitud por la inestimable ayuda de Arabia Saudita para facilitar la llegada segura a Jeddah de los ciudadanos estadounidenses y sus familiares que salían de Sudán".El enviado de la ONU en Sudán, Volker Perthes, calificó la medida de "señal positiva", aunque moderó las grandes expectativas de la reunión.Sudán, una historia de levantamientos y violenciaEl grupo FAR fue creado por el exmandatario islamista Omar al-Bashir. Este grupo tuvo como resultado las milicias Yanyauid, autores de masacres y violaciones masivas durante el conflicto de Darfur, en el oeste de Sudán.En abril de 2019, tras el derrocamiento y el arresto de Al-Bashir, este grupo mutó en una fuerza militar regular. Actualmente, las FAR están dirigidas por 'Hemedti', quien tras otro golpe de Estado en 2021 es el número dos del Consejo Soberano y del Ejército.Del otro lado de los enfrentamientos, Abdel Fattah al-Burhan es el jefe del Ejército y precede el consejo que gobierna Sudán desde 2019.La historia sudanesa se alteró cuando Omar al-Bashir propinó un golpe de Estado en 1989 y estableció un régimen dictatorial con ideología islamista. El gobierno militar, por su parte, prohibió los partidos políticos y el Ejército se volvió el centro del poder sudanés.El centro de las tensiones entre el Ejército sudanés y las FAR viene desde 2019. En ese momento el grupo paramilitar fue acusado de acabar con la vida de cientos de manifestantes.