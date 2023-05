Crece la amenaza de huelga de guionistas de cine y televisión en Hollywood

Una huelga de miles de guionistas de cine y televisión estadounidenses que exigen mejoras salariales se cierne este lunes sobre Hollywood, a pocas horas de que expire el plazo de preaviso estipulado para las 12 de la noche (hora local). Una huelga de este tipo paralizaría de inmediato varias de las producciones más exitosas y retrasaría considerablemente las series de televisión y las películas cuyo estreno está previsto para 2023. ¿Amenaza para los late showsy las series? Una huelga de miles de guionistas de cine y televisión estadounidenses para exigir mejoras salariales se avecina este lunes en Hollywood por falta de acuerdos, horas antes de que expire un plazo de preaviso.Los grandes estudios y plataformas, entre ellos Disney y Netflix, están en conversaciones con el poderoso Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que amenaza con convocar una huelga a partir de la medianoche hora local si no se llega a un acuerdo.Esto provocaría el cierre inmediato de populares programas, como loslate-night, y retrasaría significativamente las series de televisión y las películas cuyo estreno está previsto para este año.La última gran huelga de Hollywood fue la de guionistas que paralizó la industria de la televisión estadounidense entre 2007 y 2008. Los 100 días de huelga costaron a la industria 2.000 millones de dólares.Los guionistas exigen un aumento salarial y una mayor participación en los beneficios del streaming, mientras que los estudios afirman que tienen que recortar costes debido a las presiones económicas."Todo el mundo siente que va a haber una huelga", dijo un guionista de televisión de Los Ángeles bajo condición de anonimato. Está en juego "un acuerdo que determinará cómo se nos pagará" por el streaming, tanto ahora como en el futuro, añadió.Los guionistas afirman que luchan por ganarse la vida con su oficio, con unos salarios estancados o incluso a la baja debido a la inflación, mientras que sus empleadores obtienen beneficios y aumentan los sueldos de sus ejecutivos.Argumentan que hay más gente que nunca trabajando por el salario mínimo fijado por los sindicatos, mientras que las cadenas de televisión contratan a menos gente para escribir series cada vez más cortas.Netflix, "la única plataforma rentable"Uno de los principales desacuerdos es cómo calcular el sueldo de los guionistas de series en streaming, que en plataformas como Netflix suelen permanecer visibles durante años después de ser escritas.Durante décadas, los guionistas han recibido "derechos residuales" por la reutilización de su obra, por ejemplo en reposiciones televisivas o ventas de DVD.Se trata de un porcentaje de los ingresos que obtienen los estudios por la película o serie, o de una cantidad fija que se paga por cada reposición de un episodio.Con elstreaming, los guionistas reciben una cantidad fija cada año, aunque su obra sea un éxito mundial, como las series 'Bridgerton' o 'Stranger Things', que ven cientos de millones de espectadores en todo el mundo.El WGA reclama un aumento de estas cantidades, que actualmente son "demasiado bajas en vista de la reutilización internacional masiva" de estos programas. También quiere debatir el futuro impacto de la inteligencia artificial en la profesión de los guionistas.Los estudios, representados por Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), recuerdan que los "honorarios residuales" pagados a los guionistas alcanzaron un nivel récord de 494 millones de dólares en 2021, frente a los 333 millones de diez años antes. Esto, en parte, gracias a la explosión de empleos de guionista ligada al aumento de la demanda de streaming.Después de haber sido derrochadores en los últimos años, mientras las cadenas rivales trataban de aumentar el número de abonados a toda costa, los jefes dicen que ahora están bajo una intensa presión de los inversores para recortar y obtener beneficios.Y niegan que estén utilizando las dificultades económicas para reforzar su posición en las negociaciones con los guionistas."¿Crees que Disney despediría a 7.000 personas porque sí?", dijo una fuente cercana a la AMPTP. Según esta, "sólo hay una plataforma que sea rentable en este momento, y es Netflix". Además, la industria cinematográfica "es un sector muy competitivo".Con AFPEste texto fue adaptado de su original en francés.