La leyenda de Hollywood Francis Ford Coppola llevó este jueves 16 de mayo al Festival de Cannes su filme 'Megalópolis', que lleva décadas rodándose, mientras el camboyano Rithy Panh ofreció otra aleccionadora crónica del genocidio de los jemeres rojos, en una jornada en la que decenas de mujeres se unieron nuevamente a la francesa Judith Godrèche, icono del #MeToo, en la alfombra roja para denunciar la violencia sexual y la impunidad en estos casos.

Cuando las tropas vietnamitas entraron en Phnom Penh en enero de 1979, derrocando finalmente el sangriento régimen de Pol Pot, Francis Ford Coppola se apresuraba a terminar una extensa epopeya sobre la guerra de Vietnam que haría historia en Cannes ese mismo año.

Con años de retraso y un presupuesto desorbitado, la producción de 'Apocalypse Now' fue recompensada con una Palma de Oro conjunta, en lo que pasaría a la historia como uno de los estrenos más mitificados de Cannes. Coppola se convertía así en el primer cineasta en ganar dos veces el premio más prestigioso del cine.

Casi medio siglo después, el veterano icono de Hollywood aspira a su tercera Palma de Oro con un proyecto que lleva décadas gestándose y que ha suscitado comparaciones con su famoso éxito de 1979.

'Megalópolis' es la primera película de Coppola en 13 años. Al igual que 'Apocalypse Now', llegó a Cannes cargada de rumores de turbulencias en la producción y con los ejecutivos de Hollywood preocupados por el resultado final. Además, al director de 85 años le costó 120 millones de dólares de su propio bolsillo, financiados en parte con la venta de su finca vinícola californiana.

Presentada como una antigua epopeya romana trasladada a la América actual, la película es protagonizada por Adam Driver en el papel de un arquitecto visionario que intenta reconstruir una ciudad en ruinas. Con Aubrey Plaza, Shia LaBeouf y Dustin Hoffman en el reparto, ha sido el estreno de alfombra roja más esperado del festival.

Cinzia, residente de Italia y profesora de secundaria, se encontraba junto a varios de sus alumnos entre las decenas de personas que hacían cola al pie de la alfombra carmesí, horas antes del estreno, para asegurarse de poder ver a Coppola y a su reparto repleto de estrellas.

"Coppola, Hoffman, Driver… es difícil de superar", dijo. Su alumna Emma descartó la posibilidad de un fracaso del dos veces ganador de la Palma de Oro, añadiendo:

"Cuando has hecho 'El Padrino' no puedes producir un fracaso".

El icónico tema de Nino Rota de 'El Padrino' sonó mientras Coppola caminaba por la alfombra roja con su bastón, antes del estreno de la película. Le siguió 'My Way', de Frank Sinatra, quizá un homenaje a la tenaz insistencia del director en terminar 'Megalópolis' a su manera.

Tras la proyección, Coppola fue ovacionado durante 10 minutos en el Grand Théâtre Lumière, mientras lanzaba su sombrero a la multitud y abrazaba a cada uno de los miembros del reparto.

Un Coppola emocionado, con su elenco como familia

Francis Ford Coppola se emocionó casi hasta las lágrimas la noche del jueves con el largo aplauso que recibió su película 'Megalópolis' tras su proyección de gala en el Festival de Cannes y quiso dedicarle este momento a la "esperanza", palabra que pronunció en italiano y en inglés.

El veterano realizador estaba acompañado por una gran representación del equipo del filme y por varios miembros de su familia e interrumpió el aplauso de los asistentes a la proyección en el Grand Théâtre Lumière para presentar a su hijo, Roman, su hermana Talia Shire, y su nieta Romy Mars.

"Muchas gracias a todos. Es imposible encontrar palabras para decirles cómo me siento”, dijo Coppola, que dijo que los actores con los que ha trabajado en un proyecto que empezó a idear cuando rodaba 'Apocalypse Now' (1979) también son su familia.

Y añadió, dirigiéndose a la audiencia: "De hecho, como dice César (el protagonista del filme, interpretado por Adam Driver)’Todos somos una familia".

El homenaje a #MeToo

Tras dos días de chubascos y proyecciones empapadas, el sol volvió por fin a la Costa Azul el jueves 16 de mayo, justo a tiempo para rendir tributo en la alfombra roja a las mujeres que han marcado el festival de este año bajo el signo del #MeToo.

Como se esperaba, el homenaje contó con la presencia de Judith Godrèche, la actriz y directora francesa que está en el centro del tardío reconocimiento por parte de Francia de los abusos sexuales rampantes en la industria cinematográfica.

La acompañaron en la alfombra roja decenas de mujeres que participaron en su cortometraje 'Moi Aussi'(’Yo también' en francés), una obra testimonial destinada a animar a las víctimas de abusos a hablar de sus traumas personales. Juntas, posaron para una foto de grupo en la escalinata de acceso al Palacio de Festivales, con las manos tapándose la boca.

Clare, una de las mujeres que acompañaban a Godrèche, habló de la fuerza y el consuelo que le había dado la experiencia.

"Estamos unidas porque todas hemos sido víctimas de abusos", dijo. "Ya no nos escondemos. Somos como las estrellas de cine. Ahora pisamos la alfombra roja".

Godrèche elogió al Festival de Cannes por acogerla a ella y a su reparto en la alfombra roja y dijo que esperaba que la película ayudara a avanzar en la conversación sobre el tema.

"Que el festival nos haya autorizado y permitido esta foto y este momento juntos es hermoso", declaró a la prensa. "El patriarcado sigue silenciando a la gente y dominando la forma en que se cuentan las historias de abusos. Necesitamos reequilibrar ese poder".

La foto de grupo del jueves añadió otra poderosa imagen a una edición de Cannes que hasta ahora ha defendido a los iconos femeninos del cine y ha exhibido películas centradas en historias sobre mujeres.

Camboya y los jemeres rojos, un desgarrador filme

Mientras Godrèche encabezaba el desfile de la alfombra roja, los asistentes al festival salían a trompicones de las numerosas proyecciones matinales de Cannes, una oportunidad para ponerse al día con algunas de las películas que habían acaparado los titulares la noche anterior.

Algunos optaron por 'Furiosa', de George Miller, la última entrega de la franquicia 'Mad Max'. Otros se decantaron por 'La joven de la aguja', de Magnus von Horn, una sombría, pero cautivadora historia de mujeres que viven marginadas en la Dinamarca posterior a la Primera Guerra Mundial, que obtuvo excelentes críticas de la crítica anglosajona y una acogida más fría de la francesa.

Otros se decantaron por la proyección de 'Rendez-vous avec Pol Pot' ('Encuentro con Pol Pot'), de Rithy Panh, la última y desgarradora exploración del director camboyano de las masacres perpetradas por los Jemeres Rojos en su país natal.

Rithy Panh, que ganó el premio 'Un Certain Regard' en 2013 por 'La imagen desaparecida', ha pasado toda una vida reconstruyendo fragmentos de la tragedia que asoló Camboya entre 1975 y 1979, cuando el régimen de Pol Pot reinaba sobre la antigua colonia francesa en total aislamiento. En una entrevista en la terraza del inmenso Palacio de Festivales de Cannes, subrayó la importancia de transmitir la memoria de un genocidio del que no se habló durante años.

"Cuando ves el horror y sobrevives, tienes que transmitir el mensaje", dijo el veterano director, que tenía 13 años cuando los jemeres rojos expulsaron a su familia de Phnom Penh.

Su último trabajo se basa en el libro de la periodista estadounidense Elizabeth Becker ’When the War Was Over: Camboya y la revolución de los jemeres rojos'. La historia sigue a un trío de periodistas e intelectuales franceses que participan en un viaje de prensa estrictamente programado a la rebautizada Kampuchea Democrática con la esperanza de conseguir una entrevista con Pol Pot.

Vigilados de cerca, los tres periodistas desfilan entre aldeas Potemkin y "cooperativas" rurales, que supuestamente exhiben los méritos de una revolución que expulsó a más de dos millones de habitantes urbanos de sus hogares con el objetivo de establecer una utopía campesina.

"La revolución debe hacer borrón y cuenta nueva", dice el guía del trío, justificando un experimento brutal que se cobró alrededor de 1,8 millones de vidas en ejecuciones masivas, hambrunas y enfermedades.

La película explora los límites y peligros del periodismo bajo un régimen genocida empeñado en "borrar 2.000 años de historia" sin dejar huella.

"Los periodistas no pueden controlar este asesinato en masa invisible", afirma la actriz franco-suiza Irène Jacob, cuyo personaje, Lise Delbo, está basado en Becker. "Por eso, Lise no para de tomar notas, aterrorizada ante la idea de perderse la verdadera historia".

Panh se abstiene de filmar el horror que se oculta a los tres visitantes. En su lugar, utiliza dioramas detallados poblados por figuras de arcilla que representan las "imágenes perdidas" del genocidio, un recurso que ya utilizó en la película homónima de 2013.

"Creo en el poder de las imágenes", afirma.

"Cuando era niño, bajo el régimen de los Jemeres Rojos, solía mirar al cielo, soñando con que alguien lanzara una cámara en paracaídas".

Su película también analiza las ideas equivocadas de Occidente sobre los Jemeres Rojos, especialmente entre sus aliados ideológicos, que ignoraban cómodamente los asesinatos en masa que se estaban produciendo o simplemente se negaban a creerlos.

El Pol Pot de Panh lee libros de Jean-Jacques Rousseau, cita a Danton y escucha canciones revolucionarias francesas. Evoca las raíces coloniales de la tragedia perpetrada por los jemeres rojos, cuyos principales ideólogos asistieron a las mejores universidades francesas.

Basándose en las obras anteriores de Panh, la película arroja más luz sobre el funcionamiento ideológico de los regímenes genocidas, obsesionados por eliminar los defectos humanos y los "enemigos internos" de la sociedad.

"La revolución avanza bajo el látigo de la contrarrevolución", explica el guía del trío, insistiendo en la necesidad de "eliminar a todos los parásitos".

"Es mejor no tener seres humanos que tenerlos imperfectos", añade Pol Pot, también conocido como el 'Hermano Número Uno', cuando finalmente tiene lugar la cita titular de la película.

"Las revoluciones pasadas fracasaron porque trataron de transigir con las debilidades humanas".

Adaptado del original en inglés.