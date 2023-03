Cisjordania: cuatro palestinos murieron en una redada militar israelí en Jenin

Cuatro palestinos murieron por disparos israelíes este jueves 16 de marzo en Jenin, una ciudad palestina en el norte de Cisjordania ocupada, según el Ministerio de Salud palestino. La redada se da cuando en Israel se presentó una nueva jornada de manifestaciones en contra de la reforma judicial propuesta por Benjamin Netanyahu. El primer ministro se reunió en Berlín este jueves 16 con el canciller alemán, Olaf Scholz. Una nueva redada en Cisjordania. Cuatro palestinos, incluido un adolescente, murieron este jueves 16 de marzo por fuego israelí en Jenin, una ciudad en el norte de Cisjordania ocupada.Según el Ministerio de Salud palestino, el Ejército israelí también dejó 23heridos, cinco de ellos fueron hospitalizados en estado grave.La institución identificó a los cuatro fallecidos como Omar Awadin de 16 años, Nidal Khazim de 28, Youssef Chrim de 29 y Louay Sghir de 37.Un "crimen" que no "quedará sin respuesta"“Las fuerzas de seguridad (israelíes) están operando actualmente en el campamento (de refugiados palestinos) de Jenin”, dijo el Ejército de Israel en un comunicado, sin más detalles.Este nuevo hecho llega en un momento en el que el conflicto entre Israel y Palestina parece estar sumido en una espiral de violencia, especialmente desde la entrada en funciones, a finales de diciembre, de uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel, bajo el liderazgo del primer ministro, Benjamin Netanyahu.El norte de Cisjordania, bastión de grupos armados donde El ejército israelí incrementa sus operaciones desde hace casi un año, concentra la violencia.Hamás, el movimiento islamista palestino en el poder en la Franja de Gaza, prometió el jueves que el "crimen" cometido en Jenin "no quedará sin respuesta".Otro grupo armado palestino, la Yihad Islámica, aseguró que Israel “pagará el precio de estos crímenes”.Casi 100 muertos desde principios de añoDesde principios de año, el conflictoisraelí-palestino se ha cobrado la vida de 85 palestinos (entre ellos, miembros de grupos armados, civiles y también menores), 12 civiles israelíes (incluidos tres menores) y un policía israelí, así como un militar ucraniano, según un recuento de AFP compilado a partir de fuentes oficiales israelíes y palestinas. El domingo se llevará a cabo una reunión sobre el conflicto en Sharm el-Sheikh, Egipto, con cinco países, según aseguró el jueves el ministro de Asuntos Civiles palestino, Hussein el-Sheikh. No dio más información.A finales de la semana pasada, tres combatientes murieron en un intercambio de disparos con soldados israelíes cerca de Naplusa, también en el norte de Cisjordania. Eran miembros del Lions Den, según este grupo armado surgido en 2022.La semana pasada, dos palestinos, incluido un adolescente, fueron asesinados por disparos israelíes en el norte de Cisjordania, el día después de un ataque palestino que hirió a tres personas en Tel Aviv.En Israel, el Ejército anunció el miércoles que mató el lunes a un "terrorista" que llevaba un cinturón explosivo y del que se sospecha que se había infiltrado desde el Líbano. Mencionó una posible participación del movimiento chiíta libanés Hezbolá.Una nueva jornada de protestas en IsraelEn Israel se vivió una nueva jornada de manifestaciones en contra de la reforma judicial presentada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu. Un texto que daría mayor poder al ejecutivo del país, limitando los poderes de la Corte Suprema y otorgándole más margen para escoger a los jueces del país, entre otras medidas."Estamos aquí para protestar por nuestra democracia, nuestro país, porque sentimos que nuestro país está bajo un ataque brutal del Gobierno", afirmó la coreógrafa Renana Raz en Tel Aviv.El proyecto ha sido criticado fuertemente por la oposición, que considera que podría poner en peligro los controles y equilibrios democráticos del país. Y ha sumido a Israel en un descontento que se ha expresado en las calles durante semanas.Netanyahu visita de Scholz en BerlínEn ese contexto, el primer ministro israelí se reunió en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz.Allí, Scholz expresó su preocupación por la reforma y afirmó que esperaba un compromiso sobre las reformas sugeridas por el presidente deIsrael, Isaac Herzog, el miércoles no estuviera fuera de la mesa.Pero suavizó sus críticas expresando su confianza en que Israel podría encontrar una solución."Nuestro deseo es que nuestro valioso socioIsraelsiga siendo una democracia liberal", sentenció y agregó que Alemania no quiere interferir en la política interna.Netanyahu calificó de "absurdas" las críticas a los planes y aseguró que Israel seguirá teniendo un poder judicial independiente. El primer ministro defendió su reforma argumentando que "muchos sienten que es un poder judicial todopoderoso".Con AFPEste artículo fue adaptado de su original en francés.