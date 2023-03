Colombia: un escándalo por presunta corrupción de su hijo mayor golpea al Gobierno de Petro

Nicolás Petro, diputado por el departamento del Atlántico y primogénito del mandatario colombiano, fue acusado por su exesposa de adueñarse de aportaciones de empresarios, algunos con un pasado cuestionable, que iban a la campaña presidencial de su padre. El presidente colombiano pidió formalmente a la Fiscalía que investigara a su hijo antes de que estallara la crisis. El gobierno de Gustavo Petro vive las que quizá sean las semanas más complicadas desde el inicio de su mandato el pasado 7 de agosto. Las investigaciones a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario y diputado por la región del Atlántico, por supuesta corrupción han generado un huracán mediático en Colombia que ha derivado en una crisis de imagen para la familia Petro y el Gobierno. Los señalamientos contra Nicolás Petro Burgos se dieron el pasado 3 de marzo por parte de su exesposa, Day Vásquez, en un espacio de máxima audiencia de la 'Revista Semana', un conocido medio conservador en Colombia. Ahí, Vásquez comentó la financiación ilícita que había recibido su exmarido durante la campaña presidencial de su padre por parte de varios empresarios de la región del Atlántico, situada en la costa Caribe y cuya capital es Barranquilla. Al parecer, Petro Burgos, tenía la responsabilidad de recaudar estas aportaciones a la campaña presidencial que su padre lideró en el año 2022, pero nunca llegó a hacerlo, ya que presuntamente se adueñó de este dinero. Vásquez indicó que entre las personas de las que se habían financiado estaban dos nombres de dudosa reputación: Samuel Santander Lopesierra, un personaje ligado al narcotráfico, y Alfonso ‘El Turco’ Hisalca, cuestionado por sus vínculos con el paramilitarismo en la política.Unas acusaciones extremadamente graves, especialmente al tener en cuenta que su padre dedicó gran parte de su carrera política previa a la Presidencia, cuando fue senador a principio de siglo, a destapar nexos entre el paramilitarismo y varios cargos políticos de aquel entonces. Investigaciones que pusieron contra las cuerdas a funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez e incluso al propio expresidente. A estas acusaciones de Velásquez, que fueron acompañadas por varias conversaciones de WhatsApp, se sumó la investigación sobre el alto estilo de vida que Nicolás Petro Burgos lleva en Barranquilla. Un nivel que le sería prácticamente imposible de alcanzar con su salario como legislador, que actualmente ronda los 3.000 dólares mensuales.El hijo del presidente posee una lujosa casa en el barrio más acaudalado de esa urbe y en los extractos bancarios publicados se ven gastos de hasta 8.000 dólares mensuales en restaurantes y hoteles. Gustavo Petro pidió investigar a su hermano y a su hijo un día antes de que explotara el escándaloLa reacción del presidente Petro a todo este escándalo llegó incluso un día antes —el pasado 2 de marzo— de que explotara con la entrevista en la 'Revista Semana', cuando a través de Twitter, el mandatario pidió a la Fiscalía que iniciara el proceso para investigar a su hermano Juan Fernando Petro Urrego y a su hijo Nicolás Petro. Aunque esta investigación no se solicitó por la supuesta financiación ilícita durante en la campaña, sino por lo que el presidente consideró “rumores de la opinión pública” en torno al papel de su hermano e hijo a la hora de contactar a presos para cobrarles con la intención de que se incluyan en el plan de la ‘paz total’. Esta es una de las mayores promesas electorales de Gustavo Petro que pretende llegar a acuerdos de paz con los grupos armados de esta nación sudamericana y poner fin a décadas de conflicto. En su comunicado, el presidente Petro reiteró que la única persona que tiene su aprobación para mantener contactos con representantes de estos grupos criminales es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y que confiaba en la Fiscalía para esclarecer todo lo sucedido.Nicolás Petro negó las acusaciones y afirmó sentirse "abandonado"A través de Twitter y en entrevista con varios medios de comunicación colombianos, Nicolás Petro ha negado cualquier tipo de relación de su persona con el programa de ‘Paz total’ y con las acusaciones que su exesposa lanzó contra él por corrupción en la 'Revista Semana'.Petro Burgos confió en las investigaciones de la Fiscalía y se puso a disposición del organismo, aunque denunció que personas de su círculo cercano lo hayan "abandonado".La crisis ha enfrentado a la propia familia del presidente. Desde un inicio Gustavo Petro se mostró contundente contra su hermano y su hijo. El comunicabo sentenciaba: "Quien quiera interferir en este propósito (lograr la paz), o sacar provecho personal de éste, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia".Otra de sus hijas, Andrea Petro, cargó contra su hermano mayor en una entrevista al medio ‘Cambio’ en la que afirmó que “la familia no está por encima de todo. Primero está la nación y el respeto al pueblo colombiano”.Este escándalo de imagen se da en un momento extremadamente complejo en el seno del gobierno Petro y ha venido días después de que el mandatario hiciera su primer cambio ministerial. El mandatario tomó dicha determinación después de que su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, se mostrara crítico con la propuesta de reforma a la salud que tiene previsto el mandatario y la ministra de Salud, Carolina Corcho. Gustavo Petro llegó a la Presidencia el 7 de agosto de 2022 con una gran promesa de cambio y como el primer presidente de izquierda de la historia de esta nación.En su agenda está un cambio estructural a través de una reforma tributaria, al campo, a la salud o a la educación. Medidas que han encontrado mucha fricción en el Congreso y que han molestado a los sectores conservadores de la sociedad colombiana.Después de disfrutar de varios meses con datos favorables sobre su Gobierno, una encuesta de 'Invamer Poll', del pasado 1 de marzo, mostró que la desaprobación es mayor que la aprobación a su gestión entre la población. Con EFE y medios locales