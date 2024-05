Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/05/2024 · 07:39 AM

Con camiones y barricadas, transportistas de carga internacional y comerciantes taponaron el lunes varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar una escasez de dólares, una falta de divisas que el gobierno niega.

"Hoy iniciamos nuestras movilizaciones. Por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinida con cierre de fronteras", advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro.

Los bloqueos se registraron en nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del Gobierno.

Los manifestantes estacionaron sus camiones en ambas direcciones de las vías, y en Oruro levantaron barricadas con tierra y piedras.

Mientras en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, los transportistas cortaron la principal vía que conecta este departamento con el resto del país, donde no se han dado enfrentamientos, según informó la policía.

"No hay dólares, nuestro presidente (Luis Arce) dice que hay dólares y nunca vemos dólares, ni en los bancos, no hay dólar para comprar", dijo a la AFP Teodoro Gonzáles, de 50 años y vendedor de repuestos de vehículos.

Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída de la producción.

Incluso el Gobierno de Arce echó mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.

Sanciones a los bancos

El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó este lunes la escasez de divisas que denuncian los gremios.

"Hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares", afirmó Montenegro.

De acuerdo con la cartera, la banca tiene "258 millones de dólares disponibles".

Además de la protesta de los transportistas, comerciantes marcharon en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.

Según esos sectores, la falta de divisas está afectando las importaciones y encareciendo productos como los repuestos de vehículos.

"Nuestro sector está alarmado y va hacerse respetar. No hay dólares", señaló el dirigente de los comerciantes, César Gonzales.

Desde 2011 la divisa estadounidense se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos por dólar.

Sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente a nueve bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.

No hay plata

A finales de abril, Arce reconoció la caída de los ingresos: "Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado (y) estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más".

"El sector que generaba divisas, que es hidrocarburos, el gas natural, ha reducido significativamente sus exportaciones", señaló el economista y profesor en la privada Universidad Privada Boliviana (UPB), Gonzalo Chávez.

Bolivia llegó a un techo de ventas de gas por 6.113 millones de dólares en 2013, para bajar a unos 2.792 millones en 2022, según datos oficiales.

Cerca del 80% de la producción se vende a Argentina y Brasil, según la estatal petrolera YPFB, que anticipó un mayor descenso, pues Buenos Aires comunicó que desde agosto próximo dejará de comprarle a Bolivia.