Condenan a 15 años de prisión a la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya

Un tribunal de Belarús condenó en ausencia a la líder opositora Svetlana Tikhanovskaya a 15 años de cárcel por traición y por querer derrocar al Gobierno del presidente Alexander Lukashenko, que ha perseguido de forma implacable a la oposición desde las elecciones de 2020. El mandatario salió ganador de los comicios, pero los resultados fueron denunciados como amañados por la oposición y criticados por la comunidad internacional. La líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya fue condenada en ausencia en un tribunal de Belarús a 15 años de prisión por cargos que incluyen conspiración para derrocar al Gobierno y traición. Desde su cuenta de Twitter, Tikhanovskaya reaccionó a la condena: Así es como el régimen “recompensó” mi trabajo por los cambios democráticos en Belarús. Pero hoy no pienso en mi propia sentencia. Pienso en miles de inocentes, detenidos y sentenciados a penas reales de prisión. No me detendré hasta que cada uno de ellos sea liberado”.El presidente Alexander Lukashenko no ha escatimado esfuerzos para reprimir a la disidencia en el país. La opositora fue candidata presidencial en 2020 y se postuló contra el actual mandatario en unas elecciones que fueron tachadas como manipuladas por la oposición. Lukashenko obtuvo su sexto mandato en medio de críticas. Entonces, Tikhanovskaya condenó el resultado y junto a otros opositores denunció que los resultados habían sido manipulados para dar la victoria a Lukashenko. El mandatario, que ha gobernado Belarús con mano de hierro durante casi 30 años, negó las acusaciones y respondió con dureza. Los resultados electorales desencadenaron una ola de protestas sin precedentes en Belarús y Lukashenko inició una brutal represión contra los manifestantes mientras acusaba a la oposición de conspirar para sacarlo del cargo. Svetlana decidió salir del país y exiliarse en Lituania.En medio de la cacería iniciada por el presidente, aliado de su vecino ruso Vladimir Putin, otros políticos y activistas fueron puestos tras las rejas o presionados para irse del país En la capital de Belarús, Minsk, junto a Tikhanovskaya, fueron juzgadas en ausencia otras cuatro figuras de la oposición. En las fotos publicadas por la agencia estatal de noticias Belta se veía una jaula vacía donde siempre van los acusados. Los otros cargos por los que se les juzgó incluía crear y liderar un grupo extremista, incitar al odio y dañar la seguridad nacional. Según Tikhanovskaya, en una entrevista para la agencia de noticias Associated Press, el abogado de oficio que le fue otorgado para el juicio no se ha puesto en contacto con ella ni una sola vez y no ha respondido a sus solicitudes de revisar los archivos del caso. Además, denunció que la ley y el sistema de Justicia en Belarús ya no funcionan y que el Estado “se ha convertido en una gran KGB”, recordando la agencia de investigación de la policía secreta de la extinta Unión Soviética. “El régimen se venga de mí y de todos los bielorrusos, se venga por el hecho de que elegimos la libertad en 2020, por no renunciar, no ceder, sino por seguir luchando”, afirmó Tikhanovskaya, y agregó que “si Lukashenko pudiera, habría encarcelado a todos”. Adicional a la pena de prisión, la opositora deberá pagar una multa de 11.000 dólares.Por otro lado, el exiliado Pavel Latushka fue condenado a 18 años de prisión. Él había sido ministro de Cultura y embajador en varios países europeos. La condena incluye además una inhabilidad para ocupar cargos públicos por cinco años. Maryya Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dylevski recibieron sentencias de 12 años. Uno de los 35.000 detenidos tras las protestas de 2020, el defensor de derechos humanos más destacado del país y premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, fue sentenciado a 10 años de prisión la semana pasada.Tikhanovskaya: entre 10 y 20 personas son encarceladas cada día en BelarúsSvetlana Tikhanovskaya salió a la luz pública cuando se lanzó a la Presidencia en lugar de su esposo, el político opositor Siarhei Tsikhanouski, quien fue arrestado en medio de la campaña presidencial de 2020 y condenado a 18 años de prisión. El mes pasado, un tribunal de Belarús agregó 18 meses más a la sentencia de Tsikhanouski por presuntas violaciones de las normas penitenciarias. El político mantuvo ser inocente durante el juicio que se llevó a cabo a puerta cerrada, según el centro de derechos humanos Viasna, el grupo de DD. HH. más destacado de Belarús. Según Viasna, el político estuvo recluido durante dos meses en una celda de aislamiento “en condiciones inhumanas”. El grupo de derechos humanos ha contabilizado un total de 1.456 presos políticos en Belarús. Tikhanovskaya denuncia que cada día entre 10 y 20 personas son encarceladas en Belarús, lo que demuestra “la poca confianza que tiene el régimen en sí mismo”. Lukashenko retiene el poder desde 1984, acusa repetidamente a Occidente de intentar desestabilizar a su país y promete reprimir con fuerza cualquier intento de desafiar su Gobierno. Con AP y Reuters