Con abucheos fue recibido Macron en Alsacia, tras la aprobación de la reforma pensional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido entre abucheos y exigencias de dimisión en Alsacia, este miércoles 19 de abril, durante su primer viaje por el país desde la promulgación de la impopular reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos y trabajadores franceses todavía protestan. Al grito de "Macron dimisión", decenas de personas en Alsacia, en el noreste de Francia, recibieron al presidente Emmanuel Macron este miércoles 19 de abril. Todo en su primer desplazamiento por el país tras varias semanas convulsas en las que la reforma de pensiones- que plantea aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación- ha ocupado la agenda mediática de la nación.En la localidad Sélestat, los manifestantes estaban preparados para recibir al mandatario y recordarle que no se han olvidado de la lucha por tumbar la reforma de pensiones."No se trata solo de una cuestión de política económica, sino de una cuestión de política social. No es solo una cuestión del Gobierno, es una cuestión que afecta directamente a la gente", apuntó uno de los residentes del municipio francés."Hemos hecho concesiones. Seguiremos intentando mejorar las condiciones laborales (...) No pido a la gente que tome las decisiones difíciles por mí", respondió Macron ante los abucheos.Pero lo cierto es que, a pesar de sus argumentos, en Alsacia no lo han recibido con los brazos abiertos. Antes de su llegada al municipio de Muttersholtz, donde visitó la empresa Mathis -especializada en la construcción en madera- un grupo de unos cien manifestantes, que tocaban tambores y coreaban mensajes hostiles, fue dispersado por la Policía."Las cacerolas no harán avanzar a Francia (...) Están expresando su enfado, pero eso no me impedirá seguir viajando", dijo Macron a los periodistas.En sus últimos viajes por el país, el recibimiento ha sido el mismo: abucheos y demandas de dimisión por la reforma de pensiones.Cortes de electricidad en las fábricas por la visita de MacronEn la fábrica Mathis, la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato más grande del país, reivindicó un corte de electricidad que no afectó a los ciudadanos."Lo habíamos anunciado, las compañías energéticas estarán en todas partes y todo quedará a oscuras para el presidente", declaró a AFP Fabrice Coudour, secretario federal del sindicato.Emmanuel Fernandes, diputado del partido político Francia Insumisa, por la región del Bajo Rin, recibió al mandatario con una mordaza que rezaba "artículo 49.3", el arma constitucional utilizada para aprobar el texto sin votación en el Congreso de Francia."Represento a esta Francia mayoritaria que rechaza esta reforma y los métodos cada vez más brutales del Gobierno", apuntó Fernandes."Las cacerolas son la voz del pueblo. En las calles y en las ventanas", tuiteó el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.Emmanuel Macron ha permanecido en un segundo plano en el Elíseo durante los tres meses de crisis y solo ha salido de París para visitar la Charente y las inmediaciones del lago de Serre-Ponçon, en los Alpes.Tras su discurso televisado del pasado lunes 17 de abril, también se habían organizado concentraciones y piquetes por todo el país, una señal de que las protestas siguen a pesar de la validación de la reforma por el Consejo Constitucional y de su promulgación a raíz de la misma.También en un viaje personal de Macron, el martes, a Saint-Denis, cerca de París, fue recibido por unos 300 manifestantes."Es importante que hablemos de lo que está cambiando para bien en nuestro país", aseguró el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, este miércoles, durante su informe del Consejo de Ministros.Entre los proyectos prioritarios para el Ejecutivo en estos momentos figuran un "nuevo pacto para la vida activa" que negociará con los interlocutores sociales, y "avances" en servicios públicos como la educación y la sanidad.El jueves 20 de abril, el jefe de Estado realizará otro viaje a la región de Hérault, dedicado a las escuelas. En particular, visitará a los profesores, alumnos y padres de la escuela Louise-Michel de Ganges. Según varias fuentes gubernamentales, en esta ocasión podría hacer anuncios sobre el salario de los profesores."Aceleración" parece ser la palabra clave con la que el presidente de la nación quiere que los ciudadanos relacionen su mandato: aceleración en el trabajo, en la migración o en la lucha contra el fraude.Pero, de momento, la opinión pública no le es favorable. Esta es quizás la muestra más remarcable de rechazo público contra el político liberal desde que en 2021 fue abofeteado en la cara por un desempleado de 28 años, durante una visita a un pequeño pueblo del sureste de Francia.Artículo adaptado de su versión en francés