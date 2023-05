Chile: apatía y desinterés en el nuevo intento por cambiar la Constitución

Chile acude este domingo a las urnas con voto obligatorio y una gran apatía, en un segundo proceso constitucional para remplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1991). El proceso estará marcado por el control institucional y un marco diseñado por el Congreso, mientras que en la ciudadanía prevalece un sentimiento de escepticismo de que el nuevo intento pueda suponer un cambio real. Ha sido una de las campañas más “fomes” (chilenismo para aburrido, sin gracia) de las muchas que ha vivido el país latinoamericano en los últimos años. Apenas se conoce a los candidatos, no ha habido banderas ni actos en las calles, muchos no saben por quién votar y algunos hasta se olvidan de que este domingo 7 de mayo 15 millones de ciudadanos están convocados a las urnas.Una nueva cita para elegir a las 50 personas que conformarán el Consejo Constitucional encargado de redactar un segundo intento formal (hubo otra tentativa en el segundo mandato de Michelle Bachelet 2014-2018, que no llegó a consolidarse) para cambiar la Constitución de 1980 creada durante la dictadura de Augusto Pinochet.Tras la efervescencia del proceso anterior, marcado por la elección de 155 miembros de una Convención Constitucional donde dos tercios de los candidatos eran de izquierdas e independientes, estas serán las segundas elecciones con voto obligatorio en el país en mucho tiempo.El proyecto anterior estuvo marcado por la voluntad de participación de centenares de organizaciones sociales. Sin embargo, su texto final fue rechazado categóricamente el pasado 4 de septiembre por un 62% de la población.Más de 13 millones de personas votaron en las elecciones de 2022, y se espera que la participación esta vez sea similar. Una afluencia que se explicaría por un deber cívico y por un temor a las multas, más que porque los chilenos estén realmente motivados a participar.Diseño institucionalEn este nuevo proceso constitucional las normas son otras."El proceso cuenta con un diseño institucional bastante distinto al anterior", señala Pamela Figueroa, analista política y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago (USACH).A partir del rechazo anterior, el Senado y el Congreso son "quienes llegan a un acuerdo transversal no solo con el procedimiento de discusión" del nuevo proceso, sino que también "establecen 12 bases que son contenidos constitucionales". Un aspecto que, según señala la analista para France 24, marca una gran diferencia porque ahora hay "un contorno de discusión en cuanto a los contenidos del propio texto constitucional".Además, afirma la experta en temas constutucionales, se trata de "un proceso donde la política institucional tiene un rol más importante e influyente que en el anterior". Esto, debido a que hay una discusión más técnica pero también "una perspectiva política" en todos los contenidos.Así, la nueva Constitución no parte de una hoja en blanco, sino de 12 puntos preacordados que nadie puede saltarse. Para asegurarse de ello, existen tres órganos en funcionamiento diseñados por el Congreso:

El Comité Expertos formado por 24 miembros de manera paritaria y nombrado por el Congreso.

El Comité de Admisibilidad encargado de "arbitrar" que ninguna norma transgreda los 12 principios o bases institucionales preacordadas, también paritario y designado por el Congreso.

El Consejo Constitucional formado por 50 integrantes que se van a elegir en los comicios de este 7 de mayo.

A partir de esa fecha tienen cinco meses para elaborar un texto final, entregarlo al presidente del Gobierno el próximo 7 de noviembre y ser aprobado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito de salida con voto también obligatorio previsto para el 17 de diciembre de este año. El Comité de Expertos ya se encuentra en funcionamiento y está elaborando un anteproyecto del documento que será discutido por el Consejo Constitucional cuando este entre en funcionamiento, el próximo 7 de junio., entregarlo al presidente del Gobierno el próximo 7 de noviembre y ser aprobado o rechazado por la ciudadanía en un plebiscito de salida con voto también obligatorio previsto para el 17 de diciembre de este año.

Paridad y representación indígena

pero otros se perdieron, como la representación de los pueblos indígenas. No figuran ni en el Comité de Expertos ni en el Algunos elementos característicos del proceso anterior se conservaron, como la paridad de los órganos constitucionales,No figuran ni en el Comité de Expertos ni en el de Admisibilidad . De esta forma, la única opción sería elegir a un representante para el Consejo Constitucional. Pero, como muestra Figueroa, "tienen que tener apoyo electoral y solo se inscribieron dos candidaturas indígenas". En ese sentido, es difícil que logren el umbral para ser elegidos.

En el anterior proceso "representaban al 12% de la población, que es lo que equivale a nivel demográfico, pero ahora sí están subrepresentados y eso es explícito porque solo van a poder tener un representante si obtienen una votación importante", señala. Según analiza la experta, esto se enmarca en la inexperiencia chilena sobre la participación política indígena, cuya excepción fue la previa Convención Constitucional.

"Los que son representantes de los pueblos indígenas en el Congreso se han elegido a través de los partidos políticos tradicionales y no se han dado condiciones o situaciones para que los pueblos indígenas" puedan estar representados debidamente, afirma.

Otro tema clave que sí ha tenido cabida en el proceso es la participación ciudadana. El proceso establece una El proceso establece una Secretaria de Participación Ciudadana , que depende del Consejo Constitucional y que se ha delegado a dos de las universidades más destacadas del país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Además, se ha abierto la participación a las 49 organizaciones universitarias acreditadas que existen en Chile.

El reglamento "buscó una institución con cobertura territorial en todo el país, que tenga legitimidad y que pueda recibir en nombre del Consejo Constitucional" a las personas que quieran participar y enviar su opinión al organismo que solo va a sesionar durante cinco meses "y que no tiene capacidad de recibir en sus cuatro comisiones a todo el mundo", explica Claudia Heiss, responsable de las Audiencias Públicas y analista política de la Universidad de Chile, a France 24.

Las universidades tendrán así un mes,

del 7 de junio al 7 de julio

el primero de funcionamiento del Consejo Constitucional

para recabar la opinión de los ciudadanos en cuatro formatos (audiencias ciudadanas, diálogos deliberativos online, consultas ciudadanas específicas sobre ciertos temas de forma presencial u online, e iniciativas populares de normas).

"Estamos tratando de establecer algunos criterios de priorización de grupos históricamente excluidos o criterios territoriales", afirma Heiss.

Se trata de una iniciativa que busca que las personas no sientan excluidas por no ser de Santiago, la capital, o por pertenecer a grupos históricamente subrepresentados (pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas en el extranjero). Así, tiene el objeto de enviar al Consejo Constitucional una muestra equitativa.

Posteriormente, las universidades sistematizarán la información para presentar un informe al Consejo Constitucional en un plazo adecuado para que la opinión ciudadana pueda incidir en las normas que se están discutiendo.

Según la académica, en el proceso anterior hubo "una tremenda demanda de participación", pero no hubo capacidad para satisfacerla. "Cuando se logró, con un tremendo esfuerzo en medio del proceso, entregar a las comisiones la participación ciudadana, muchas veces las reglas de la Constitución ya se habían negociado. La participación ciudadana no pudo ser incidente y dejó mucha gente que no pudo ser escuchada", relata Heiss.

En ese entonces, se recibieron 20.000 solicitudes de audiencia, mientras que menos de 2.000 personas lograron entrar a las comisiones.

Lecciones aprendidas

"Sobre la base de esa imposibilidad el diseño que se hace ahora es que a las personas las reciban las universidades, que van a grabar las participaciones, sistematizarlas con tecnología de procesamiento de datos, realizar un informe fidedigno de cuáles son los temas más tratados y sus orientaciones", asegura Heiss. Y así, se logre "

entregar en un plazo oportuno al Consejo Constitucional el resultado de participación" para que sirva en la negociación política.

Además de todo esto, se han sistematizado todos los procesos anteriores de cambiar el texto constitucional en Chile

desde el intento del gobierno de Bachelet, hasta los cabildos constitucionales espontáneos ocurridos durante la efervescencia del estallido social

. Todo lo que se pudo encontrar desde el 2016 está sistematizado en un documento, ya al servicio de los constitucionalistas y abierto al público.

"El proceso anterior se dio en un contexto de mucha efervescencia, había un tremendo interés por el tema, había mucha voluntad de participar sobre todo de los sectores más reformistas, había una épica del proceso constituyente que llevó a muchas organizaciones sociales a movilizarse, eso no está hoy en día", señala Heiss como una de las desventajas de este segundo proceso.

"Los partidos políticos han tenido un control bastante grande sobre el proceso y hasta aquí eso ha generado un proceso de distanciamiento con un proceso que no se ve como ciudadano, se ve como muy controlado por élites partidarias", asegura. Y añade: "Se ve una desafección bastante grande, no se ha visto mucho interés, la gente no está pendiente de esta elección, los candidatos no han logrado generar ambiente electoral".

Puentes a la ciudadanía

Para Heiss el

rechazo a la propuesta anterior y el fracaso de una Convención, con dos tercios de independientes, "no significa que la gente hoy en día esté respaldando a los partidos". Es por esta razón, que las bancadas deberían "tratar de tender puentes a la sociedad civil, a la ciudadanía".

Sin embargo, la experta destaca a los mecanismos de

participación como "una buena señal".

Para Figueroa, que coincide con Heiss en que no se observa el fervor del proceso anterior, el desinterés se explica también porque "el país entró en otro ciclo". Uno que está marcado, en gran medida, por una crisis de seguridad. En ese sentido, parece que la ciudadanía está centrada en otros temas.

A pesar de ello, la analista recalca que a pesar "del fracasos de los procesos anteriores" el que se abre el 7 de mayo es "

un nuevo intento" que muestra una voluntad de la sociedad chilena de querer "resolver el problema de la constitucionalidad, que es un problema real".

Ambas expertas concuerdan en señalar que el cambio de la nueva propuesta sobre la vigente Constitución de 1980 dependerá de

la manera en que se

configure la definición de Estado en el nuevo texto constitucional.

En las 12 bases el Estado "se define como un Estado social y democrático de derecho". Un cambio de perspectiva que, según Figueroa, sería "muy relevante en el modelo de desarrollo y de Estado de Chile". Este dejaría de ser un Estado subsidiario.

Hay algo del proceso anterior que permanece: la incertidumbre de los resultados que arrojarán las urnas este 7 de mayo y que definirán buena parte del rumbo que tomará la historia del país en los próximos años.

