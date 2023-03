Boris Johnson niega haber mentido al Parlamento sobre el escándalo del 'partygate'

El ex primer ministro británico declaró este 22 de marzo ante el Comité de Privilegios del Parlamento que está investigando si mintió ante la cámara británica después de que se conociera ante la opinión pública que él y su Gobierno realizaron fiestas en el 10 de Downing Street en el momento más duro de la pandemia del Covid-19, cuando todo Reino Unido estaba confinado. Si se demuestra su culpabilidad podría ser condenado. "Estoy aquí para decirles, con la mano en el corazón, que no mentí a la Cámara". Con estas palabras se defendió el ex primer ministro británico Boris Johnson ante la comisión parlamentaria que lo investiga por haber mentido en la sede legislativa.Sobre Johnson recae la sospecha de que engañó a otros diputados con respecto a su conocimiento sobre el escándalo ‘partygate’, las fiestas que él y parte de su equipo de Gobierno realizaron durante la fase más fuerte de la pandemia del Covid-19. Johnson ha aceptado que las respuestas que dio en su día ante el Parlamento no fueron correctas, pero sigue sosteniendo que habló de lo que conocía hasta ese momento, por lo que no llegó a mentir deliberadamente y sus palabras fueron de “buena fe”. El ex premier fue muy crítico con la comisión que lo investiga, a la que acusó de parcial, y pidió disculpas por haber “engañado inadvertidamente a esta Cámara”.Johnson puede que se juegue la carrera política en esta investigación, ya que si se demuestra que era conocedor pleno de las normas que se infringieron en esa fiesta y mintió deliberadamente al Legislativo, podría ser suspendido de su escaño en el Parlamento e incluso perderlo. Johnson afirma que "no hay un documento" que testifique que rompía las normasDurante su declaración este 22 de marzo Johnson afirmó que esas reuniones eran exclusivamente de trabajo y que se respetó la distancia de seguridad de dos metros “siempre que fue posible”.Además, aseguró que también desconocía que la Policía consideraba esas reuniones como ilegales, a pesar de que el ex primer ministro fue multado por las autoridades por esta razón, siendo el primero que ejerciendo el cargo que encabeza del Gobierno británico comete una infracción sancionable.A pesar de ello, en su testimonio Johnson sentenció: "no hay ni un solo documento que indique que recibí alguna advertencia o consejo de que algún acontecimiento rompía o podía haber roto las normas u orientaciones". Y acusó de la situación que vive a su exasesor Dominic Cummings, al señalarlo de estar detrás de todo. Johnson negó que hubiera sido "obvio" para él haber infringido normas u orientaciones y añadió que ningún funcionario le había planteado ningún problema. En ello involucró también al actual primer ministro, el conservador Rishi Sunak, quien también estuvo presente en las reuniones. "No es ningún secreto que Dominic Cummings siente animadversión hacia mí, habiendo declarado públicamente en múltiples ocasiones que quería hacer todo lo posible para apartarme 'del poder'", sentenció Johnson, quien llegó a reiterar que "no puede ser tratado como un testigo creíble".Las investigaciones de la ComisiónPor su parte, Harriet Harman, presidenta de la comisión, subrayó la importancia de que los ministros digan la verdad, afirmando que ello afecta al funcionamiento del sistema parlamentario británico. "Engañar a la Cámara puede parecer una cuestión técnica, pero es un asunto de gran importancia", declaró ante el exmandatario. Este miércoles la comisión publicó 110 páginas de pruebas, que muestran que algunos funcionarios de Downing Street aseguraron que Johnson debe haber sabido que las fiestas habían tenido lugar a pesar de sus negaciones. En las nuevas pruebas, el secretario del gabinete, Simon Case, afirmó que nunca había dado ninguna garantía de que en la sede del Ejecutivo se hubieran cumplido las normas sanitarias y que tampoco conocía a ningún funcionario que lo hubiera hecho. Boris Johnson dimitió como primer ministro el pasado septiembre después de que este escándalo saliera a la luz. Tras este caso, ligado a la crisis económica y política que atraviesa el Reino Unido, la intención de voto a favor del Partido Conservador está desplomada en favor del Partido Laborista. Johnson, que nunca ha ocultado que pretende volver a disputar el cargo de premier, depende de lo que resuelva esta comisión para seguir con fuerza en su carrera política. Con EFE y Reuters