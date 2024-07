Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/07/2024 · 12:44 AM

Según un informe de la cadena local ‘NBC News’, que cita fuentes cercanas a las conversaciones de los involucrados, el expresidente de EE. UU. y voz relevante del Partido Demócrata, Barack Obama, planea apoyar “pronto” la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris para pelear la Presidencia frente a Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Hasta ahora, el dos veces mandatario se ha inclinado por un proceso para elegir al candidato de su bancada, a diferencia de otros demócratas. Aquí una mirada a los últimos desarrollos en torno a la probable nominación de quien podría ser la primera mujer negra en convertirse en presidenta de Estados Unidos.

A menos de cuatro meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la bancada que lidera la Casa Blanca y el Senado aún no tiene un candidato confirmado, pese a que la vicepresidenta Kamala Harris surge como la más opcionada.

Mientras se suman donantes y voces relevantes del Partido Demócrata que la respaldan, el apoyo de una de las más grandes figuras del partido hasta ahora brilla por su ausencia, el de Barack Obama.

El dos veces presidente y quien marcó historia como el primer mandatario afrodescendiente de la historia de EE. UU. hasta ahora ha pedido un proceso abierto del que salga “un candidato extraordinario” para la pugna de la Presidencia frente al controvertido republicano, Donald Trump. Así lo subrayó en un comunicado tras el anuncio del pasado domingo 21 de julio, en el que Biden desistió de la reelección.

Sin embargo, un reporte exclusivo de la cadena local ‘NBC News’ señaló este jueves 25 de julio que Obama planea respaldar “pronto” la candidatura de Harris, un espaldarazo significativo previo a la Convención Nacional Demócrata, programada para el próximo agosto, en la que, como es tradición cada cuatro años, tendrá que ratificarse quién es el candidato de la bancada.

El informe, que cita a fuentes cercanas a conversaciones entre Harris y Obama, subraya que, en privado, el ex jefe de Estado apoya “plenamente” la aspiración de la ahora número dos del Ejecutivo y que próximamente lo haría de forma pública.

"Él ha estado en contacto regular con ella y cree que ha tenido un gran comienzo", indicó una de las fuentes.

Nuestra estrategia se basará en generar impacto, especialmente donde y cuando su voz pueda mover la aguja

Además, los asesores de Obama y Harris han discutido sobre la aparición de ambos durante la campaña, aunque al respecto no han fijado una fecha, agrega el reporte.

"El presidente Obama espera ayudar a los demócratas a lo largo y ancho de las urnas a presentar sus argumentos ante los votantes este otoño (…) Nuestra estrategia se basará en generar impacto, especialmente donde y cuando su voz pueda mover la aguja", sostuvo a ‘NBC News’ Eric Schultz, un alto asesor del popular expresidente demócrata.

Durante sus conversaciones en los últimos días, Obama le ofreció a Harris su consejo sobre cómo organizar una campaña y otros aspectos para preparar una candidatura exitosa a la Casa Blanca, algo que él ya ha logrado en dos ocasiones, destacaron los entrevistados.

Entretanto, en las últimas horas la ex secretaria de Estado y quien disputó el Ejecutivo frente a Trump en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, expresó públicamente su apoyo a la candidatura de Harris.

“Estoy entusiasmada con la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. Representa un nuevo comienzo para la política estadounidense. Puede ofrecer una visión llena de esperanza y unidad. Tiene talento, experiencia y está lista para ser presidenta. Y sé que puede derrotar a Donald Trump", escribió Clinton, en una columna de opinión publicada en ‘The New York Times’.

La ex primera dama y cuyo nombre fue barajado en la lista de posibles candidatos, Michelle Obama, también apoya la candidatura de Harris, aseguraron dos personas familiarizadas con el asunto.

Las posibles razones por las que Obama aún no se ha posicionado sobre la candidatura de Harris

Mientras se siguen sumando respaldos a Harris, durante días muchos se han cuestionado los motivos por los que el exmandatario no ha apoyado explícita y públicamente a la vicepresidenta.

Aunque la prensa local ha esbozado diversas razones, incluidas especulaciones, lo que se ha podido observar en los últimos años es que Obama tiene un historial de no respaldar de forma apresurada a un posible candidato hasta que su nominación sea confirmada.

‘The New York Times’ recuerda que, pese a recibir presiones de sus asistentes para que se posicionara a favor de Biden durante la pasada campaña de 2020 contra Bernie Sanders, el ex jefe de Estado esperó hasta que el senador de Vermont se hiciera a un lado de la contienda antes de apoyar ante el país a su ex vicepresidente.

En este caso, Harris no cuenta con contrincantes dentro de su propio partido que busquen la nominación, algo que, de hecho, le ha permitido contar con el respaldo de suficientes delegados para quedarse con la candidatura, como subrayó una encuesta de la agencia de noticias estadounidense AP, el pasado martes 23 de julio, solo dos días después de que Biden diera un paso al costado en la contienda. Harris, indica el sondeo, cuenta con el apoyo de 2.500 de ellos, muy por encima de los 1.976 necesarios.

Pero este año, resaltan fuentes del partido entrevistadas por ‘NBC News’, Obama optó por retrasar su apoyo debido a que no quería que su pronunciamiento eclipsara el momento de Biden, en particular, su discurso a la nación el miércoles 24 de julio, en el que justificó su renuncia como candidato y resaltó la necesidad de “pasar la antorcha a una nueva generación”.

Otras fuentes destacan que Obama considera que su papel es ayudar a “unir rápidamente al partido una vez que tengamos un candidato”, permitir que el auge de la candidatura de Harris continúe por sí mismo, como lo ha mostrado hasta el momento, y que el apoyo del expresidente demócrata tenga su propio momento por separado.

Desde la perspectiva de Obama, Harris ha asumido mucho en muy poco tiempo frente a su probable nominación y él se ve a sí mismo como un recurso y una caja de resonancia para ella, mientras navega por una campaña de alto riesgo a tan solo 100 días de los comicios.

Las declaraciones de estas fuentes contrastan fuertemente con la versión del diario ‘New York Post’, afín al expresidente Donald Trump. Citando a “una fuente cercana a la familia Biden”, el medio de comunicación reportó que el motivo por el que el exmandatario aún no le ha expresado su respaldo es porque no considera que Harris pueda vencer a Trump en las urnas.

"Obama está muy molesto porque sabe que ella no puede ganar", señaló el ‘Post’.

Obama y Harris se conocen desde hace años. Mantienen una relación cercana desde que él se presentó al Senado en 2004. Ella fue una de las primeras en apoyar la campaña presidencial del dirigente político en 2008 y fue una de las oradoras en la convención de su nominación en 2012, la segunda ocasión en la que el demócrata se postuló y ganó la Presidencia.

Además, el primer mandatario afroamericano de EE. UU. respaldó la postulación de Harris a fiscal general de California y la apoyó cuando se lanzó al Senado en 2016, dos objetivos que la líder política logró.

La expectativa es enorme frente al respaldo que pueda recibir de Obama ahora que Harris aspira a ocupar la oficina Oval.

Las tardanzas por la nominación demócrata pueden beneficiar a Donald Trump

Más allá de los motivos por los que el respaldo clave de Obama aún no ha llegado, las tardanzas para ratificar a Harris como la candidata presidencial demócrata pueden resultar favorables para Trump, quien recorre el país como candidato ya confirmado y con una imagen fortalecida en las bases republicanas tras el intento de asesinato en su contra, el pasado 13 de julio.

Los expertos advierten que tales demoras por respaldar a Harris le dan a la campaña de Trump la oportunidad de definir la imagen de Harris, antes de que ella tenga la oportunidad de hacerlo por sí misma.

En los mítines y declaraciones ante la prensa en los últimos días, el controvertido exmandatario ya la ha descalificado en su acostumbrado tono despectivo y responsabilizado del “fracaso” como se refiere a políticas financieras y migratorias de la actual Administración, pero defendidas por los demócratas. Biden sostiene que su país se mantiene como “la economía más fuerte del mundo”.

Harris todavía está "muy indefinida y no tiene el mismo reconocimiento de nombre que Trump. Ella necesita salir de la caja rápidamente antes de que la campaña de Trump defina su imagen", destacó el profesor de London School of Economics, Andrew Rudalevige.

Por lo pronto, sin miembros de su partido que la desafíen por la candidatura, con el respaldo del actual jefe de Estado y la recaudación récord de fondos- de hasta 100 millones de dólares en tan solo 48 horas tras expresar su aspiración presidencial-, Harris ha emprendido mítines de campaña que esta semana la han llevado a Wisconsin e Indiana. Espera “aceptar formalmente la nominación pronto”, como ella misma lo aseguró el pasado martes.

Tras pocos días de surgir como la favorita para quedarse con la nominación demócrata, Harris ha recortado la ventaja de Trump en las últimas encuestas.

Según un sondeo realizado por Reuters/Ipsos y publicado el 23 de julio, la vicepresidenta cuenta con el 44% de la preferencia de voto, en comparación con el 42% del expresidente.

En otros sondeos, Trump mantiene la delantera, pero con menos margen de ventaja que el que tenía frente a Biden: una encuesta de la firma de investigación YouGov para ‘CBS News’, publicado también el 23 de julio, señala un 48% de apoyo para Harris, frente a un 51% para el expresidente republicano. Si quien se enfrentara en las urnas fuera Biden, el respaldo para la bancada oficialista sería de un 47% frente a un 52% para el líder conservador.

¿Aventajará Harris a Trump una vez sea confirmada su candidatura?

