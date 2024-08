Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó a suelo israelí, donde se reunió con el primer ministro, Benjamin Netanyahu en un nuevo intento para llegar a un acuerdo entre Hamás e Israel. Respecto a la reunión, Blinken aseguró que Netanyahu aceptó una propuesta de acuerdo -presentada por Washington- para un cese el fuego en los enfrentamientos. En paralelo, los ataques en la región no cesan, tanto en la Franja de Gaza como en la frontera entre Líbano e Israel; parte del fuego cruzado entre Hezbolá y las fuerzas israelíes.

Nuevo viaje de Antony Blinken a Medio Oriente tras el comienzo de la guerra en Gaza. Este lunes 19 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Isaac Herzog en Tel-Aviv para discutir un posible acuerdo con Hamás que incluya la liberación de rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Este último esfuerzo de la diplomacia estadounidense, liderada por su jefe, Blinken, parece dar frutos. El funcionario de la Casa Blanca aseguró este mismo lunes que Netanyahu le confirmó que "Israel acepta la propuesta de transición" presentada por Washington para llegar finalmente a un alto al fuego en los enfrentamientos.

Sin embargo, Blinken no detalló los puntos que conforman esta propuesta de acuerdo. Lo que sí dijo fue que "ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo", en relación al visto bueno de Israel al plan propuesto por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el funcionario afirmó que los mediadores del acuerdo –Washington, Doha y El Cairo- deben "unirse y completar el proceso" para así concretar puntos claros sobre "como implementarán los compromisos que han asumido" en el acuerdo de este lunes.

Por su parte, el premier israelí aseguró que la reunión de hoy fue "positiva y se desarrolló con buen espíritu".

"El primer ministro reiteró el compromiso de Israel con la última propuesta estadounidense relativa a la liberación de nuestros rehenes, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de Israel, en las que insiste firmemente", agregó la oficina de Netanyahu.

Al mismo tiempo, Blinken aseguró que las negociaciones en curso pueden ser la última oportunidad de alcanzar un acuerdo.

"Este es un momento decisivo, probablemente la mejor, tal vez la última oportunidad para traer a los rehenes a casa, conseguir un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia la paz y la seguridad duraderas", declaró Blinken.

El secretario de Estado de Estados Unidos pidió el mayor cuidado por partes de los actores involucrados en este conflicto mientras se desarrollen estas negociaciones.

"También es el momento de asegurarse de que nadie da ningún paso que pueda hacer descarrilar este proceso (…) por eso estamos trabajando para asegurarnos de que no hay escalada, de que no hay provocaciones, de que no hay acciones que de alguna manera nos alejen de conseguir este acuerdo sobre la línea, o para el caso, escalar el conflicto a otros lugares y a mayor intensidad", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Con todo y los avances de esta jornada, el mismo Blinken reconoció que aún hay "cuestiones complejas" por resolver para un posible cese el fuego. Esto, frente a una serie de desencuentros entre las partes. Hamás, por ejemplo, ha dicho que está perdiendo la fe en Washington como mediador, y ha acusado a los negociadores estadounidenses de tomar partido en las negociaciones a favor de Israel.

Difícil de alcanzar un acuerdo

La semana pasada, las conversaciones celebradas en Egipto se interrumpieron sin ningún avance, pero los mediadores volverán a reunirse esta semana en El Cairo para continuar con las discusiones.

Blinken, que también debe reunirse con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en la tarde del lunes, viajará a Egipto el martes.

Aunque Estados Unidos se ve optimista sobre el avance de las negociaciones, persisten los desacuerdos importantes entre ambos lados.

Netanyahu sigue culpando a Hamás de bloquear un acuerdo, mientras que el grupo palestino islamista acusa a Israel de añadir nuevas condiciones. El domingo, Hamás acusó a Netanyahu de "frustrar los esfuerzos de los mediadores". Por otra parte, Turquía advirtió que los funcionarios estadounidenses podrían estar "pintando un panorama demasiado optimista".

Israel afirma que la guerra solo podrá acabar cuando Hamás sea destruido y el grupo palestino afirma que solo aceptará un alto el fuego permanente.

La cuestión del mantenimiento de la presencia militar israelí en Gaza, especialmente a lo largo de la frontera con Egipto, es un punto esencial de desacuerdo. La cuestión del número de prisioneros que deben ser liberados es también un punto sensible de las negociaciones.

Hamás reivindica atentado suicida en Tel Aviv; persisten ataques israelíes en Gaza

Sin embargo, el contexto de escalada actual hace más urgente que nunca llegar a un acuerdo.

El domingo, una explosión cerca de una sinagoga en Tel Aviv mató a un presunto terrorista e hirió a una persona. El ataque fue reivindicado por Hamás, que anunció que los atentados suicidas “volverán al primer plano” mientras continúe la guerra en Gaza. En consecuencia, el presidente Herzog lamentó este lunes estar “rodeados de terrorismo desde los cuatro puntos cardinales”.

En la Franja de Gaza, el Ejército israelí está operando en el centro de Deir el-Balah, que hasta ahora se había librado en gran medida de los combates terrestres. Israel también intensificó sus bombardeos sobre la Ciudad de Gaza, en el campo de Nuseirat y en Khan Younis.

Este lunes, al menos 13 palestinos habían muerto, según fuentes médicas. En total, desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, al menos 40.139 palestinos han fallecido y 92.743 han resultado heridas.

Jornada letal a lado y lado entre Israel y Hezbolá

Por otra parte, existe una posibilidad de una escalada cada vez mayor del conflicto entre el grupo chií libanés Hezbolá e Israel. Este lunes, el Ejército israelí declaró que se habían producido más ataques con drones de Hezbolá en el norte del país y que había fallecido el suboficial jefe Mahmood Amaria en uno de ellos.

El grupo libanés, que reivindicó estos ataques, dijo haber alcanzado el emplazamiento militar israelí de Bayyad Blida, cerca de la frontera. Anteriormente, había deplorado la muerte de dos de sus miembros -Abbas Melhem y Muhammad Qaddouh- en embestidas israelíes en el sur de Líbano.

Al mismo tiempo, al menos ocho personas -entre ellas dos menores de edad- resultaron heridas tras una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, un sector importante para Hezbolá al este del Líbano. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés, quien informó que los afectados fueron seis ciudadanos del Líbano y dos niñas sirias; una de 5 años y la otra de 15.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo tres bombardeos diferentes en las áreas de Sareen al Tahta, Nabi Chit y Al Sahliyya, todas dentro del distrito de Baalbek, tal y como informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El distrito Baalbek, cuya capital recibe el mismo nombre, ha sido bombardeado en diferentes ocasiones por Israel durante los últimos meses desde que inició el intercambio de enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes. Sin embargo, esta zona, junto con el Valle de la Bekaa, se aleja de la frontera entre Israel y el Líbano, donde usualmente se concentran los objetivos de los ataques de cada parte.

No obstante, en las últimas horas aviones de guerra israelíes también han vuelto a sobrevolar a baja altura la capital libanesa, haciendo temer a la población una guerra abierta.

Este lunes, la misión permanente de Líbano ante la ONU presentó una queja ante el Consejo de Seguridad en Nueva York por la violación del espacio aéreo libanés por aviones de combate israelíes.

Con Reuters, EFE, AP y medios locales