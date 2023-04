Cien días del Gobierno para actuar al servicio de Francia, el mensaje de Macron

El presidente Emmanuel Macron se dirigió este lunes, 17 de abril, a Francia por primera vez desde la promulgación de su polémica reforma de las pensiones. En su mensaje da un plazo para un diálogo y solución de la situación. Tras promulgar la reforma de las pensiones, Emmanuel Macron se dirigió a los franceses en un discurso grabado con antelación.El presidente de la República ha dado 100 días a su Gobierno para actuar "al servicio de Francia".El objetivo es volver a conectar con los franceses.Tras la promulgación de la reforma de las pensiones, Emmanuel Macron se dirigió a los franceses, el lunes 17 de abril, para intentar relanzar su mandato de cinco años.Estos son los puntos para recordar:La reforma de las pensiones era "necesaria". El Jefe de Estado aseguró que escuchó la "rabia" de los franceses y lamentó que la reforma no fuera "aceptada", pero también que "no se haya podido encontrar un consenso"“Nadie puede permanecer sordo a esta demanda de justicia social y de renovación de nuestra vida democrática”.Hacia un "nuevo pacto de vida laboral""La respuesta no puede estar ni en la inmovilidad ni en el extremismo", advirtió Emmanuel Macron , anunciando que quería "construir un nuevo pacto por la vida en el trabajo" y asegurando que "la puerta estará siempre abierta a los sindicatos"."Este nuevo pacto" será "construido en las próximas semanas y meses a través del diálogo social" entre sindicatos y organizaciones empresariales, declaró el Jefe de Estado.Las negociaciones se centrarán en la necesidad de "mejorar los ingresos de los empleados", "avanzar en las carreras", "repartir mejor la riqueza", "mejorar las condiciones laborales", "encontrar soluciones al desgaste profesional" o incluso "ayudar a la reconversión"."Cien días", hasta el 14 de julio, para actuar "al servicio de Francia"“Tenemos ante nosotros 100 días de apaciguamiento, unidad, ambición y acción al servicio de Francia”, proclamó Emmanuel Macron , dando cita “el 14 de julio” para “hacer un primer balance”.El Jefe de Estado indicó que la Primera Ministra Elisabeth Borne detallaría su hoja de ruta “a partir de la próxima semana”. "Es nuestro deber y confío en ti, confío en nosotros para que esto suceda".Nota original en France24.fr