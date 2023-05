Coronación de Carlos III: entre lo divino, lo humano y la tradición

La ceremonia, con la que oficialmente inicia la era del rey Carlos III, será una fusión entre la tradición de siglos y elementos nuevos. Un momento histórico para la mayoría de los británicos, que no ven una hace 70 años, cuando Isabel II ascendió al trono. El rito, más corto, sin menos pompa y con un poco más de 2000 invitados, se espera, esté acorde con la realidad económica del país, bajo la sombra de una recesión, y el reflejo de una sociedad más moderna y multicultural. La coronación se celebrará en la Abadía de Westminster, un ícono de la historia y la religión británica. Los grandes eventos históricos del país han pasado por esta iglesia. Entre ellos, cada coronación desde 1066 con William, el conquistador; el funeral de Estado de la reina Isabel II, el funeral de la princesa Diana de Galés en 1997 y el matrimonio del heredero al trono, el príncipe de Gales, William con Kate hace 12 años. En la Abadía están enterrados, además de trece reyes, cuatro reinas, ilustres británicos como el naturalista Charles Darwin y más recientemente, el científico Stephen Hawking. Esa mañana también será coronada Camilla Parker Bowles, la esposa de Carlos y actual reina consorte. No se ha revelado el costo total de esta ceremonia pero, según el tabloide ‘The Sun’, este estaría alrededor de los 100 millones de libras esterlinas.La coronación del rey Carlos III tiene cinco elementos: Reconocimiento:El rey Carlos hará un corto desplazamiento y dirá unas palabras en dirección hacia el sur, este, oeste y norte. Juramento:Serán tres juramentos legales: el escocés, la declaración de adhesión y el de la coronación en sí. Carlos, inicialmente, estará sentado en la Silla de Estado, donde hará el juramento de la coronación. Se verá una edición especial de la biblia que ha sido diseñada especialmente para este evento y decorada con un anillo de coronas y hojas, como un símbolo del amor de Carlos por la naturaleza. Unción:Será un momento tan sagrado como privado, el único que no será transmitido ni visto por la televisión. Después del sermón religioso, el rey Carlos será ungido con un aceite oliva, con frutos que crecieron en el Monte de los Olivos, perfumado con rosas y esencias como canela, jazmín, azahar, entre otras. Manteniendo la tradición y haciendo énfasis en que el monarca es ‘elegido’ directamente por Dios. El arzobispo de Canterbury pondrá el aceite que estará en la jarra ceremonial con forma de águila en la Cuchara de la coronación. Ungirá a Carlos en cabeza, manos y pecho. Este es un rito introducido por William, el Conquistador que data del año 1066. Carlos será cubierto con una pantalla bordada a mano que lo envolverá en ese momento sublime.La investidura y coronación:Al monarca se le presentarán insignias, entre ellas, dos cetros, símbolos de autoridad; espadas, manillas, un anillo y el orbe del soberano, que es la representación del poder del monarca. Este se pone sobre la mano derecha del rey. Por primera vez en la historia y tratando de incorporar una sociedad más diversa, participarán altos representantes de religiones no cristianas. Luego habrá una oración de bendición antes de la coronación. Será el momento cumbre de esta ceremonia religiosa y constitucional. El rey estará sentado en la silla de la coronación, sujetando los dos cetros. En esta silla, hecha en roble, se han coronado todos los monarcas desde 1308. Esta incluye la piedra del destino que ha sido asunto de disputa con los nacionalistas escoces. El arzobispo de Canterbury, el representante más alto de la iglesia anglicana bajará la corona sobre la cabeza de Carlos y dirá “God save the King”, “Dios salve al Rey”, en español. El rey Carlos será coronado con la corona de San Eduardo, o ‘the Imperial State Crown’, la más simbólica de la monarquía, hecha en oro macizo con 2.868 diamantes, incluidos algunos invaluables, y otras muchas piedras preciosas como zafiros, turmalinas y rubies. Entronización y homenaje:Una vez coronado, Carlos será llevado al trono y simbólicamente elevado al trono, momento en que se materializa el inicio de su reinado porque el rey toma posesión de su reino. El arzobispo leerá una oración vigente desde la Edad Media en la que le pide, entre otras, mantenerse firme. Una vez sentado en su trono, elaborado únicamente para Carlos, el príncipe de Gales, William, su hijo mayor, le rendirá un homenaje a su rey y le jurará lealtad. Se ha invitado al público, para que, desde sus casas, también juren lealtad al rey. El rey, además, será homenajeado por los obispos y los lores. Camilla, la reina consorte, será también coronada como reina, pero no tendrá ninguna función constitucional ni se le otorgará ningún poder adicional.La editora asociada del diario ‘The Telegraph’, Camilla Tominey, definió la coronación de Carlos como “una combinación entre lo moderno y lo tradicional con diferencias masivas”, haciendo referencia a la coronación de la reina Isabel en 1953 que tuvo, entre otros, 8.000 invitados. Al finalizar la coronación, de una duración aproximada de dos horas, el rey Carlos y la reina Camilla, regresarán en el Gold State Coach, en el carruaje dorado, utilizado por Isabel II para su coronación hace 70 años. Minutos después, el rey Carlos, la reina Camilla y otros pocos miembros de la familia real, aparecerán, por primera vez desde el Palacio de Buckingham haciendo oficial que la era de Carlos III ha empezado.