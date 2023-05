Canciller italiano cancela visita a París tras críticas a la política migratoria de Meloni

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló su visita oficial a Francia programada para este jueves 4 de mayo tras las críticas del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, a la política migratoria de Roma. Unos comentarios que fueron interpretados por Tajani como “insultos” contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Aunque París intentó rebajar la tensión, se abre un nuevo choque diplomático en medio de la crisis de refugiados. Francia e Italia, enfrentados de nuevo por la cuestión migratoria. Esta vez los desacuerdos abarcan el plano diplomático.El canciller italiano Antonio Tajani confirmó que canceló su visita oficial a París, que estaba programada para este jueves 4 de mayo, debido a lo que calificó como “insultos” y comentarios “inaceptables” del ministro del Interior francés, Gérald Darmain.Sus declaraciones se produjeron luego de que en una entrevista con la radio local, Darmanin señalara que la primera ministra italiana Giorgia Meloni es “incapaz de resolver los problemas migratorios" que enfrenta su país.Casi de inmediato, Tajani mostró su desacuerdo con un mensaje mediante su cuenta de Twitter. "Los insultos al Gobierno de Italia pronunciados por el ministro Darmain son inaceptables. Este no es el espíritu con el que deben abordarse los desafíos europeos comunes", expresó.Poco después, el Gobierno de Emmanuel Macron intentó aliviar las tensiones al declarar que esperaba que el encuentro pautado entre el canciller italiano y su homóloga francesa, Catherine Colonna, pudiera reprogramarse “pronto”.París también extendió su intención de seguir trabajando con Roma y aseguró que las cuestiones de migración deben ser abordadas de manera conjunta por todos los miembros de la Unión Europea."El Gobierno francés desea trabajar con Italia para enfrentar el desafío común del rápido aumento de los flujos de inmigrantes", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores francés en un comunicado.Los antecedentes de la tensión entre Roma y ParísEsta no es la primera vez que ambos gobiernos protagonizan choques ante la crisis de refugiados en Europa, provenientes principalmente de África.Si bien el Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron se ha enfrentado repetidamente a gabinetes italianos en los últimos años por el flujo de refugiados, las tensiones aumentan meses después de que llegara al poder el gobierno más derechista de la historia en Italia, desde la era de Benito Mussolini. Una Administración con una marcada visión nacionalista que difiere a la del presidente francés.Uno de los desencuentros recientes se produjo el pasado noviembre, cuando Meloni se negó a permitir que el barco humanitario Ocean Viking, que transportaba a 230 inmigrantes rescatados en ultramar, atracara en Italia.En medio de un rifirrafe, el Gobierno francés anunció su decisión de acoger “con carácter excepcional” a la embarcación, pero tildó de “inaceptable” la negativa de Roma y anunció sanciones por su “comportamiento” ante las peticiones de ayuda humanitaria. Además, suspendió los planes para recibir a 3.500 inmigrantes de Italia.A su vez, Meloni respondió que la reacción de Francia fue "agresiva" e "injustificada".Aunque desde entonces las relaciones bilaterales han mostrado señales de mejoría, incluidas las reuniones en Bruselas entre Macron y Meloni, lo evidente es que la migración sigue siendo un tema sensible entre los dos socios de la Unión Europea.Italia ha implementado políticas migratorias más duras desde que Meloni llegó al Ejecutivo.Entre las controvertidas medidas está un decreto que limita el número de rescates que puede realizar una organización humanitaria.En este sentido, obliga a que el barco pida a las autoridades la asignación de un puerto, luego de realizar un primer salvamento y se dirija a ese lugar sin desviarse a responder a más navíos que puedan estar en peligro.Además, las organizaciones sin ánimo de lucro destacan que desde hace semanas, las autoridades italianas desvían a sus barcos por toda la costa nacional, incluso en el centro-norte del país o la costa del mar Adriático. Medida que los obliga a tomar largos trayectos de hasta cinco días para desembarcar a los migrantes, en vez de dirigirlos a sitios próximos a las zonas donde se produce un rescate.Pese a las normas, en medio de crisis económicas, políticas y sociales en África, Italia ha experimentado un aumento en la llegada de inmigrantes: más de 42.400 personas han arribado a ese país en lo que va de 2023, frente a unas 11.220 en el mismo período del año pasado. Con Reuters y AFP