China advierte de conflicto a EE. UU. si no cambia de enfoque con respecto a Beijing

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, culpó a Estados Unidos por el aumento de las tensiones entre Washington y Beijing. El funcionario aseguró que si el país occidental no cambia su rumbo, habrá "conflicto y confrontación". Las relaciones entre las dos potencias se encuentran en un momento complejo debido a las posiciones encontradas con respecto a temas como Taiwán, la guerra en Ucrania y la polémica derivada del denominado como "globo espía". Estados Unidos ha estado participando en la supresión de China en lugar de generar una competencia justa o basada en reglas, aseguró el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang. Unas declaraciones que se dieron este martes 7 de marzo en una conferencia de prensa en Beijing al margen de una reunión anual del Parlamento."La percepción y los puntos de vista de Estados Unidos sobre China están seriamente distorsionados", aseguró Qin.El funcionario también señaló que Washington "considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante". Y usó una metáfora para expresar su concepción sobre las decisiones del país occidental sobre Beijing."Esto es como si se pusiera mal el primer botón de la camisa", sentenció.Además, Quin aseguró que Estados Unidos debería seguir su propia retórica y seguir sus propias reglas. "Conflicto y confrontación"Según el ministro, la actitud estadounidense se podría acaparar a una carrera entre dos atletas, en el que uno "en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí, siempre trata de hacer tropezar" al otro."Eso no es competencia leal, sino una confrontación maliciosa", afirmó."Si Estados Unidos no pisa el freno y continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras puede evitar el descarrilamiento, que se convertirá en conflicto y confrontación", sentenció Quin. Y añadió: "¿Quién asumirá las catastróficas consecuencias?".Las tensas relaciones entre Estados Unidos y ChinaLas relaciones entre las dos superpotencias han sido tensas durante años por una serie de temas, incluidos Taiwán, el comercio y Ucrania. Pero empeoraron después de la controversia relacionada con un globo que Estados Unidos dijo que era un dispositivo de espionaje chino y que fue derribado el mes pasado."Si Estados Unidos tiene la ambición de volver a ser grande, también debe tener una mente abierta para el desarrollo de otros países", dijo Qin."La contención y la supresión no harán grande a Estados Unidos. No detendrán el rejuvenecimiento de China". Este artículo ha sido adaptado de su original en inglés.